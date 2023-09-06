20 человек, которые однажды открыли дверь в магазин, а попали в театр абсурда
Вот заходишь в магазин за вкусняшками после тяжелого рабочего дня, а бабуля в очереди начинает подкидывать в твою корзинку свои продукты, чтобы оплатил. Ну а что, сложно что ли. И сразу понимаешь, что лучше доставку вызвать. И на самом деле в магазинах частенько можно встретить таких эксцентричных, наглых или забавных покупателей и продавцов, что, кажется, вовек их не забудешь.
- Бабушка на кассе в Японии покупала для своего кота лакомство «тюру». И вдруг говорит кассиру: «Погодите, мне надо позвонить». Звонит: «А Мао любит тюру со вкусом тунца или куриных грудок? Что, грудок?» Вешает трубку и кричит кассиру: «Не пробивайте! Я не могу предать ожидания кота!» И убегает обратно к полкам. © ferdalangurinn / Twitter
- Как-то к нам в магазин зашла одна женщина. Она заявила, что двухъярусная кровать из сосны, которую она купила у нас, сломалась всего через несколько недель. Я удивился, поскольку эти кровати надежные, и спросил, какие именно детали сломались. Дамочка ответила, что проломились сразу все перекладины, и ее бедный мальчик упал, но, к счастью, не пострадал. Я спросил, какого роста ее мальчик, поскольку кровати предназначались только для детей и были всего 175 см в длину. Она ответила, что ее мальчик совсем небольшой и позвала его. Из-за угла вышел молодой мужчина ростом около 190 см и весом явно больше 100 кг. Когда я объяснил, что кровать не предназначена для взрослого человека, он смутился. Удивительно, но спорить она не стала, а просто ушла со своим «мальчиком». © Steve Arnold / Quora
- Помню, в 10 лет я увидела странную горбатую старушку в супермаркете. Она толкала перед собой тележку и при этом уплетала замороженные куриные ножки, прямо сырые. Из-за этих ножек и ее странного вида — лохматые седые волосы, одежда землистого цвета в несколько слоев, — я решила, что она ведьма © Lonelylonerness / Reddit
- В мебельный магазин пришла женщина и потребовала вернуть ей деньги за стул. Мебель у нас можно вернуть в течение 30 дней, а она протянула мне старый выцветший чек. Оказалось, она купила этот стул 4 года назад, а когда он окончательно износился, решила вернуть за него деньги. Стоит он $ 40. Когда ей сообщили, что вернуть деньги за вещь, которой она уже пользовалась 4 года, невозможно, она возмутилась: «Но я потратила $ 80, чтобы добраться к вам!» © Vivian Rose Cummings / Quora
- Захожу в супермаркет прикупить продуктов. Набрал, выложил на ленту. Расслабленно наблюдаю, как кассир пробивает мои товары. И вдруг: коробка шоколадных конфет, дорогое печенье... Стоп! Это не мое. Сзади стоит бабка с полной тележкой и упорно делает вид, что не при делах. Ну ладно, думаю, бывает, ошиблась. Вызвали администратора, бабкины деликатесы удалили. Кассир продолжает пробивать. Оборачиваюсь: бабка опять втихаря подкладывает свои продукты к моим. В ответ на мое замечание она начала ворчать. Пришлось самому продукты подавать кассиру. © alhimik007 / Pikabu
- Закупаемся с мужем в большом торговом центре. Дошла очередь до фруктов. Смотрим, черешня хорошая и цена привлекательная. Надо взять! Рядом стоит пожилая пара, и тут начинается шоу. Точными и отработанными движениями мужчина берет и отрывает хвостики ягод, ягоды отдает супруге, мусор бросает обратно на витрину. Я обалдела... И мы просто ушли. Не знаю, может, они вторым этапом косточки удаляли? © krupochka / Pikabu
- Почти ежемесячно летал в командировку в другой город на 3-4 дня. Всегда селился в одну и ту же гостиницу, а вечером обычно вместо ужина обходился парой бананов. За бананами всегда ходил в магазин через дорогу от гостиницы. И постоянно с продавщицей был диалог:
— Мне кило бананов, яблочный сок и пакет.
— Пакетов нет.
