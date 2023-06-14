20+ человек, которые хотели просто устроиться на работу, а вляпались в историю на миллион
Найти новую работу бывает непросто, ведь у каждого начальника есть свои представления об идеальном кандидате на вакантное место. Для этого и существуют собеседования, где потенциальный работодатель и соискатель могут познакомиться поближе. Иногда эти встречи проходят так феерично, что оставляют в сердцах участников неизгладимый след.
- Искал работу массажистом. Опыт хороший, знаю иностранные языки и много видов массажа, имею медицинское образование. Пришел на собеседование. Меня очень тепло встретил руководитель, говорил, что не часто приходят люди с опытом, образованием и знанием языков. В какой-то момент он вдруг спрашивает, кто я по знаку зодиака. Отвечаю, что Рак. Тут директора как подменили. Он говорит мне с наездом: «А какого черта ты сразу не сказал? Зачем я тут на тебя время трачу?» Зовет кадровичку. Та заглядывает, он ей сходу: «Я вам вроде ясно сказал, что никаких Водолеев, Рыб и, тем более, Раков я в своем штате видеть не хочу!» С очень странным чувством покидал я это место. © Chickenlover / Pikabu
- Мой друг проходил собеседование на работу учителем физики. Его спросили: «Если бы физика была животным, то каким?» Глупые вопросы вечно все портят. © Gneissisnice / Reddit
- Я много работала с людьми и некоторые фразы уже на автомате говорю крайне приветливо и вежливо. Подвернулась мне вакансия в хорошую фирму, назначили собеседование по скайпу, второе уже. Первое я прошла отлично со специалистом по подбору персонала, а теперь со мной должен был поговорить директор. Отвечала я по делу, улыбалась в меру, впечатление производила приветливое и была в отличном настроении. Опыт мой подходил к данной вакансии, я не сомневалась, что дело в шляпе, как вдруг директор выдал: «Слишком вы радостная какая-то. Улыбаетесь мне. Вы нам не подходите!» После такого я долго шутила, что это просто была компания для депрессивных. © Iska27 / Pikabu
- Проходила собеседование на вакансию секретаря. Сначала я около часа общалась с кадровичкой, потом пришли еще 2 женщины преклонного возраста (начальница и ее зам). И тут началось: «А вы хотите когда-нибудь выйти замуж?», «Прерывали ли вы беременность?», «Чем занимались и занимаются ваши родители, друзья?» Мне показалось, что они не спросили только, какой у меня обычно стул: жидкий или не очень. Обалдев от таких вопросов, я отвечала очень абстрактно, на что в конце выслушала итог собеседования: «Извините, но вы очень закрытый человек, вам нужно поработать с психологом. В нашу компанию мы вас принять не можем». Да мне уже и не надо. © Radostnya / Pikabu
- Когда на собеседовании мне проводили экскурсию по потенциальному месту работы, я упала с лестницы. Свалилась так неудачно, что сломала 2 малоберцовые кости, несколько костей в каждой ступне, порвала несколько связок и ушибла копчик. После падения я сидела у подножия лестницы и плакала минут 15 минут, прежде чем нашла в себе силы встать. Женщина, которая проводила мне экскурсию, только спросила: «Значит, дальше смотреть не пойдете?» © Spacey19802 / Reddit
- После 5 лет в декрете сходила я на собеседование. Они такие: «Какое у вас интересное резюме!», «Ого! Какой богатый и интересный опыт работы!», «Тестовое вы выполнили просто супер, лучше и быть не может!». А потом:" Так у вас двое маленьких детей? А-а-а... Ну... Мы вам перезвоним". Эх. © #щастьематеринства / VK
