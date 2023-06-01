20+ человек, которые получили паспорт, но оказались совершенно беспомощными в этой вашей взрослой жизни
В современном мире человек может позволить себе оставаться ребенком довольно долго, если рядом с ним есть люди, которые все делают за него. Гиперзаботливые мамы и папы ограждают своих детей от любого труда: не учат готовить, следить за порядком или пользоваться электроприборами, а в итоге вырастают такие кадры, которые не знают элементарных вещей.
- Есть у меня подруга, которая к 40 годам ни разу не жила одна. Сначала она была с родителями, потом в общежитии, затем снова вернулась к маме и папе, вышла замуж, развелась и вот впервые пришла к самостоятельному проживанию. Через некоторое время у нее отключили свет, потом воду. Оказалось, она не знала, что коммунальные услуги надо оплачивать. Подруга никогда не обращала внимания на счета, потому что думала, что это просто какие-то ненужные бумажки в почтовом ящике. © ReddishWedding2018 / Reddit
- У меня был знакомый, который постоянно спрашивал, сколько сейчас времени. На шестой раз я сказал: «Брат, часы там — посмотри сам», а он ответил: «Я не понимаю, что они показывают». Взрослый чувак, а пользоваться часами со стрелками так и не научился. © shadownights23x / Reddit
- Коллега по работе объявила всем о своей беременности. Стоим, болтаем, и тут она грустно вздыхает, мол, жалко, что теперь ей нельзя принимать ванну, пока ребенок не родится. Я удивилась: «Почему это?», а коллега посмотрела на меня как на глупенькую и говорит такая: «Потому что ребенок утонет!» Я чуть в осадок не выпала. © natgoeshome / Reddit
- Соседка по комнате в общаге решила сварить макароны. Поставила кастрюлю на плиту, насыпала туда лапшу, включила конфорку. Через некоторое время спрашивает меня: «Интересно: почему, когда мама готовит макароны, они получаются мягкими, а у меня нет?» Секрет прост: в лапшу было бы неплохо и воду налить.
А однажды эта же соседка решила сделать пирожные из готового теста. В инструкции на упаковке было сказано: «Смазать маслом дно формы, а потом вылить тесто для брауни». Так она взяла сковороду, смазала ее маслом снаружи, а потом вылила тесто внутрь. Уникальный человек. © TopRamenisha / Reddit
- Я работаю в ночную смену, и мне пришлось объяснять коллеге, что в полночь начинается новый день. А когда я сказал ей, что сегодня больше не понедельник, а уже вторник, у нее начался приступ паники. © gummygoob / Reddit
- Встречалась я с парнем, ему было 19 лет. Как-то обмолвилась, что орехи очень полезны, и он купил пакет арахиса. Через 2 дня пожаловался, что больше не может его есть, мол, желудок болит, и отдал остаток орехов мне. Я была так рада! Когда он увидел, как я их ем, испытал шок: оказывается, он не знал, что арахис нужно чистить, и ел орехи вместе со скорлупой. Два дня. © Rawr_Boo / Reddit
- Мы с женихом учились в аспирантуре, а он считал, что нам пора уже пожениться и обзавестись детьми. Я пыталась объяснить ему, что трудно будет совместить грудное вскармливание и хождение на учебу, ведь не всегда есть возможность сцедить молоко. Но он заверил меня, что с ребенком все будет в порядке, потому что, пока мы будем на учебе, его мать сможет присмотреть за малышом, ну и покормить его грудью заодно. По его мнению, у всех женщин с большим бюстом есть молоко. © 89moonlight / Reddit
- У моей девушки была очень избалованная соседка по комнате. За нее все делали родители. Однажды мы решили приготовить обед, и эта девушка вызвалась нам помочь. Мы решили поручить ей простейшее — сварить макароны. Первое, что она сказала: «Так, все отлично, но как мне вскипятить воду?» © Rheist20 / Reddit
- Моя подруга искренне считала, что ребенок должен сам научиться ходить на горшок. Ну типа вот он проснется однажды утром, все осознает и сделает свои дела не в штаны, а как положено. У нее даже мысли не возникало, что это родители должны приучать малыша к горшку. Ее сын ходил в подгузниках до 5 лет. © booghawkins / Reddit
- Когда я поступила в университет и стала жить в общежитии, была в шоке от того, насколько некоторые люди не подготовлены к жизни. Я знала девушку, которая купила курицу и несколько дней хранила ее в шкафу, хотя все объясняли ей, что мясо нужно положить в холодильник. Удивительно, как она не отравилась потом. Соседка по комнате почти год не ела картошку, потому что не умела ее чистить и даже не пыталась научиться. Был еще парень, который оставил сосиски в гриле и пошел вздремнуть, а проснулся только тогда, когда сработала пожарная сигнализация и все здание эвакуировали. Я видела очень много 18-летних, которые не умели готовить ничего. Вообще. © Pookie103 / Reddit
- Я знал парня, который понятия не имел, как намазать маслом обычный тост. Он взял полную пачку масла и попытался натереть им ломтик хлеба. © roflwaffle521 / Reddit
- Как-то болтали с моей бывшей девушкой о том, что мы ненавидим. И она сказала, что терпеть не может первые 10-15 секунд душа, когда вода такая холодная. Я спросил, почему она просто не включит воду и не подождет, пока та нагреется, а уже потом входит внутрь? Девушка сначала замолчала, удивленно уставившись на меня, а потом обиделась на то, что я якобы посчитал ее глупой. Вскоре мы расстались. © Captain_Hampockets / Reddit
- В моей общаге жил парень, к которому каждую неделю приезжали родители, чтобы забрать в стирку его грязное белье и принести продукты. Однажды мы обратили внимание на то, что у него слишком длинные и грязные ногти, и их пора постричь. Парень, нисколько не смутившись сказал, что ногти ему стрижет мама, а она не приезжала уже несколько недель. Мы были в шоке: мамочка стрижет ноготочки 19-летнему лбу. Отвратительно. © Drum-Major / Reddit
- Однажды одноклассница спросила меня: «Почему люди говорят четверть часа? Это вообще сколько?»
