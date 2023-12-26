20 человек, которые не ждут чуда, а создают новогоднее волшебство своими руками

В детстве мы с нетерпением ждали, когда же Дед Мороз принесет подарки под наряженную елочку, и буквально замирали от счастья, распаковывая подарки. С годами это ощущение праздника у многих, увы, пропало. Слишком уже много дел надо завершить в уходящем году, да и добрые волшебники уже не наши родители, а мы сами. Но герои нашей подборки не собираются сдаваться и продолжают радовать и себя, и своих детей, и даже котиков.

«Новогодняя елка по мотивам „Гарри Поттера“. Все игрушки созданы вручную»

«Нашла эту игрушку у своей тети и хохотала до слез. Единственный вопрос: „Почему?“ Посмотрите, как маленький снеговик слит с большим шляпкой»

«Вчера вечером поставили елку. Я обожаю гирлянды и фонарики»

«Какие елочки больше любите? Пушистые или вот такие?»

«Похищение Рождества»

«А у нас морская елка»

«Хочется праздника! Вот вам елка»

«Моя сестра подумала, что так кошка точно не доберется до елки»

«Неужели некрасиво получилось?»

«Это кот любит елку, но ненавидит пластиковые пакеты»

«Мы с супругой и детьми нарядили искусственную елку.

Зеленого цвета, не бита, не крашена, 4 года пробега. Бережная эксплуатация, только домашнее хранение»

«У меня ушло 6 часов на ее украшение»

«Ну... Это тоже елка»

«Она думает, что елку купили именно для нее»

«А я нынче ретро-сосну сделала. В память о родителях»

«Мой кот боится мандаринов. Так что в этом году у нашей елочки особая защита»

«Купили елку 1 декабря, и не стало нашим детям покоя. Хотим наряжать, хоть ты тресни. В общем, отдали мы им эту елку. Теперь любуемся»

«В этом году я решила нарядить елку в лесном стиле. Мы с мужем сделали игрушки из дерева, а ватные грибочки — работа свекрови»

Что вы нам врете, тут же видно, что грибочки в лесу нарвали и повесили! Ладно, знаю, что не врете, просто мегареалистично получилось. Красота! © DenimDef / Pikabu

«Наша кошачья елка»

«Когда до сих пор хранишь в коробке детство»

Такие игрушки нынче на вес золота. © dracoly / Pikabu

Бонус: кошка, которая все-таки добралась до елки