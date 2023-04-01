20+ человек, которые решили не тратить кучу денег на интерьер и сорвали куш в комиссионках
Нетривиально и со вкусом обставить жилье — дело непростое. Одни спускают на эту статью расходов огромные суммы, покупая дизайнерскую мебель, а другие приобретают интерьерные штучки за копейки в комиссионках, и их дома выглядят нисколько не хуже.
«5 месяцев назад мы купили наш первый дом. Вот подвал. Почти все вещи здесь из комиссионок»
«Я обставила свою спальню с помощью вещей с барахолок, которые подбирала друг к другу годами»
«Кухонная зона в моей студенческой квартире. Основная часть вещей приобретена с рук»
«Вся мебель на фото найдена на барахолках! Я люблю проводить здесь утро»
«Львиная доля вещей в моей спальне была куплена с рук или в комиссионках. У собаки я тоже не первый хозяин»
«Горжусь этим столиком из секонд-хенда, который я превратила в подставку для проигрывателя!»
90 % вещей в этой квартире найдены на барахолках
«Переехал в крошечную студию и обставил ее с помощью вещей из комиссионок»
«Моя уютная библиотека с самодельными стеллажами и находками из секонд-хенда»
Разве по этой столовой скажешь, что она обставлена вещами из комиссионки?
«Еще месяц назад я спал на полу, а теперь обустроил свой дом. Все, что вы здесь видите, найдено на барахолках!»
«Угол моей спальни в утреннем свете. Все, кроме бейсболок и нескольких письменных принадлежностей, было куплено в секонд-хендах»
Ковер, все искусственные растения, рамы для картин, комод и стеллажи были найдены на барахолке
«Въехал в эту комнату пару месяцев назад и обставил ее с помощью мебели из комиссионных магазинов»
В секонд-хенде можно найти крутые вещи самых разных стилей
«У вещей в этой комнате я не первая хозяйка, но для меня они выглядят ново»
«Это моя первая холостяцкая квартира. Все вещи здесь куплены на барахолках, найдены или сделаны вручную»
«Большинство предметов в моем жилье куплено с рук или найдено. Я стремлюсь к спокойному, но выразительному пространству»
«Если вам хочется покрасить комнату в черный цвет, сделайте это! Я, например, покрасила ванную и обставила ее находками с барахолки»
Эта гостиная на 100 % состоит из вещей, найденных в комиссионках
«Я украшаю свой дом только вещами с барахолок. После 1,5 лет поисков я наконец-то нашел то, чем хотел бы „оживить“ пространство вокруг комода»
«Мне нравятся секонд-хенды, беспорядок и бирюза, поэтому мой дом выглядит так. Все, что здесь есть, было куплено с рук или просто найдено»
«Я впервые живу один. Вся мебель либо найдена в комиссионках, либо сделана мной»
«Мое бунгало полностью обставлено вещами из секонд-хенда»
«Мой кухонный уголок. Тут все куплено с рук, кроме картинки с коровой и растений»
«Развелся с женой. 2 месяца спал у друзей на диване и наконец-то переехал в свое жилье. Потихоньку обустраиваю его с помощью барахолок»
В комиссионках и на барахолках действительно можно отыскать немало крутых вещей, и мы уже не раз писали о таких везунчиках:
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Фото на превью Bulldog7811 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые решили не тратить кучу денег на интерьер и сорвали куш в комиссионках
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