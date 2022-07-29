20+ человек, которые показали всем, что такое крутые перемены

Частенько мы грешим тем, что откладываем жизнь на потом, обещая себе измениться с понедельника, с 1-го числа следующего месяца, с Нового года. К сожалению, в большинстве случаев такие обещания ни к чему не приводят: и мы, и наша жизнь остаемся прежними. Но мы вам покажем, что случится, если все-таки последовать за своими желаниями, пусть некоторые из них и кажутся наивными или дурацкими.

Герои этой статьи очень хотели перемен и добились впечатляющего результата. Мы в ADME верим, что какие-то из этих историй смогут и вас подтолкнуть к долгожданным изменениям в собственной жизни. А в конце вас ждет бонус: девушка, которая по-настоящему расцвела с возрастом.

«В 44 года я наконец-то решилась проколоть носовую перегородку»

Ты никогда не будешь слишком стара, чтобы выглядеть круто! © ByThePaleMoonlight / Reddit

«Окрестности моего дома, разница в 2 дня (я переехал из Нью-Йорка в Вермонт)»

«Разница между фото — 2,5 года. Я сделала ринопластику, прошла различные процедуры и довольна результатами»

Ты выглядишь будто собственная дочь. © Afterhoneymoon / Reddit

«Моя бабушка боялась покидать свой дом, в котором жила более 40 лет, но мы наконец убедили ее переехать к моему отцу»

«Она чуть не заплакала, увидев свою новую террасу».

«Я наконец вышла замуж! В 40+, когда казалось, что на личной жизни уже можно ставить крест. Он возник откуда-то из детства с букетом роз и предложил попробовать»

«Мы познакомились 32 года назад в школе, после выпускного разъехались по разным городам. Вновь встретились 20 лет спустя. За плечами у каждого короткий неудавшийся брак и почти взрослые дети. Обменялись номерами, разговорились, и понеслось. Сейчас у нас медовый месяц, мы влюблены и счастливы как дети».

«3 месяца, как я отказалась от вредных привычек»

«Я начала умываться каждый вечер, сократила количество алкоголя, накладывала обед в маленькую тарелку. Легче сосредоточиться на изменении только одной вещи и постепенно копить полезные привычки».

«Разница в год. Знакомые больше не узнают меня»

«Я поступила в магистратуру, начала пользоваться солнцезащитным кремом, ухаживать за волосами и кожей, похудела и планирую свое будущее».

«На четвертом десятке мы наконец-то купили наш первый дом. Это вид двора»

«У меня всю жизнь был лишний вес, но 8 месяцев назад я решил, что пришло время что-то изменить»

«Наконец-то проколола нос. Я прожила свою жизнь слишком робко, поэтому в 35 лет наверстываю упущенное!»

«Это не особняк, но я только что закончил строительство и переехал в свой первый дом! На все ушел год»

«После того как мне отказали в кредите на покупку дома, а заявки на дюжину квартир остались без ответа, это был мой единственный вариант».

«Меня только что уволили из токсичного места, поэтому я оделась, чтобы отпраздновать это! Я знаю, что найду работу, где оценят мои опыт и труд»

«У меня алопеция, и в 27 лет я решила перестать беспокоиться о своих волосах и побрила голову»

«Мне 39, и 5 месяцев назад я решила начать ухаживать за собой»

«Я сделала ботокс, добавила немного филлера, делаю пилинги, увлажняю кожу и не пользуюсь косметикой».

«Всю свою взрослую жизнь я избегал пляжей из-за дряблой кожи. Только сейчас я сделал первый шаг в направлении того, чтобы перестать стесняться своего тела»

«Наконец-то я набралась смелости отрезать волосы!»

«Я купил дом и собираюсь переехать в сельскую местность»

«5 недель после ринопластики. Хуже всего было спать в вертикальном положении и дышать исключительно ртом!»

«Фитнес на пилоне изменил мою жизнь»

«Моя 64-летняя свекровь впервые увидела океан»

Бонус: «На первом фото мне 14, на втором — 23»

Трансформация из «разведенной учительницы» в Сиршу Ронан. © j_rge_alv / Reddit