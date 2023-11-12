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20 человек, которые плюнули на все и забабахали такой крутой ремонт в старом доме, что в новостройках тихонько завидуют

Народное творчество
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В это трудно поверить, но даже самое старое жилье можно превратить в уютное гнездышко, если подойти к ремонту с фантазией и любовью. Возраст жилища — это всего лишь цифра. Интерьер даже в 200-летнем доме можно преобразить до неузнаваемости.

«Только что закончили ремонт кухни, которой исполнилось 103 года»

  • Зеленый сейчас очень популярен. Мне кажется, что выглядит даже слишком современно. © momotekosmo / Reddit

«Ремонт кухни в нашем фермерском доме 1870 года, причем все своими руками»

«Отреставрировали викторианскую лестницу. Ей уже 130 лет»

«Давно планировал ремонт кухни, но руки все не доходили. Дом 1905 года»

«Квартира была настолько старой, что водопроводные и газовые трубы просто нельзя было использовать. Только заменить»

Даже не верится, что это одна и та же квартира

«Купили в ипотеку старую квартиру. На ремонт осталось около 100 тыс.»

«Купили квартиру. Нас с женой начал смущать стояк, но бывший владелец (бабушка — божий одуванчик) заверила, что вот-вот будут менять. Оказалось, что „вот-вот“ — это в 2043 году»

Кстати, посмотрите еще на несколько примеров того, что ремонт — это не только горы строительного мусора, но и настоящее творчество.

Капитальный ремонт балкона

«Небольшое изменение в нашем доме 1923 года»

«Делали ремонт пару лет, начали с кухни 5 квадратов»

«Наши полы из сосны 1918 года. До и после»

  • Фотография «до» меня сначала расстроила, но на втором снимке стало понятно, что это действительно прекрасная работа. © OldMarvelRPGFan / Reddit

«Дом примерно 1890 года. Было и стало»

«Наша спальня в 400-летнем доме в Германии»

«Кухня была сделана в конце 80-х прежними владельцами. Жене стало некомфортно в ней. Спустя 3 недели работы можно увидеть результат»

Капитальный ремонт в доме 30-х годов

«До и после. Избавились от ужасного линолеума на кухне 1859 года»

«Вау-эффект» на 6 квадратах. Вот как можно уместить на крошечной кухне все для 4 человек

«Подарили супруге деньги на день рождения, а она их с легкой руки потратила на плитку для ванной комнаты. Квартира старая, стены из доски и дранки»

«Совместили стоящие впритык стиральную машину и умывальник. Удалось организовать такое пространство»

А ведь действительно, возраст дома не имеет значения, если есть желание сделать его уютным и стильным. Главное — это творческий подход, и тогда ремонт может вызвать одновременно зависть и восхищение.

Фото на превью luxorta / Pikabu
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1411520
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые плюнули на все и забабахали такой крутой ремонт в старом доме, что в новостройках тихонько завидуют
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