20+ человек, которые отрываются по полной с клубком и спицами в руках

Те, кто считают, что вязание — это удел бабушек, глубоко ошибаются. В современном мире этим видом рукоделия увлекаются и женщины, и мужчины, причем с совсем юного возраста. У таких людей все близкие одеты в вязаные вещи, смотреть на которые — одно удовольствие.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что встречаются все же такие домочадцы, которые не в восторге от вязанных подарков.

«Жена посмотрела сериал „Король и Шут“ и связала себе новый джемпер. Хвастаюсь!»

«Моя свекровь вяжет. Я думаю, это те вещи, которые можно передавать по наследству, пока не сожрет моль»

«Чтобы задобрить тещу, жена связала ей кардиган. Девочки всегда девочки, даже в возрасте 86 лет»

«Сделала нам с котом одинаковые шляпы. Как видите, он в полном восторге»

«Я наплевала на все суеверия и связала своему парню свитер. Он не снимает его уже неделю»

Под «суевериями» подразумевается шуточное убеждение в том, что после того как свитер для партнера будет закончен, последует внезапное расставание (прим. ADME).

«Папа попросил связать ему маленькую версию меня»

«Заняла с этим свитером 2 место на ярмарке ремесел»

«Скоро у меня родится мальчик. И я подготовилась к этому событию»

«Закончила этот пуловер ровнехонько к лету. И наконец-то мне удалось выгулять его во время недавней поездки в Исландию!»

«В 1979 году я связала плед своему парню и подарила на Рождество. Потом мы разбежались и не виделись более 40 лет»

«Недавно я его вновь встретила и мой бывший, краснея, признался, что хранил плед до тех пор, пока тот буквально рассыпался на нитки. К счастью, у меня осталась схема и я связала для него новый плед, теперь он лежит у нас дома. Кстати, мы поженились в прошлом году».

«Довязала свой первый настоящий свитер!»

«Муж прислал СМС, что разводится со мной. В отместку решила увековечить причину, по которой, как муж считает, наш брак распался. И это отнюдь не его измены»

«Ты слишком много вяжешь»

«Причина заключалась в том, что я слишком много вяжу. Сейчас я подумываю превратить этот шуточный фрагмент в сумку для моих будущих вязальных проектов».

«Скинула фото свитера маме, она сказала, что получилось красиво, но сразу же спросила: „Ты действительно собираешься носить это вне дома?“»

«Конечно, я буду его носить! Это только мои родители говорят такие вещи?»

«Муж ласково намекнул мне, что на елке уже достаточно медуз»

«По ошибке связала гигантский свитер, а он неожиданно идеально подошел моему парню. Осталось только подправить горловину»

«Никогда не могла найти резинки для волос подходящего размера. Поэтому связала их сама»

Кажется, у собакена появился новый лучший друг

«Брюки-карго, связанные крючком»

«Сделала себе кардиган в стиле клипов Тейлор Свифт»

«Наконец-то закончила кардиган и счастлива!»

«Мой парень решил попробовать вязать со мной. И оказалось, что он может делать это в миллиард раз быстрее, чем я! Мы вместе связали шапочку для кошки»

«Это мои носки, которые помогут пережить развод. Они не идеальные, но уж точно лучше, чем бывший муж-враль и изменщик»

Бонус: cвекровь прислала фото комбинезона, который подруга связала для ее собаки

Собаке явно стыдно выходить в этом на улицу. © Kazavocka / Pikabu