20+ человек, у которых детство не закончилось с получением паспорта, а играет внутри на полную катушку

Быть взрослым — это не только уметь отвечать за свои поступки, но и иметь возможность осуществлять детские мечты. Один, получив первую зарплату, бежит за очередной моделькой автомобиля, а кто-то другой (или скорее другая) везет в отпуск любимую куклу. И в этом нет ничего предосудительного, ведь в душе многие из нас в любом возрасте остаются детьми.

«У меня в детстве не было Барби, но мне очень хотелось. После начала работы с психологом купила себе куклу, шью одежки, фотографирую»

«Большинство тех, кто видит, начинают зудеть в духе: „Что за глупость!“, „Детей бы тебе!“ и „Надо с детками этим заниматься!“ А я даже посмотреть детям в руки не даю. Моя прелесть! Ищу выкройки, покупаю аксессуары, сижу над машинкой. Говорят, что если в детстве у тебя не было велика, то „бентли“ не поможет, но мне помогло. По крайней мере, я счастлива».

«31 декабря муж приходит такой загадочный и говорит, что Дед Мороз ему подарок для нас передал. Я до вечера пытаюсь угадать, что же там, но он не колется»

«Вечером дочка ка-а-ак закричит: „Смотрите, под елкой что-то есть!“ Бежит к елке, мы с сыном не отстаем. Разворачиваем подарок, а там „Денди“ с беспроводными джойстиками и 300 игр в памяти! Муж включил это добро, а там и „Чип и Дейл“, и „Марио“, и куча всего из нашего детства. В общем, всей семьей в это рубились, чуть Новый год не прокараулили».

«Мне пришлось рано повзрослеть, поэтому многие моменты детства я пропустил. Недавно моя девушка отвела меня в зоопарк. Я счастлив как никогда!»

Как мало иногда нужно для настоящего счастья

А у меня есть моя личная баночка с мылом для пузырей! Детям ее даже не показываю, а пузыри выдуваю, когда выбесит всё и все. Сидим такие на диване вдвоем — я и кошка. Я виртуозно дую, она ловко ловит. Счастливы обе. Рекомендую — очень успокаивает! © Luanna / ADME

«Собираю машины масштаба 1:18. В моей коллекции только действительно редкие и дорогие модели, покупку которых я позволяю себе пару раз в год»

«У меня есть праздничный комбинезон с йети, и мой внутренний ребенок просто счастлив от этого»

«На предприятии поставили противопожарный короб с песком. Через пару дней он выглядел так»

«Я гуляла с сыном в парке. Одна женщина, проходя мимо меня, ехидно сказала, что такие штаны взрослым носить неприлично. А что не так-то?»

В том, чтобы быть взрослым, есть свои плюсы

Сотрудник вчера принес на работу конструктор. Все, не сговариваясь, решили, что он его сыну купил. Но нет. На обеде коллега сел и начал сосредоточенно собирать. Когда его спросили: «Ты что, маленький?» — он ответил, кипя от негодования: «Что вам надо?! Я взрослый человек! Я плачу налоги, я содержу семью, я зарабатываю деньги, и я наконец-то могу позволить себе собственный набор конструктора! Отойдите, вы мне свет загораживаете, я детальки не вижу». © sherlokhoms / Pikabu

«В детстве я строил подобные замки из пластилина. Сейчас решил попробовать сделать что-то новое, и вот мой первый шаг — ворота!»

«Коротко о том, как я провел лето, делая костюм Железного человека»

«Попробовал вернуться в детство с помощью фотошопа. Вот я-взрослый и я-ребенок на одном снимке»

С такой бабушкой внучке скучать не придется

Я уже бабушка, но никогда не могу спокойной пройти мимо классиков летом и любого льда на дороге зимой. Поваляться в первом сугробе — милое дело. Осенью и весной гуляем с внучкой по лужам. Ей 4 года, мне — чуть-чуть больше. © Татьяна / ADME

«У меня коллекция плюшевых тюленей. Когда у нас гостят по несколько дней друзья с детьми, игрушки прячутся в шкафу с ключом»

«Но однажды я прошляпила этот момент и не прошло и часа, как малая оторвала одному тюленю лапу. Теперь я свои игрушки детям не даю».

«Я сейчас самый крутой дядя на планете — об этом знают все гости детского дня рождения»

«Захотелось мне как-то построить свой корабль. В один прекрасный момент была куплена „Черная Жемчужина“. Радости моей не было предела»

Дарить то, о чем мечталось в детстве, никогда не поздно

Есть у меня подружка, взрослая совсем уже: дети, семья, борщи, пирожки, вылазки на рынок за свежей рыбой и овощами — все как у всех. Но при этом она дама весьма готичная. А в детстве ей до дрожи хотелось Барби, но не покупали. Однажды бабушка подарила ей заветную куклу, но через сутки осатаневшая маман выбросила Барби из окна то ли 8-го, то ли 9-го этажа. Не нашли. И вот однажды я решила подарить подруге авторскую куклу. Заказала Барби со стилизацией лица под именинницу, в шикарном черном платье с корсетом и в ботфортах, с длиннющей черной косой ниже пояса. В итоге взрослая мадам почти 40 лет от роду рыдала с куклой в руках, как ребенок, да я и сама не удержалась и носом шмыгнула. Дарить кукол никогда не поздно, думаю. © Deliria00 / Pikabu

«Работаю на большом складе. Попался в руки такой набор. И я понял, что он точно нужен моему внутреннему ребенку. Купил. Пойду собирать. Андрюша, 28 годиков»

«Я взрослая женщина, поэтому рисую на ногтях серьезные вещи»

«Мои дети исполнили мечту всей моей жизни и подарили мне клоунские туфли, сделанные на заказ!»

«А я до сих пор расширяю коллекцию своих авто. Вот далеко не все модельки»

Мужчины навсегда остаются детьми

Секретарша знакомая рассказала. Значит, собирается у ее шефа — генерального директора крупной компании — очередное большое ежемесячное совещание. А она сидит в приемной. И обычно, говорит, всегда гвалт такой у шефа в кабинете стоит, все спорят, что-то обсуждают. А тут вдруг тишина. Ну она на цыпочках крадется, заглядывает в приоткрытую дверь. А там... Вокруг длинного стола торжественно сидят учредители, партнеры и мелкие начальники, во главе восседает шеф: в руках пульт, а над столом вертолетик летает. © bashorg.org

«Свозил сына в Диснейленд на 5-летие. Да шучу, конечно! Исполнил свою мечту детства побывать в Диснейленде! Пару раз даже всплакнул. Али, 29 годиков»

«Я готов к Хеллоуину. А вы?»

«Делюсь радостью: вот что мне жена подарила! Мальчик Вася, 34 годика»

Когда детство в одном месте играет нон-стоп

Как-то сижу у себя в комнате и слышу, как кто-то скулит и скребет по закрытой двери.

«Опять собака бесится», — думаю я, открывая дверь. А там на четвереньках стоит девочка и старательно изображает песика. Девочке 28 годиков, за плечами — высшее образование и несколько лет работы на заводе. И вот что я думаю: если вам больше 18 и у вас нет ни времени, ни места, где вы могли бы вести себя как 10-летний оболдуй, мне кажется, у вас в жизни попросту что-то не сложилось. © cronos90 / Pikabu