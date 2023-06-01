20+ человек, которые получили паспорт, но оказались совершенно беспомощными в этой вашей взрослой жизни

В современном мире человек может позволить себе оставаться ребенком довольно долго, если рядом с ним есть люди, которые все делают за него. Гиперзаботливые мамы и папы ограждают своих детей от любого труда: не учат готовить, следить за порядком или пользоваться электроприборами, а в итоге вырастают такие кадры, которые не знают элементарных вещей.