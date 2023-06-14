20+ человек, которые хотели просто устроиться на работу, а вляпались в историю на миллион

Найти новую работу бывает непросто, ведь у каждого начальника есть свои представления об идеальном кандидате на вакантное место. Для этого и существуют собеседования, где потенциальный работодатель и соискатель могут познакомиться поближе. Иногда эти встречи проходят так феерично, что оставляют в сердцах участников неизгладимый след.