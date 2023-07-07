20+ человек, которые просто хотели нормально провести день, но тут нежданчик свалился
Наверняка многим знакомы такие ситуации: только что налил себе кофе, а в него вдруг попала муха, или собрался отправиться на работу, а у машины спустило колесо. Все эти неприятности как назло случаются исключительно в понедельник утром, чтобы наша жизнь не казалась слишком легкой. Мы решили обратиться к фотографиям, которыми поделились пользователи сети, и на которых видно, что их утро явно началось с несговорчивой феи, которая испортила настроение на целый день.
«Когда одеваешься в темноте и смотришь вниз уже после того, как пришел на работу»
«А как проходит ваш день?»
«Решил сделать генеральную уборку лотков. Мешок порвался, и все рассыпалось по всей лестнице, даже в ботинки попало»
«Такое ощущение, что они делали это прицельно»
«Моя духовка, видимо, решила, все идет слишком гладко. Так что она сделала это, пока мы ели»
«Решил купить жене новое растение в цветочном магазине. Споткнулся, когда ставил его в машину, и одна из головок оторвалась»
«Решил что-нибудь приготовить для разнообразия»
«Доброе утро, называется»
- Зато на работу уже и не нужно. © DMoney159 / Reddit
«Бутылек с лекарством от кашля выпал из аптечки прямо на плиту»
«Пробовал постирать подушку»
«Такими я нашел свои наушники, но как можно злиться на эту мордашку»
«У меня в машине перевернулась огромная банка с краской, когда мне пришлось резко затормозить. М-да, не так я планировал провести свой день»
«За 20 минут сломались аж 2 вещи»
«Потратила 5 часов на выпечку и украшение кексов»
«Пролила в машине банку газировки»
«Решил приготовить кофе... Это была моя любимая кружка»
«Окно открылось и свалило наше растение. Почему у нас не может быть хороших новостей?»
«Щепотка приправы в салат из тунца»
«Что ж, это даже забавно»
«Кошка опрокинула, пытаясь пройти мимо»
«Постирали новые джинсы, а там это. Будет ли эта штука гудеть, если я пойду в какой-нибудь торговый центр?»
«Телефон был куплен в 10 утра, а через 3 часа случилось это»
«Полезла за печеньками, и вот что я обнаружила. Я замужем за монстром!»
«Надела сапоги, называется. Вот что случилось в середине дня»
«В 5.30 утра услышала шум и пошла глянуть, что такое»
Со многими людьми приключались такие безумные истории, что будто удача и правда спиной повернулась. Главное помнить, что все это временно и просто относиться к происходящему с юмором.
Фото на превью WhamBammThankYouMam / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые просто хотели нормально провести день, но тут нежданчик свалился
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