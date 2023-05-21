20+ человек, которые верят, что неудачных фото не бывает, и показывают миру любые снимки

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В наше время социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Одним из популярных трендов стала публикация в интернете всего подряд, иногда включая и неудачные кадры и моменты из жизни. Порой бывает так приятно среди моря идеальных снимков находить живые, неотретушированные лица или неловкие ситуации, что каждая такая картинка ценится на вес золота.

«Я делала селфи с таймером и не успела подготовиться к первому снимку»

«На втором фото ты выглядишь так, будто набрала 22 кило и повзрослела на 20 лет»

«Сняла во время рабочего созвона. 20 раз проверила, выключена ли камера»

«Улыбайтесь чаще»



Эти милые собачки выглядят примерно так, когда остаются дома наедине с хозяином

«Пожалуйста, не бросайте меня после такого»

Превосходно! Быть забавным — это очень важно. © Martianmanhunter94 / Reddit

«Для тех, кто интересовался: „Как он смог не съесть печенье и остался на месте?“ — вот что происходило „за кулисами“»

«Я не могла просто пройти мимо»

Хорошее котофото требует опыта и терпения

Это просто невероятно

Это идеальное сочетание великолепия и ужаса. Идеальный баланс, как и полагается. © TheSunaTheBetta / Reddit



Любой котовладелец знает, что настоящий завтрак в постель не может быть идеальным, как на картинках

Самое важное, что на снимке красивое блюдо тоже осталось



У каждого случаются неудачные снимки

Фото все равно получилось завораживающим

Кошкам также нужны идеальные фото или это необязательно?

«Догадаетесь, какая работа у меня была в „черную пятницу“?»

«Если бы я не нанесла так много макияжа на свадьбе, то было бы заметно, как я покраснела»

«Вот Пабло, маленький щенок породы корги, позвольте представить»

Иногда на фото бывает целых два персонажа, которые пытаются испортить кадр

Как отличается фото, которое вы выкладываете, от того, как выглядите, когда листаете ленту

Когда ты знаешь, как лучше всего позировать

Иногда фото без макияжа и укладки волос выходят даже более милыми

«Вот что случилось, когда я покрасила волосы в розовый цвет и узнала, что они светятся»



Я думаю, вы теперь можете почувствовать себя как Галадриэль в той знаменитой сцене из «Властелина колец», где она светится. © NorthCatan / Reddit