Я: «Это 15 минут. В часе 60 минут, четвертая часть от часа — 15 минут».
Она посмотрела на меня как на глупенького и возразила: «Но ведь четверть — это 25...»
Я не нашелся что ответить. © maekae_ / Reddit
- Моя бывшая лучшая подруга сказала, что ей нужно купить еще один пылесос, третий в этом месяце. Спрашиваю ее, что с ним не так, и она объясняет: «Он больше не собирает мусор!» Я решила уточнить, давно ли она чистила мусоросборник. Оказывается, она вообще была не в курсе, что в пылесосе есть мусоросборник и с ним надо что-то делать. © Winterlight8044 / Reddit
- В колледже у меня была подруга «из богатеньких». Когда она узнала, что соседи по кампусу решили сами прочистить засор в унитазе, то спросила: «Ну, а если лампочка перегорит, вы что, тоже сами ее менять будете?» Ответ ее очень удивил. Оказалось, наша богачка не умеет стирать, менять лампочку, мыть унитаз, готовить, заправлять машину бензином, и все потому, что за нее это делали либо горничные, либо папа. Нам пришлось учить ее всему с нуля. © zzaannsebar / Reddit
- Поступили с другом в колледж. Через 3 месяца обучения у него появилась сыпь. Я предположил, что дело может быть в простынях и предложил ему поменять их на гипоаллергенные. А друг ответил: «Я сплю на этих простынях с тех пор, как мы сюда переехали, так что дело точно не в них». То есть он не стирал их 3 месяца и еще удивлялся какой-то сыпи. © Hans_Brix_III / Reddit
- Подруга купила дом. Через месяц она спросила меня, когда городские службы придут подстригать ее газон, ведь там уже трава почти по пояс. Мне было неловко объяснять взрослой женщине, что ей нужно подстричь газон самостоятельно или нанять кого-то. © theantpantsdance / Reddit
- Несколько лет назад я купила подруге в подарок электрический чайник. Однажды ее парень пришел домой и застал такую картину: из квартиры выбегает его девушка, в руках у нее полыхает мой подарок. Подруга бросила электроприбор на улицу и заорала, что это не чайник, а кусок хлама, ведь когда она поставила его на газовую плиту, он загорелся и начал плавиться. Ее парень долго смеялся, а потом спросил: «Как ты думаешь, для чего нужен шнур?» Вскоре они расстались. © ilikeyourswatch / Reddit
- 19-летний знакомый спросил меня, как готовить яичницу. Я все объяснил и вышел по делам. Когда вернулся, решил поинтересоваться как успехи. Знакомый говорит такой: «В целом все хорошо, но пришлось переделывать несколько раз, потому что желток растекался». Оказалось, он был уверен, что разбитый желток становится ядовитым, поэтому выбрасывал яичницу, когда она получалась неидеальной. © cynicalkerfuffle / Reddit
- Жила с парнем. Однажды его родители решили нагрянуть в гости, и мне нужна была помощь в уборке дома. Я попросила своего бывшего помыть ванную, пока я навожу чистоту на кухне. Захожу в ванную через полчаса и вижу, что там стало еще грязнее, чем было, а мой любимый в это время полеживает на диванчике. Спрашиваю его, мол, почему ванную не убрал, а он такой: «Я все сделал!». Стали выяснять, что да как. Я попросила его показать, как же он чистил ванную. Он взял кусок мыла, хорошенько намылил руки и просто протер ими все, и даже не смыл мыльную пену! Я смотрела на это, раскрыв рот, а он так и не понял, что что-то не так делает. © arual_x / Reddit
- Встречался с девушкой, пришел к ней в гости, а они с мамой как раз ужин готовили. Надо было разогреть кукурузу. Сначала они вдвоем пытались вскрыть жестянку консервным ножом. Перепробовали все способы, еле справились. Я молча наблюдал за ними и не вмешивался, потому что как-то негоже говорить хозяевам, что делать. Но апофеоз наступил потом: они поставили открытую банку в микроволновку и включили ее. Через несколько секунд в микроволновке начались вспышки, и я еле успел выключить ее до того, как все взорвалось. Остаток вечера они судачили о том, что никогда такого не было — и вот опять! Потом выяснилось, что микроволновки у них горят регулярно, потому что они то вилку туда положат, то ложку. Ничему жизнь не учит. © loki_odinsotherson / Reddit
Вероятно, именно такие люди, которые взрослые только по паспорту, и становятся героями историй из серии «Что такое не везет и как с ним бороться». Ведь для тех, кто не понимает элементарных вещей, вся жизнь полна сюрпризов и загадок.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые получили паспорт, но оказались совершенно беспомощными в этой вашей взрослой жизни
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