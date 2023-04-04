20+ человек, которые ради экологии взяли и отказались от удобных, но одноразовых вещей

Люди, которые искренне переживают за экологию, стараются снизить количество своих бытовых отходов. Например, они отказываются от одноразовых пластиковых соломинок в пользу металлических или используют тканевые подгузники вместо привычных памперсов. Некоторый опыт таких людей неплохо было бы принять на заметку.

«Я выбрала тканевые подгузники, чтобы сэкономить. Но как только узнала, что одноразовые подгузники могут распадаться 450 лет, поняла, что сделала все правильно»

«В этом году я разорилась и купила перьевую ручку. Так от меня будет меньше пластиковых отходов, ведь я не буду постоянно выбрасывать шариковые ручки»

«Перешла с обычных бритвенных станков на эту прекрасную безопасную бритву! И к ней я связала мочалки из остатков хлопка»

«Для сравнения: столько прокладок и тампонов я использовала за сутки, пока не перешла на менструальное белье»



«Сшила сумки для сэндвичей из старой ткани и занавески для душа. Их можно использовать годами»

«Вместо одноразовых чайных пакетиков я использую металлическую капсулу для заваривания чая»

«Я постирала свои многоразовые подушечки для снятия макияжа и сделала импровизированную веревку для белья, чтобы высушить их»

«Сшила к празднику подарочные мешочки, в которые можно класть подарки не один год»

«Я использовала „одноразовую“ мельницу для перца около 14 лет, пока она не сломалась. Просто засыпала в нее перец горошком — и все»

«Вместо бумажных полотенец на моей кухне теперь вот такие»

«Моя коллега связала хозяйственную сумку из одноразовых пакетов для покупок»

«Купила стеклянную бутылку с газированной водой и 4 месяца носила в ней воду на работу. Теперь отправлю ее на переработку»

«Сделала 8 многоразовых носовых платков из фланели»

«Нам очень понравилось загружать продукты в авоську вместо пластиковых пакетов. Надеюсь, эти сумки станут более популярными»

«Вместо ватных дисков для снятия макияжа можно использовать многоразовые прокладки для груди»

«Я хочу подарить коллегам металлические соломинки, чтобы сократить количество пластиковых отходов»

«Вот сколько многоразовых прокладок я использую в течение одного цикла. Я очень рада, что перешла на них»

«Я сшила мешочки для продуктов, чтобы перестать использовать одноразовые пакеты»

«Связала моющиеся многоразовые насадки для швабры, чтобы сократить количество отходов»

«Поняла, сколько одноразовых палочек для еды я использую ежедневно, и купила этот милый набор»

«Моя семья обходится без бумаги в санузле уже 4 года. У нас есть замена»

«Вместо этого мы пользуемся биде, тканевыми салфетками и прокладками, а также менструальными чашами».

«Разрезала уродливый флисовый подарок от бывшего и превратила его в кое-что более полезное. Это диски для ухода за кожей, многоразовые. Довольна как слон»