- Однажды была на групповом собеседовании. На этапе «рассказ о себе» одну из кандидаток спросили о семейном положении, она ответила, что в разводе. Я уже думала, что сейчас будет следующий вопрос, но нет. Менеджер, проводившая собеседование, выдала: «А почему вы в разводе? Плохой женой были или муж плохой?» Естественно, девушка сказала, что это не их дело и никакого отношения к будущей работе не имеет. На это ей фыркнули, что если она не хочет отвечать, то может быть свободна. Ну она и ушла. И я вместе с ней, и еще несколько человек, которые были в шоке от такой наглости. С тех пор я как слышу про эти бредовые групповые собеседования, сразу отметаю вариант работы в такой компании. © Astreya / Дзен
- Под конец собеседования интервьюер, очень высокопоставленный технический специалист, спросил меня: «Итак, у вас есть вопросы ко мне?» Я подумал и спросил: «Что самое худшее в работе здесь?» Он задумался на минуту, затем встал, закрыл дверь и около получаса рассказывал мне в болезненных подробностях обо всех проблемах компании, а потом выставил за дверь со словами «вам перезвонят». На следующий день мне действительно позвонили. Оказывается, после нашего разговора этот специалист уволился, и на предприятии хотели знать, что же такого случилось на собеседовании. Я честно им все рассказал, а технический директор спросил меня, не хочу ли я помочь ему исправить те проблемы, что есть в компании. И я согласился. © Stan Hanks / Quora
- На собеседовании спросили, есть ли у меня машина и, если есть, то какая. Ответил честно: желтая Skoda. Интервьюер, мальчик лет на 10 моложе меня, заявил: «Ты неудачник — ездить на маленькой машинке женского цвета? И вообще, если у мужика под 40 нет своего бизнеса и он работает на дядю, то он несостоявшийся человек!» Я спокойным голосом объяснил, что не люблю, когда мне тыкают посторонние люди, и вообще в таком тоне общаться не намерен. Встал и ушел. Вечером звонит работодатель: «Вы нам подходите. Когда можете приступить к работе?» Я послал их далеко и надолго. © Stainless / Дзен
- На собеседовании генеральный директор и основатель фирмы спрашивает меня:
— Итак, раз вы работали в X, вы должны знать мисс Y.
— О, я знаю ее. Довольно сумасшедшая дама, если честно.
(У 4 управляющих партнеров за столом от моего ответа отвисла челюсть). Генеральный директор продолжает:
— Вообще-то она мать моего ребенка.
— ...
— Хотя она действительно с придурью. Мы расстались несколько месяцев назад.
И да, я получил работу. © Olivier Peyre / Quora
- Кадровичка спросила: «Сколько прогулов без уважительной причины в год вы считаете нормальным и почему?» Я сказал, что один, потому что иногда люди попадают в чрезвычайные ситуации и не могут связаться с кем-то в 3 часа ночи, чтобы уведомить о невозможности выйти с утра на работу. Она заявила, что правильный ответ — ноль. Я ответил: «Вы спросили меня, что я думаю. Я пропустил 3 дня работы за 12 лет: один из них из-за смерти близкого человека, второй из-за гриппа, а третий из-за личных проблем, поэтому я явно не планирую злоупотреблять такой возможностью». Кадровичка сказала: «Спасибо, но вы уже провалили собеседование». Ну ок. © dreampsi / Reddit
- Меня спросили, на какого персонажа из «Гарри Поттера» я больше всего похож. Но я не читал «Гарри Поттера». И это явно не имело никакого отношения к должности, на которую я претендовал. Я не получил эту работу, вероятно, только потому, что не был фанатом данного персонажа. © variebaeted / Reddit
- Устраивалась на работу. Вице-президент компании на собеседовании заявил мне: «Я возьму вас в штат, если пообещаете мне, что в течение следующих 5 лет вы не выйдете замуж, не забеременеете и не вернетесь в университет, чтобы получить ученую степень». Мне пришлось согласиться на эти условия — работа была нужна. А теперь скажите: хоть одному мужчине приходилась давать такие обещания, чтобы его наняли? © Carol Anne Gordon / Quora
