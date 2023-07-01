20+ человек, которые поработали на неприлично богатых людей и хапнули впечатлений на жизнь вперед
Большинство людей даже понятия не имеет о том, как живут долларовые миллиардеры. Многим кажется, будто каждый их день — это сказка, ведь практически все желания могут быть исполнены по щелчку пальцев. Однако, даже в мире несметного богатства не все и не всегда идеально. Простые специалисты, поработавшие на супербогатых людей, оказались в шоке от увиденного.
- Я работал одним из четырех садовников в большом поместье. Там было 2 теннисных корта с грунтовым покрытием, 3 бассейна, частное озеро с лодочным домиком, собственный лес и персональная гоночная трасса. Но вот случай, который меня действительно поразил: однажды владелец поместья устроил там свадьбу своей племянницы. Он заплатил $ 350 тыс. за то, чтобы ему привезли массивную иву и посадили ее у озера — для свадебных фотографий. А потом заплатил еще $ 50 тыс. за то, чтобы убрать иву и вернуть ландшафт после свадьбы в исходное состояние. © Rarnah / Reddit
- Однажды я видел, как мой начальник зашел в автосалон Audi и уехал оттуда на крутом новеньком спорткаре. Он потом рассказал, что сделал это по двум причинам: во-первых, шефу было лень ловить такси, а во-вторых, через пару месяцев его ребенку исполнится 16 лет, поэтому он все равно собирался покупать машину. Удивительно, как быстро можно уехать на новой тачке из салона, если у тебя есть деньги. © UstasMom / Reddit
- Моя сестра работает дворецким в очень богатой семье. Она рассказывала мне несколько сумасшедших историй про данных людей, но эта — топчик. Однажды они завели очень дорогую кошку редкой породы. Через несколько месяцев хозяйка сказала моей сестре, что чувствует, будто бы кошка не совсем счастлива в их доме. Она попросила взять их частный самолет и отвезти кисоньку в их особняк на озере в Италии, чтобы любимица могла провести отпуск на солнце. © Inequitom / Reddit
- Владелец компании пригласил сотрудников на ужин в супермодное место. Когда принесли счет, босс заставил всех сотрудников положить свои кредитные карты в миску, а затем сказал, что выберет одну, и этот человек оплатит ужин. Все аж вспотели от напряжения: с одной стороны, была надежда на то, что владелец бизнеса пошутил, а с другой — да кто его знает? В итоге он выбрал карту и заявил, что оплатит владельцу самый большой долг, который у того есть. Это была ипотека. И он реально ее выплатил. © _Diskreet_ / Reddit
- Раньше я работал в гольф-клубе. Нашими клиентами были, в том числе, актеры, спортсмены, автогонщики — люди с большими деньгами и огромным эго. В одной семье было 3 детей-подростков: 2 девочки и мальчик. Мама и девочки были очень привлекательны и высокомерны. Дама, которая стирала постельное белье для нашего клуба, также убиралась и у них дома. Она рассказывала, что их многомиллионный особняк был настоящей зоной бедствия. Между приходами уборщицы они не делали по дому ничего. Везде валялись тарелки с засохшей едой и грязная одежда — все это жутко пахло, ноги буквально прилипали к полу, а в некоторых местах можно было наткнуться на собачьи экскременты. То есть эти люди приходили в клуб и смотрели на всех свысока, а затем шли домой и вели себя как дикари. © sooofarms / Reddit
- У клиента нашей компании был перед нами огромный долг. Владелец фирмы согласился принять в счет долга яхту этого человека. Когда шеф пришел на пристань, чтобы переоформить документы о хранении судна на свое имя и узнал, сколько стоит держать там яхту, он купил пристань. © UncleGrako / Reddit
- Я работал в компании, владельцем которой был богач, а вторую по величине должность занимала его жена. Эта дамочка вообще ничего не делала. Ее офис был ярко-розового цвета, внутри находилась личная ванная комната, а парковочное место супруги шефа было вдвое шире, чем у всех, так как она не могла нормально припарковаться. Жена хозяина часто использовала сотрудников для выполнения своих личных поручений — это очень раздражало. Помню, однажды она попросила меня распечатать для нее веб-сайт. © handsthefram / Reddit
