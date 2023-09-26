20+ пассажиров такси, которые теперь вздыхают: «Ох, и поездочка выдалась»

Конечно, хочется, чтобы на вызов всегда приезжало только новенькое и чистое такси с вежливым водителем. Но жизнь часто подкидывает нам весьма своеобразные сюрпризы. Это и произошло с героями нашей статьи. Они на своем примере поняли, что нельзя просто так взять и доехать из пункта А в пункт В.