- Мы с подругой решили устроиться на работу маркировщицами. Пришли в офис по трудоустройству. Нам сказали, что нужно сделать санитарные книжки, так как предстоит работа с конфетами и печеньем. Книжки надо делать у них за деньги. Мы согласились, отдали деньги прямо на собеседовании. Нам сказали, мол, как наберется группа людей, мы вам позвоним и пригласим на медкомиссию. И что в итоге? Никто нам не звонит. © Подслушано / VK
- Хотела устроиться на работу в цветочный магазин маркетологом. И вот хозяйка магазина, женщина средних лет, меня собеседует. Рассказала я ей все о своем опыте, она полчаса меня восхваляла, а потом добавила, что для окончательного принятия решения ей надо, чтобы я прошла психологический тест. Дает она мне лист бумаги и карандаши. Рисуй, говорит, неведомую зверюшку. Ну я приложила свою фантазию и нарисовала несуществующее существо. Хозяйка добавляет: «Я обработаю результаты и позвоню, а вы пока сделайте тестовое задание». Пришла домой, села за тестовое. Звоню этой женщине, чтобы уточнить пару моментов, а она как рявкнет в трубку: «Я вас нанимаю не для того, чтобы отвечать на вопросы. Если вы не можете делать свою работу, мы с вами попрощаемся». Я сказала, что не готова работать с таким отношением, и лучше попрощаться прямо сейчас. Хозяйка магазина фыркнула: «Как только я обработала ваш тест, то сразу поняла, что мы с вами не сработаемся». © Хозяйка старинных часов / ADME
- Устраивался в компанию аналитиком. Пришел в офис, чтобы пройти письменный тест и телефонное собеседование с комиссией из 3 человек. Все шло как по маслу: я был четок и лаконичен в своих ответах на их технические вопросы и чувствовал себя очень уверенно. Но вдруг меня спросили: «Что вы сделали, чтобы подготовиться к этому собеседованию?». И я завис, ведь ничего такого я не делал, просто последние 10 лет работал на аналогичной должности. И я выпалил единственное, что пришло мне в голову: «Я подстригся и надел новые туфли». На том конце провода повисла мертвая тишина, а потом раздался громкий смех. Наниматели уточнили: «Разве вы не знали, что это будет телефонное интервью?» И я ответил: «Конечно, но мне все равно нужно было и то, и другое». И все снова засмеялись.
Я получил эту работу и трудился там около 20 лет. © Michael Logue / Quora
- Откликнулась как-то на мое резюме одна компания. Я почти уже отпросилась с текущего места работы на собеседование, но решила уточнить место встречи:
— Станция метро «Улица такая-то».
— Как «Улица такая-то»? Может, «Проспект такой-то» или Библиотека имени такого-то«?
Так я и мой несостоявшийся работодатель узнали, что я нахожусь в одном городе, а он — в другом. Было и смешно, и досадно, потому что вакансия была мне очень интересна. © Racoonzel / ADME
- Фразы «У вас маленький ребенок», «У вас слишком много детей», «Вы старая/ без опыта/ с большим перерывом в работе» мы уже проходили. Но недавно на собеседовании ко мне придрались из-за того, что у меня есть дочь-тинейджер. «Это же подросток! Ей нужно внимание». Вы серьезно? Мне что, можно выйти на работу только тогда, когда всем моим детям уже исполнится 18 лет? © #щастьематеринства / VK
- Устраивалась я на работу курьером. График предлагался очень удобный, деньги платили сразу. Я прихожу на собеседование, и мне дают анкету, а там вопросы а-ля «кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет?» Ну вот что тут скажешь? Генеральным директором, не иначе. «Почему вы выбрали именно нашу компанию?» Да просто. Какую увидела, в ту и пришла. «Ваши главные достижения?» Ага, курьером! Тут я не удержалась и написала: «Дотащила с рынка домой мешок картошки». Девушка, которая выдавала анкету, поржала и взяла меня на работу. © sv-merk / Дзен
