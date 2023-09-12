20+ человек, которые осудили по внешности и сели в лужу

Мы уже давно знаем, что богачи могут быть в простых футболках, а дорогие телефоны оказаться взятыми в кредит. Но все равно частенько рефлекторно оцениваем именно по внешности. И герои нашей статьи на собственном опыте узнали, что это может быть ошибкой.