После чего я возвращался с покупками в руках к себе в номер. Так продолжалось с полгода, а потом я зашел в магазин и увидел, что недалеко от кассы висит пачка пакетов. Прошу себе бананы, сок и пакет, а продавщица как обычно: «Пакетов нет». Я в возмущении показываю на пачку пакетов и спрашиваю, мол, а это-то что. На что следует ответ:
— Так это ж кулек!!! © user4506819 / Pikabu
- Рядом со мной живет женщина, которая почти каждое утро и в любую погоду ходит в магазинчик на углу в пижаме, шлепанцах и в «коровьем» халате (в комплекте с хвостом, я не шучу). И это выглядит по-настоящему нелепо. © Yve Smart / Quora
- В моем детстве у родителей было туго с деньгами. Мне это объяснили, и потом случались конфузы. Заходим в булочную, мама предлагает мне выбрать булочку, а я почти в слезы: «Нет! Не надо!» Мама покупает, я ее дергаю, уговариваю не делать этого. Но когда она уже покупала булочку, то я, воспитанная бабульками, вещала на весь магазин: «Дай бог тебе здоровья!» © lutaosk / Pikabu
- Была беременная, 8-й месяц, стою в очереди в супермаркете. За мной становится следом женщина с ребенком года полтора и просит пропустить. Я пропускаю, и тут подходит их папаша с полной тележкой и начинает все сгружать. Сказать, что я офигела от этой ситуации, — это ничего не сказать. © AIIEJIbCUNKA / Pikabu
- Я стоял в очереди на кассу. Передо мной было еще 3 покупателя. Женщина, которая стояла в очереди первой, вытащила кошелек, чтобы расплатиться, и я заметил, что у нее выпали деньги. Я уж было собирался ей об этом сказать, как мужчина, стоящий за ней, наклонился. Притворился, что завязывает шнурки, поднял купюру и сунул в карман. Придя в себя от шока, я понял, что во всеуслышание говорю: «Вы собираетесь прикарманить деньги этой дамы?!» Женщина обернулась и увидела, на кого я смотрю. Все стали пялиться на этого типа. Повисла тишина, мужчина вынул купюру из кармана и вернул женщине со словами: «Извините, я завязывал шнурок и подумал, что это моя». Женщина поблагодарила его, вот только я-то знал, что его шнурки не были развязаны. © Kevin Rome / Quora
- Мы с женихом пошли покупать обручальное кольцо. А продавщица посмотрел на меня и ляпнула: «Мы не продаем детские кольца». Мне тогда было 27, я действительно была миниатюрной, но мы, не раздумывая, пошли в другое место. © AKLawrence / Reddit
- Пошли с женой в магазин за покупками, увидел сосиски, говорю: «Мне сосисок кило». А продавщица спрашивает: «Вам в пакет?» Я привык, что все покупки автоматически складывают в пакеты, а их цена входит в стоимость покупки. Говорю: «Нет, давайте прямо в карман». Продавщица стояла с открытым ртом, пока я не засмеялся. Только тогда она поняла, что я пошутил. © Борис Шапиро
- Стою в очереди на кассе. Мужчина передо мной покупает пачку сока. Кассир, даже не глядя на ленту, спрашивает: «Пакет нужен?» Мужик, видимо, решил шуткануть: «Да я ж не донесу иначе!» Кассир флегматично смотрит на него, на сок и пробивает средний пакет. А дальше происходит эпичное. Мужик, чуть ли не закипая от злости, хватает сок и со всего маху швыряет в пакет. Тот рвется, и сок улетает на пол. Воцаряется тишина, и тут кассир спрашивает максимально спокойным тоном: «Может, пробить пакет побольше?»
- На днях была в обувном. Примеряю ботинки на свой 40-й размер. Мимо проходит бабулька и так презрительно кидает: «Какие огромные. У вас что, 39-й размер?». Я растерялась, говорю, мол, нет, 40-й. Бабулька закатила глаза и ушла со словами: «Какой кошмар, ну разве так можно?!» Это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36-й размер обуви. © Мама Дорогая / ADME
- Я видел, как одна женщина в супермаркете открыла бутылку молока, понюхала его и поморщилась. После чего перелила немного того молока, которое ей не понравилось, в другую бутылку и купила первую бутылку. © Unknown author / Reddit
- Сказал продавцу в автосалоне, мол, хочу, чтобы жена посмотрела на машину, вернусь с ней позже. Так тот позвал менеджера. Он уселся напротив меня и задал вопрос, который я никогда не забуду: «А деньги чьи? Ваши или жены?» Я просто встал и ушел. © goofy1771 / Reddit
- Покупала украшения, а в магазине была акция: на каждый второй, более дешевый товар идет скидка 60%. Беру 4 лота — два по 1 тыс. (сережки и брошь в виде бабочки) и два по 2,5 тыс. (кулон и брошь в виде черепахи). Прошу пробить 2 чека, чтобы скидка была больше: одна — с 2,5 тыс. и одна — с 1 тыс. Кассир отказывается так делать, потому что я, мол, жульничаю. Я в ответ ей говорю, что это она жадничает. Она упорно твердит, что все пробьет одним чеком. Делать нечего, заявляю ей, что возьму только те украшения, что по 2,5 тыс. Получаю скидку. После чего говорю, что передумала и возьму еще и сережки с брошкой — те, что по 1 тыс. В итоге скидка увеличилась почти на тысячу. © vasilisaPRO / Pikabu
- Были месячные, плохо себя чувствовала, пришлось идти в магазин. Взяла шоколадку и прокладки. Стою на кассе, очередь. За мной компания парней. И тут самый разговорчивый начинает: «Девушка, а давайте познакомимся?» Но тут взгляд его падает на мои покупки, и он резко выдает: «А, уже не надо». © Подслушано / Ideer
- Стою на кассе, мне пробивают товары. Тут мужчина сзади в очереди подошел ко мне прям вплотную. Я ему и говорю: «Молодой человек, трогать меня не надо и отойдите подальше». А он поворачивается к кассиру и выдает, протягивая карточку: «Оплатите ей все, у меня сегодня день рождения». Я обалдела, поздравила, взяла быстро пакеты и ушла в закат. © Подслушано / Ideer
Как демонстрируют эти истории, для похода в магазин нужны не только деньги, но и стрессоустойчивость. Но еще важно не потратиться на некачественный товар, в том числе продукты питания. Эти советы пригодятся тем, кто не хочет принести домой безвкусную или откровенно вредную еду.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые однажды открыли дверь в магазин, а попали в театр абсурда
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