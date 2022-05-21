20 производителей одежды, которые любят прятать в свои вещи незабываемые сюрпризы

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Производители одежды всегда конкурируют за внимание покупателей. Поэтому многие идут на уловки: придумывают полезные фишки, оставляют небольшие пасхалки в упаковке или на оборотной стороне вещей. Например, карты созвездий, шуточные руководства по уходу за изделием или советы, как еще его можно использовать.

Мы в ADME любим находить маленькие секреты и пасхалки от производителей, которые делают нашу одежду уникальной.

«Мое платье, видимо, идет с носовым платком в комплекте. Люблю, когда производители одежды шутят»

«Потяните, чтобы удалить ярлык. Можете использовать его как маленький и бесполезный носовой платок».

«В комплекте с рубашкой шел дополнительный карман, который я могу пришить куда захочется»

«Моя новая куртка: фото без вспышки и со вспышкой»

В мешке от палатки есть карта созвездий

«Свадебное платье моей невестки. Все гости ахнули, когда на церемонии она вытащила из кармана платок»

На коробке из-под слипонов была шуточная информация об их «пищевой» ценности

«Комфорт — 130 %. Удовольствие — 140 %. Научат тебя танцевать лучше».

Найдите кота на этом свитере с кроликами

«Моя девушка носила этот свитер много лет и только вчера заметила кота».

На внутренней стороне рубашки спрятали напечатанную на ткани пчелу

«Купила платье для беременных. Это было на обратной стороне ярлычка»

«Про аиста наврали».

«Азбука Морзе на моих шортах»

Они так зашифровали название своего бренда. Повторяется несколько раз. © caffeineandpsychmeds / Reddit

Средняя застежка на комбинезоне другого цвета, чтобы легче было застегнуть его правильно

Внутри собачьей игрушки есть еще одна на случай, если она порвется

«На бирке моей рубашки изображена дама, которая ее сшила»

«Я только что нашел это сообщение на внутренней стороне куртки»

«У всех есть свои бзики».

Черный шнурок разорвался, а под ним оказался разноцветный

«На моих старых штанах для сноубординга продублировано название бренда Burton на языке жестов»

На лыжной куртке напечатали рецепт бургера

Напоминание на джемпере

«Постирай, когда станет грязным».

Крошечный Годзилла спрятался на обратной стороне ярлыка

«Сделано с любовью».

«Нашла эту записку в кармане нового платья. В восторге от покупки!»

«Сегодня ты выглядишь прекрасно».