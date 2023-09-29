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20 человек, которые однажды сказали как отрезали. И весь интернет на лопатки уложили

Народное творчество
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Любой хмурый день можно сделать ярким с помощью одной лишь фразы. С этим на отлично справляются острословы из сети. Они подмечают необычные ситуации и описывают их с юмором. После такой порции иронии от грусти не останется и следа. Гарантируем.

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Функцией «Развеселить за пару минут» обладают не только твиты, но и выдержки из переписок и истории из такси.

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AdMe/Народное творчество/20 человек, которые однажды сказали как отрезали. И весь интернет на лопатки уложили
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