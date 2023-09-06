20 человек, которые однажды открыли дверь в магазин, а попали в театр абсурда

Вот заходишь в магазин за вкусняшками после тяжелого рабочего дня, а бабуля в очереди начинает подкидывать в твою корзинку свои продукты, чтобы оплатил. Ну а что, сложно что ли. И сразу понимаешь, что лучше доставку вызвать. И на самом деле в магазинах частенько можно встретить таких эксцентричных, наглых или забавных покупателей и продавцов, что, кажется, вовек их не забудешь.