- Раньше я работала у ювелира. У нас был один клиент с большими деньгами, который всегда одевался в гавайские рубашки и шорты. Он приходил к нам и говорил: «Сегодня я хочу-не могу бриллиант такого-то цвета». И мы показывали ему коллекцию камней названого оттенка. У него были десятки драгоценностей, которые просто лежали в нашем хранилище. Он любил собирать их, но никогда не брал домой. Иногда этот богач приходил, и мы вытаскивали все его сокровища из хранилища, чтобы он посмотрел на них. Самая дешевая покупка, которую он сделал, стоила $ 130 тыс. © princess_bubble / Reddit
- Мой друг работал в богатом доме и, когда проходил мимо комнаты, увидел гитару Gibson Les Paul, стоявшую в углу. Он спросил владельца, играет ли тот. Хозяин особняка ответил, что инструмент покупался для его сына, но тот вырос, уехал, и уже лет 5 к гитаре никто не прикасается. Мой приятель сказал: «Это очень хорошая гитара. Жаль, что на ней не играют», а затем вернулся к своей работе. Когда он уходил, хозяин спустился с инструментом в руке и спросил моего друга, не хочет ли он его взять. Приятель пытался вежливо отказаться, но владелец дома не знал слова «нет». Вот так мой друг на халяву получил гитару Gibson Les Paul за $ 10 тыс. © The__Riker__Maneuver / Reddit
- Я работал нянькой у богатой пары, пока учился в колледже. Однажды хозяева спросили: «Хочешь поехать на Гавайи?» Выяснилось, что им надо было полететь туда по работе. Они подумали и решили, что будет проще взять с собой меня, чем искать кого-то на месте. Супруги оплатили мои билеты и отдельный номер в отеле. Днем я водил их детей на пляж, мы ходили в походы и изучали окрестности (на эти нужды выдавались отдельные деньги). Вечера ребята проводили с родителями, а я был свободен. Они были действительно хорошей семьей. Меня даже пригласили на выпускной вечер их старшей дочери, потому что она считала меня своим другом. © DrGrizzley / Reddit
- Когда я работал на богатых, меня поразило, что персоналу не разрешалось приносить семье вещи, которые уже были открыты или использованы. Например, бутылка солнцезащитного крема использовалась только один раз — сразу после открытия. Нужно намазаться кремом еще раз — открывается новая бутылка. Все должно было быть новым. Интересно, что этот парень владел эко-курортом. © TheMysticalPlatypus / Reddit
- Однажды я работала на модной вечеринке в доме очень богатой пожилой пары. Я находилась в комнате, где 3 стены были стеклянными, и можно было видеть их красивый ухоженный сад со скульптурами. Когда солнце начало садиться, в саду появились большие вислоухие белые кролики, которые стали резвиться во дворе. Я спросил кого-то, кто трудился в доме постоянно, об этих милых пушистиках. Оказалось, владельцы особняка покупали их как украшение для сада. Кролики были украшением! © CindeeSlickb*y / Reddit
- Я ювелир. Помню одну свою клиентку, богатую даму 55 лет. Она как-то пришла и начала: «Я хочу, чтобы все было розовым. Мы даже строим розовый дом. И еще я хочу розовое обручальное кольцо». Я сказал, что мы можем сделать украшение из розового золота. «Отлично! А розовые бриллианты у вас есть?», — заинтересовалась дама. Я ответил, что для нее найдем, но это будут натуральные камни, каждый из которых стоит $ 220 тыс. Дама подумала и спросила: «А вы сможете добавить побольше розовых бриллиантов по бокам кольца?» © LetheMariner / Reddit
- Мой папа работает ландшафтным дизайнером у неприлично богатого человека. Однажды хозяин дома завел с ним разговор, и отец упомянул, что недавно переехал в этот район и копит деньги на покупку новой техники в свое жилье. Богач сказал, что это не проблема, и мой отец может взять, что ему надо, в их сарае. Оказывается, владелец дома выбрасывает отличные и функциональные вещи только потому, что выходит более современная модель или жена захотела что-нибудь новенькое. Папе разрешили бесплатно забрать стиральную машину, сушилку, новый холодильник, обеденный стол, барбекю — кучу вещей, о которых он даже мечтать не мог. Все они, кроме холодильника, были абсолютно новыми — их даже из упаковочной пленки не доставали. Владелец поместья не понял, почему папа ему очень благодарен — для него это выглядело так, как если бы он разрешил моему отцу покопаться в мусоре. © Ottomanbrothel / Reddit
- Я работал на круизном лайнере. Один богач из Мексики выкупил половину эксклюзивных апартаментов в полуприватной части корабля. Поскольку в день посадки у его дочери был день рождения, он хотел, чтобы самый большой из люксов был наполнен бабочками. Мы выполнили его пожелание, но это было, мягко говоря, недешево. © BRAPENTRIAN / Reddit
