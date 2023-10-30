15+ человек, которые оказались в остросюжетной истории, хотя и не планировали

Большую часть времени мы живем размеренной жизнью. Но одно неожиданное слово или нестандартная выходка окружающих может знатно разнообразить будни, а в лучшем случае еще и поднять настроение. Именно о таких казусах и решили рассказать пользователи сети.

Редакция ADME души не чает в подобных историях, поэтому с нетерпением ждет, когда вы их прочтете.

На работе есть девушка, которая так плохо работала, что мы просили ее ничего не делать. А когда надо было делать, часто делали за нее. Сегодня узнал, что ее повысили. Знакомая директора. © 65222845 / Pikabu

Есть у меня знакомый. Он со своей девушкой часто устраивает романтические вечера. Однажды пошли они вечерком на берег озера. Зажгли пару свечей и сидят. Мимо проходящий мужик посмотрел на все это дело и с сочувствием спросил: «У вас тут утонул кто-то, да?» Ржали они еще долго. © buenas.noches / Pikabu

Работаю инструктором в автошколе. Приучаю девочку рулить одной рукой. Велю ей положить правую руку на колено. Удивленного вопроса: «На свое?!» — я в тот момент совсем не ожидал. © Diez / Bash.ru.net

«Неожиданно — это не когда кот кусает посреди ночи. Неожиданно — это когда ты видишь вот это вместо всего кота».

Сегодня в разговоре с матерью обмолвился, что в последнее время стал лучше слышать соседей за стенкой, как будто стены истончились. На что она понимающе кивнула и ответила: «Ну, так мы в свое время для того и вешали ковры на стены, чтоб хоть какая-то звукоизоляция была. А ты думал, они для красоты, что ли, висели?» © Dr.vAd / Pikabu

Прохожу медкомиссию в институте. Прошел почти всех врачей, захожу к последнему и главному, чтобы поставить последние штампы. Врач — бойкая женщина в возрасте, читая в моей карточке результаты анализов и не поднимая глаз: «А, вот вас-то я и ждала!» Сердце мое ушло в пятки, в голове пронеслась куча мыслей — что там: диабет, лейкемия... Она: «Полей мне цветочки на шкафу, пока оформляю. Мало высоких в последнее время что-то». © RadikX / Pikabu

Как-то раз, возвращаясь с речки, мы с другом шли мимо дачных участков. Проходя мимо одного из них, мы услышали, как 3 раза подряд звонко чихнула какая-то девушка из-за забора. Дружище мой, парень общительный, сразу крикнул: «Будьте здоровы!» Оттуда раздался нежный женский голосок: «Ой, спасибки». Все, диалог завязался: «Что же вы летом болеете?» Она почти успела ответить: «Не болею, просто в нос что-то...» — как оттуда же, из-за забора, прорычал мужской бас: «Это кто там такой коммуникабельный?» Дружбан мой перетрухнул и вымолвил: «Ой, извините». Я похлопал его по плечу и сказал: «Сегодня не твой день, пикап-мастер». © over6 / Pikabu

Пошел как-то со своей девушкой в ресторан, обычное свидание, решили заказать рыбу. Принесли нам еду, девушка разрезала рыбу и вдруг заплакала. Я спросил: «Что случилось?» — а она достает из рыбы кольцо и говорит: «Я согласна!» Так мы и поженились... © RLight / Pikabu

Познакомилась с биологическим отцом, когда мне было 23 года. Через пару лет он пригласил меня и моего сына жить с ним, пока я не решу денежные проблемы. Он также хотел указать меня в завещании, но его тогдашняя жена предложила тест на отцовство «для полной уверенности». Шесть недель спустя вернулись результаты — он не был моим отцом.

Мачеха выгнала меня. Я стала бездомной, а сына отсудил его отец. Но однажды она вышла из себя во время ссоры и проговорилась, что подменила анализы для теста (мазок со щеки) на свои. Мы проверили все еще раз. Он действительно мой отец. © Lunatyc84 / Reddit

Мачеха выгнала меня. Я стала бездомной, а сына отсудил его отец. Но однажды она вышла из себя во время ссоры и проговорилась, что подменила анализы для теста (мазок со щеки) на свои. Мы проверили все еще раз. Он действительно мой отец. © Lunatyc84 / Reddit Синдром Золушки внезапен, жесток и беспощаден: встал ночью водички попить, захотел вытереть пятно со стола — и вымыл всю кухню. © Unknown Author / Bash.ru.net

Ну, допустим, чирик.

Сегодня, когда я стояла на трамвайной остановке, ко мне подошел подросток и обратился словом «женщина»... Так я поняла, что юность, пожалуй, закончилась. Все бы ничего, но когда я уже возвращалась обратно, то ко мне попытался подкатить другой подросток с вопросами, в какой школе я учусь и есть ли у меня парень. Это так у всех в 25 лет или только у меня? © Unedica / Pikabu

Дело было прошлым летом. Жара, балкон нараспашку. Лежу на кровати в трусах и футболке, книжку читаю. Тут заходит мужик. Через балкон. 3-й этаж. День. Молча направляется к выходу. Я так же молча лежу. Ступор от испуга. В дверях крикнул: «Хозяйка, дверь закрой». Минут через 5 пришла в себя, пошла закрыла дверь. Как оказалось, семейная пара снимала квартиру сверху. Он пришел с ночи, уснул. Жена его закрыла и свалила по делам. Проснулся — на работу опаздывает уже. Вот он и вышел из положения — спустился через нашу. © Finkax / Pikabu

Забираю после работы жену, садится в машину, на меня поглядывает. Едем, слушаем радио. Вдруг ни с того ни с сего начинается скандал.

— Ты ничего не замечаешь!

— Что я должен был заметить?

— Например, что я постриглась!

Смотрю на нее. Сидит в шапке. © Unknown Author / Bashorg.org

А когда вы в последний раз разводили руками от удивления?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.