20+ человек, которые немножко поколдовали над старыми вещами и в итоге сорвали куш

Героев нашей статьи с уверенностью можно назвать уникальными людьми. Ведь у них свой, особый взгляд на вещи — они не привыкли легко с ними расставаться и могут подарить вторую жизнь даже, казалось бы, безнадежно испорченным изделиям. Обшарпанная мебель и порванная одежда благодаря их талантливым рукам выглядят потом лучше новых.

«Купили диван за $2 и обновили его. Большую часть работы выполнила моя 79-летняя бабуля»

«Починила этого грустного плюшевого мишку. Оказалось, он винтажный и ручной работы! Теперь он снова готов быть любимым»

«Ремонт 28-летнего покрывала. Чтобы его починить, вязала крючком около 15-20 часов»

«Пылилось у меня вот это бюстье. Я взяла винтажный трикотаж из заначки бабушки, остатки кружева и вот что сотворила»

«Кошка так сильно разодрала диван, что я уже подумывала покупать новый. Но потом решила нашить на него аппликацию»

«Постирала случайно вместе с бальзамом для губ. Он растаял, и на свитере остались жирные пятна. Чтобы привести его в порядок, использовала старую ткань»

«Обнаружила у плотины эту чашу, принесла домой и с помощью наждачной бумаги и льняного масла привела в порядок»

«Я превратила обрезки кружева и блузку из секонд-хенда вот в такой топ. Как же он мне нравится»

«Привел в порядок старый стул из дуба и кожи»

«Эти ботинки слишком дорогие, чтобы их просто выкинуть»

«Вот как выглядит эта симпатичная розовая кастрюля после серьезной работы над ней»

«Преобразила кошелек Louis Vuitton, которому был 21 год»

«Нашла этот замечательный журнальный столик на улице и вдохнула в него новую жизнь. Мусор для одного — сокровище для другого»

«Оригинально я сегодня залатала огромную дыру в своем любимом комбинезоне»

«Купила винтажную сумку. Она была довольно потрепанной, но я знала, что ее нужно всего лишь хорошенько почистить»

«Я ее еще и покрасила, и теперь она как новая».

«Получил этот туалетный столик совершенно бесплатно. А чтобы обклеить его, использовал остатки краски и бесплатные образцы обоев»

«Преобразила старую лампу в стиле Tiffany»

«Нашла я вот такой сарафанчик и решила сделать его более подходящим для осени. Укоротила, покрасила и даже карманы добавила»

«Только посмотрите, как теперь выглядит мусор, который я нашел на обочине»

«Впервые занимаюсь обивкой, поэтому особенно горжусь результатом»

«Ботинки 1940-х годов до и после того, как я над ними потрудилась»

«Взялся я этот стол реставрировать. Когда вытаскивал из него ящики, нашел на дне одного уморительное сообщение. Рука не поднялась его закрасить»

«А написано там было „Иди ты к черту, Оливия“».

«Перешила мамино платье 1987 года. Буду рада надеть его на свою свадьбу в октябре»