- Я как-то проходила собеседование на должность секретаря. Ничего сложного, принеси-подай, кофе сделай директору, бумаги распечатай. А в анкете был пункт: расскажите о себе. И целый чистый лист под это. На меня вдохновение снизошло, написала им целый опус в юмористическом стиле. Помню, что начиналось как-то так: «Появилась я на свет в далеком 1987 году. Мой отец, узнав о моем рождении, разбил термос и 2 тарелки, так как от волнения у него тряслись руки: очень уж он хотел сына, а не дочку». Ну и тому подобная ересь. Спустя пару недель они мне позвони и позвали на работу. Похоже, кому-то понравилось мое сочинение. © Инесса Федоровна / ADME
- Родственница рассказывала: знакомый порекомендовал ей вакансию, но предупредил, что на этой должности сложно удержаться, так как там неадекватная начальница. Родственница решила на собеседование сходить. Первый же вопрос был таким: «Какова будет ваша реакция, если начальница при всех будет на вас кричать, используя нецензурную лексику?» Девушка отвечает: «Если я буду виновата, то приму к сведению, постараюсь больше не допускать ошибок». Работодатель продолжает: «А если ваша начальница будет бросать в вас различные предметы: документы, канцтовары? А если вы не будете виноваты, просто у начальницы такой характер, сможете ли вы это принять?» Родственница сказала, что для нее такое поведение недопустимо. К ее удивлению, через час после собеседования ей позвонили и пригласили работать. Она, конечно, отказалась. © Вероника / ADME
- Проходила собеседование. Я — кудрявая блондинка с большими глазами, невысокого роста, такая девочка-девочка, но это внешность. Моя задача — вести переговоры с людьми. Опыт и качества соответствуют должности, на которую пробуюсь. Приезжаю на собеседование, там девушка чуть старше меня. Разговариваем, все идет нормально. В конце она берет паузу и сообщает, что все хорошо, и по разговору все устраивает, но вот кажется ей, что я не потяну. Спрашиваю, почему. Она смотрит на прическу, на меня и выдает: «Вы какая-то воздушная вся, вы не справитесь». Ну ок. © sonador2010 / Pikabu
- У меня однажды было великолепное и одновременно тупейшее собеседование на позицию официанта. Сначала мне предложили тест на скорость, ловкость и сообразительность. Испытание заключалось в том, что директор держал банкноту между моими пальцами, а когда он ее отпускал, я должен был купюру двумя пальцами поймать. Я отказался, сославшись на то, что это унизительно, и если это и есть собеседование, то я, пожалуй, пойду. Директор опешил от моего ответа и сказал, что как раз такие парни, знающие себе цену, им и нужны. Потом он мне долго рассказывал, что все сотрудники ресторана только и делают, что воруют, спросил меня, каким образом я буду с этим бороться. Тут уже опешил я. Но самый смак в том, что ему к концу собеседования подали суп, и он попросил меня пересесть за соседний стол и дождаться, пока он поест. Вы наверное уже поняли, что я просто встал и ушел. © rstkha / Pikabu
- Однажды я пришла на собеседование, мне дали заполнить анкету, где одним из пунктов был вопрос: «Как вы относитесь к штрафам за опоздание?» Я написала, что все взыскания, которые могут быть наложены, прописаны в трудовом кодексе. Самое смешное, что я анкету заполнила и еще 40 минут ждала «насяльника», который должен был меня собеседовать. Не дождалась, положила референту анкету с зачеркнутыми личными данными и сказала: «Оштрафуйте своего начальника за опоздание». И ушла. © LaEsperanza / Pikabu
Чтобы успешно пройти собеседование, нужно знать о нескольких хитростях, которые позволяют понравиться большинству работодателей. Но иногда у потенциальных начальников бывают такие причуды, что сработаться с ними могут только очень особенные люди.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые хотели просто устроиться на работу, а вляпались в историю на миллион
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