20 человек, которые плюнули на все и забабахали такой крутой ремонт в старом доме, что в новостройках тихонько завидуют

В это трудно поверить, но даже самое старое жилье можно превратить в уютное гнездышко, если подойти к ремонту с фантазией и любовью. Возраст жилища — это всего лишь цифра. Интерьер даже в 200-летнем доме можно преобразить до неузнаваемости.

«Только что закончили ремонт кухни, которой исполнилось 103 года»

Зеленый сейчас очень популярен. Мне кажется, что выглядит даже слишком современно. © momotekosmo / Reddit

«Ремонт кухни в нашем фермерском доме 1870 года, причем все своими руками»

Я просто влюблена в ваши шкафчики. © boatwithane / Reddit

«Отреставрировали викторианскую лестницу. Ей уже 130 лет»

Вау! Я бы купила весь этот дом только ради такой прихожей. © marriedacarrot / Reddit

«Давно планировал ремонт кухни, но руки все не доходили. Дом 1905 года»

«Квартира была настолько старой, что водопроводные и газовые трубы просто нельзя было использовать. Только заменить»

Даже не верится, что это одна и та же квартира

«Купили в ипотеку старую квартиру. На ремонт осталось около 100 тыс.»

«Купили квартиру. Нас с женой начал смущать стояк, но бывший владелец (бабушка — божий одуванчик) заверила, что вот-вот будут менять. Оказалось, что „вот-вот“ — это в 2043 году»

Кстати, посмотрите еще на несколько примеров того, что ремонт — это не только горы строительного мусора, но и настоящее творчество.

Капитальный ремонт балкона

«Небольшое изменение в нашем доме 1923 года»

«Делали ремонт пару лет, начали с кухни 5 квадратов»

«Наши полы из сосны 1918 года. До и после»

Фотография «до» меня сначала расстроила, но на втором снимке стало понятно, что это действительно прекрасная работа. © OldMarvelRPGFan / Reddit

«Дом примерно 1890 года. Было и стало»

«Наша спальня в 400-летнем доме в Германии»

«Кухня была сделана в конце 80-х прежними владельцами. Жене стало некомфортно в ней. Спустя 3 недели работы можно увидеть результат»

Капитальный ремонт в доме 30-х годов

«До и после. Избавились от ужасного линолеума на кухне 1859 года»

«Вау-эффект» на 6 квадратах. Вот как можно уместить на крошечной кухне все для 4 человек

«Подарили супруге деньги на день рождения, а она их с легкой руки потратила на плитку для ванной комнаты. Квартира старая, стены из доски и дранки»

«Совместили стоящие впритык стиральную машину и умывальник. Удалось организовать такое пространство»