20+ человек, которые не торопятся покупать новые вещи, потому что легко могут починить старые

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В наше время потребление стало одной из главных характеристик общества. Надоела кофта, порвались носки — ничего страшного, пойдем и купим новое. Однако есть люди, которые живут совсем иначе и считают, что вещи могут служить годами.



«Вуаля! Потратила на переделку джинсов кучу времени, но безумно довольна результатом. „Водяные лилии“ Моне вдохновили меня на вышивку»

«Вышила маленького динозавра, чтобы скрыть пятно от соуса барбекю»

«Я не самая опытная швея, только учусь, но у меня получилось сшить куртку из спального мешка»



«Спасибо человеку, который поделился таким вот способом замаскировать кошачьи царапины. Я в восторге»

«Давно мечтала смастерить платье из обычной простыни»



Честно говоря, я предпочитаю более «пацанский» стиль. Но когда я увидела это платье, то сразу же захотелось его надеть и почувствовать себя принцессой. Вы очень талантливы. © LittleRedRose96 / Reddit

«Иду себе, никого не трогаю. И вижу, как кто-то починил разбитую плитку. Красота»

«Мы использовали этот пакет для подарков несколько раз и не собираемся останавливаться»



«Пасха, Рождество, новоселье, день рождения».

«Перешила свою старую джинсовую куртку в новую сумку»

«Одно старое одеяло и пара джинсов стали моей любимой домашней курткой»

«А я все переделываю старые джинсы в сумки»

«Вот так я перешиваю выброшенные мешки из-под корма для животных»

Зачем выбрасывать, когда можно исправить?

«Ребенок пришел домой с дыркой на попе. Вот как я решила эту проблему»

«Вышила осьминога, похищающего корову, чтобы скрыть пару пятен. Идеально смотрится вместе с цветочной медузой, которая закрывает еще одно пятнышко»

«Всегда хотела витражное окно. Устала ждать, пока у меня появятся деньги»

«Залатала дырки на любимых джинсах»

Из мусора в крутое ретро

«Моль погрызла свитер, а я заделала все дырки»

«Мне жаль было выбрасывать свитер. Долго он лежал и ждал, пока я научусь латать такие большие прорехи»

«Немного увлеклась и заштопала все дырявые носки мужа»

«Продлил жизнь корзинке для белья»

«Шляпа была мне мала, и я это исправил»

«Купил новые ботинки за $ 10 онлайн. Качество оказалось так себе, и они быстро порвались. Я починил в надежде, что они прослужат еще некоторое время»