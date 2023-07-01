20+ человек, которые поработали на неприлично богатых людей и хапнули впечатлений на жизнь вперед

Большинство людей даже понятия не имеет о том, как живут долларовые миллиардеры. Многим кажется, будто каждый их день — это сказка, ведь практически все желания могут быть исполнены по щелчку пальцев. Однако, даже в мире несметного богатства не все и не всегда идеально. Простые специалисты, поработавшие на супербогатых людей, оказались в шоке от увиденного.