- Жена моего друга трудилась няней в очень богатой семье. Ей платили $ 1 тыс. в неделю за то, чтобы фактически она работала мамой. Родители не занимались детьми: даже о том, что малыши любят есть или во что играть, они спрашивали у няни. Когда она уволилась, родители отправили детей на психологическую консультацию, потому что малыши чувствовали себя так, будто потеряли близкого родственника — маму или папу. © HallucinatesOtters / Reddit
- Несколько лет назад я работал плотником в очень богатом особняке. Сын владельца с разрешения родителей построил еще один дом на том же участке. Однако, по закону нашего города, строить 2 отдельных жилых строения на одном участке нельзя. Дома находились друг от друга на расстоянии около 400 метров. Чтобы от них отстали, владельцы решили соединить 2 дома коридором. Снаружи это выглядело как массивная стена в средневековом стиле с круглыми башнями, а внутри был тренажерный зал, огромный солярий стоимостью $ 750 тыс. и столько места, что там могли даже гольф-кары ездить. © Bombxing / Reddit
- Я трудилась в компании по присмотру за собаками, и у меня было несколько очень богатых клиентов. Одни из них так часто путешествовали, что их песель жили со мной чаще, чем с ними. Дошло до того, что люди в моем любимом собачьем парке думали, будто это моя собака! © moshmore / Reddit
- Я знал семью, которая тратила $ 40 тыс. в год на спортивные тренировки и путешествия для двоих детей. Когда старшему ребенку исполнилось 22 года, он разозлился на маму и заорал: «Все, что я видел в жизни, это спорт!» А она парировала: «Я знаю. Но зато у тебя нет разрушительных вредных привычек и проблемных отношений, как у твоего дяди Марка». © DarthJarJarJar / Reddit
- Мой шурин строит дома на заказ на побережье. Однажды он позвонил мне и попросил, чтобы я приехал к нему на работу — в пляжный домик стоимостью $ 15 млн., который он полностью реконструировал, — на своем грузовике с прицепом. Когда я прибыл на место, шурин провел меня по 4-этажному особняку и сказал: «Владельцы уже забрали все вещи, которые хотели оставить себе. Хозяйка сказала мне распоряжаться всем остальным так, как я считаю нужным, поэтому бери что хочешь». Там была мебель, бытовая техника, ковры, лампы, произведения искусства — куча ценностей! Кажется, я увез оттуда мебели и бытовой техники на сумму более $ 20 тыс. © Blackhawk-388 / Reddit
- Я работал на миллиардера, оформлял ему бассейн. Он заказал плитку с индивидуальным рисунком: $ 440 тыс. стоил сам материал и еще $ 400 тыс. его установка. Мы сразу предупредили владельца, что поскольку заказ индивидуальный, изменить его будет нельзя. Мужчина все одобрил. Мы выложили бассейн плиткой. Все выглядело просто потрясающе! Миллиардер посмотрел на нашу работу, поморщился и выдал: «Что-то не то. Не нравится». Пришлось переделывать (за его счет). В общем, мужчина потратил около $ 2,4 млн. на плитку для своего бассейна и даже глазом не моргнул. © Lousyfer / Reddit
- Когда учился в колледже, помог переехать нескольким богатым соседям по кампусу. Одни сказали: «У нас тут есть ненужное двухместное кресло. Тебе не надо?». Я взял. Принес мебель в дом родителей, и моя мама сразу узнала в нем настоящее замшевое кресло ручной работы стоимостью около $ 4 тыс. Через несколько лет я продал его за $ 3 тыс. © Thoughtsonrocks / Reddit
- Раньше я давал уроки игры на гитаре в очень богатом районе. Я видел домашние реки, лифты, водопады, поваров с проживанием, гаражи на 40 автомобилей, полностью автоматизированные особняки, которые могли «менять сезон» в помещении. Но больше всего меня поразила скука живущих там людей. Например, у одного парня, с которым я подружился, было 17 внедорожников, огромный особняк, он ездил на разные соревнования по экстремальным играм каждые выходные. Но на самом деле он просто хотел хоть с кем-нибудь поговорить о группе Nirvana, посмотреть телевизор или сходить на концерт. © karlverkade / Reddit
Как видите, неприлично богатые люди бывают очень разными: одни щедро раздают свои деньги и вещи ближайшему окружению и заботятся о своих питомцах, другие чудят как дышат и не могут найти полчаса на собственных детей. Есть еще такие миллиардеры, которые жертвуют все свое состояние на благотворительность, и им хочется поаплодировать стоя.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые поработали на неприлично богатых людей и хапнули впечатлений на жизнь вперед
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