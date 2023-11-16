20+ человек, которые отрываются по полной с клубком и спицами в руках
Те, кто считают, что вязание — это удел бабушек, глубоко ошибаются. В современном мире этим видом рукоделия увлекаются и женщины, и мужчины, причем с совсем юного возраста. У таких людей все близкие одеты в вязаные вещи, смотреть на которые — одно удовольствие.
А в конце статьи вас ждет бонус о том, что встречаются все же такие домочадцы, которые не в восторге от вязанных подарков.
«Жена посмотрела сериал „Король и Шут“ и связала себе новый джемпер. Хвастаюсь!»
«Моя свекровь вяжет. Я думаю, это те вещи, которые можно передавать по наследству, пока не сожрет моль»
«Чтобы задобрить тещу, жена связала ей кардиган. Девочки всегда девочки, даже в возрасте 86 лет»
«Сделала нам с котом одинаковые шляпы. Как видите, он в полном восторге»
«Я наплевала на все суеверия и связала своему парню свитер. Он не снимает его уже неделю»
Под «суевериями» подразумевается шуточное убеждение в том, что после того как свитер для партнера будет закончен, последует внезапное расставание (прим. ADME).
«Папа попросил связать ему маленькую версию меня»
«Заняла с этим свитером 2 место на ярмарке ремесел»
«Скоро у меня родится мальчик. И я подготовилась к этому событию»
«Закончила этот пуловер ровнехонько к лету. И наконец-то мне удалось выгулять его во время недавней поездки в Исландию!»
«В 1979 году я связала плед своему парню и подарила на Рождество. Потом мы разбежались и не виделись более 40 лет»
«Недавно я его вновь встретила и мой бывший, краснея, признался, что хранил плед до тех пор, пока тот буквально рассыпался на нитки. К счастью, у меня осталась схема и я связала для него новый плед, теперь он лежит у нас дома. Кстати, мы поженились в прошлом году».
«Довязала свой первый настоящий свитер!»
«Муж прислал СМС, что разводится со мной. В отместку решила увековечить причину, по которой, как муж считает, наш брак распался. И это отнюдь не его измены»
«Ты слишком много вяжешь»
«Причина заключалась в том, что я слишком много вяжу. Сейчас я подумываю превратить этот шуточный фрагмент в сумку для моих будущих вязальных проектов».
«Скинула фото свитера маме, она сказала, что получилось красиво, но сразу же спросила: „Ты действительно собираешься носить это вне дома?“»
«Конечно, я буду его носить! Это только мои родители говорят такие вещи?»
«Муж ласково намекнул мне, что на елке уже достаточно медуз»
«По ошибке связала гигантский свитер, а он неожиданно идеально подошел моему парню. Осталось только подправить горловину»
«Никогда не могла найти резинки для волос подходящего размера. Поэтому связала их сама»
Кажется, у собакена появился новый лучший друг
«Брюки-карго, связанные крючком»
«Сделала себе кардиган в стиле клипов Тейлор Свифт»
«Наконец-то закончила кардиган и счастлива!»
«Мой парень решил попробовать вязать со мной. И оказалось, что он может делать это в миллиард раз быстрее, чем я! Мы вместе связали шапочку для кошки»
«Это мои носки, которые помогут пережить развод. Они не идеальные, но уж точно лучше, чем бывший муж-враль и изменщик»
Бонус: cвекровь прислала фото комбинезона, который подруга связала для ее собаки
- Собаке явно стыдно выходить в этом на улицу. © Kazavocka / Pikabu
Для многих современных людей рукоделие — это способ сделать что-то немножко сумасшедшее всем на зависть. Причем люди умудряются творить красоту вообще из любых подручных материалов. И даже свадебные платья у некоторых мастериц выходят такими, что в них хоть на подиум выходи.