20+ человек, которые решили не тратить кучу денег на интерьер и сорвали куш в комиссионках

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Нетривиально и со вкусом обставить жилье — дело непростое. Одни спускают на эту статью расходов огромные суммы, покупая дизайнерскую мебель, а другие приобретают интерьерные штучки за копейки в комиссионках, и их дома выглядят нисколько не хуже.

«5 месяцев назад мы купили наш первый дом. Вот подвал. Почти все вещи здесь из комиссионок»

«Я обставила свою спальню с помощью вещей с барахолок, которые подбирала друг к другу годами»

«Кухонная зона в моей студенческой квартире. Основная часть вещей приобретена с рук»

«Вся мебель на фото найдена на барахолках! Я люблю проводить здесь утро»

«Львиная доля вещей в моей спальне была куплена с рук или в комиссионках. У собаки я тоже не первый хозяин»

«Горжусь этим столиком из секонд-хенда, который я превратила в подставку для проигрывателя!»

90 % вещей в этой квартире найдены на барахолках

«Переехал в крошечную студию и обставил ее с помощью вещей из комиссионок»

«Моя уютная библиотека с самодельными стеллажами и находками из секонд-хенда»

Разве по этой столовой скажешь, что она обставлена вещами из комиссионки?

«Еще месяц назад я спал на полу, а теперь обустроил свой дом. Все, что вы здесь видите, найдено на барахолках!»

«Угол моей спальни в утреннем свете. Все, кроме бейсболок и нескольких письменных принадлежностей, было куплено в секонд-хендах»

Ковер, все искусственные растения, рамы для картин, комод и стеллажи были найдены на барахолке

«Въехал в эту комнату пару месяцев назад и обставил ее с помощью мебели из комиссионных магазинов»

В секонд-хенде можно найти крутые вещи самых разных стилей

«У вещей в этой комнате я не первая хозяйка, но для меня они выглядят ново»

«Это моя первая холостяцкая квартира. Все вещи здесь куплены на барахолках, найдены или сделаны вручную»

«Большинство предметов в моем жилье куплено с рук или найдено. Я стремлюсь к спокойному, но выразительному пространству»

«Если вам хочется покрасить комнату в черный цвет, сделайте это! Я, например, покрасила ванную и обставила ее находками с барахолки»

Эта гостиная на 100 % состоит из вещей, найденных в комиссионках

«Я украшаю свой дом только вещами с барахолок. После 1,5 лет поисков я наконец-то нашел то, чем хотел бы „оживить“ пространство вокруг комода»

«Мне нравятся секонд-хенды, беспорядок и бирюза, поэтому мой дом выглядит так. Все, что здесь есть, было куплено с рук или просто найдено»

«Я впервые живу один. Вся мебель либо найдена в комиссионках, либо сделана мной»

«Мое бунгало полностью обставлено вещами из секонд-хенда»

«Мой кухонный уголок. Тут все куплено с рук, кроме картинки с коровой и растений»