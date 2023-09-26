20+ пассажиров такси, которые теперь вздыхают: «Ох, и поездочка выдалась»
Конечно, хочется, чтобы на вызов всегда приезжало только новенькое и чистое такси с вежливым водителем. Но жизнь часто подкидывает нам весьма своеобразные сюрпризы. Это и произошло с героями нашей статьи. Они на своем примере поняли, что нельзя просто так взять и доехать из пункта А в пункт В.
- У меня однажды снизился рейтинг после поездки на такси, где за рулем была девушка. Мне нужно было ехать на вокзал с огромным тяжелым рюкзаком. Только хотела сказать ей, что сейчас закину его в багажник, как она недовольно спросила: «Вы же не думаете, что я буду тягать ваши вещи?» Ответила, что, конечно, сама все закину. Но она все равно была почему-то недовольна. © Ползучесть / ADME
- Как-то вызвала такси нам с подругой. Таксист все дорогу пел дифирамбы, какая подруга красивая. При этом мне в самом начале нагрубил, и вообще чуть не поехал, когда я садилась в машину. Спустя пару часов мне приходит сообщение о том, что мы что-то забыли в такси. Перезвонила, и это оказался тот самый таксист. Услышав мой голос, что-то про ключи сказал, мол, потом перезвонит, когда заказ завершит. Больше я его не слышала. Все ключи наши были при нас. Мне показалось, он надеялся, что ответит подруга. © November / Pikabu
- Как-то раз, когда я была еще ребенком, мы с папой ехали от бабушки домой. В саду набрали 2 огромные сумки яблок сорта «малиновка». Понятное дело, тяжело. Решили вызвать такси. Денег у папы с собой не было, и он попросил водителя подождать 5 минут, чтобы сбегать за ними домой. Таксист обернулся, посмотрел на огромные, красивые яблоки и спросил: «А можно я с вас яблоками возьму? Очень уж они у вас красивые». Мы отсыпали ему яблок, и все остались довольны. © Ната Лан
- Я работала в кинотеатре. Один торговый комплекс, который продавал запчасти для автомобилей Toyota, раз в месяц выкупал у нас большой зал на 500 мест. Билеты эти люди раздавали своим покупателям, и, соответственно, практически все зрители приезжали в кинотеатр на машинах марки Toyota. И однажды я, когда сеанс уже начался, собралась домой и вызвала себе такси. Диспетчер сказала, что подъехала серая Toyota. Я выхожу на крыльцо, а вокруг штук 200 серых «тойот». Я ей говорю: «Пусть водитель как-то покажется, как-то выделится». А она мне в ответ: «Ой, девушка, можно подумать, что у вас там 10 одинаковых машин. Не морочьте мне голову!» © Татьяна Карпинина
- Знакомый таксист рассказывал историю. Подвозил он как-то в Лос-Анджелесе пару девушек. Они сказали ему: «В Сан-Диего!» — и уснули на заднем сиденье. В 3 часа ночи приехали в центр Сан-Диего, девушки проснулись и начали беситься. Они, оказывается, имели в виду улицу Сан-Диего в Лос-Анжелесе, поэтому требовали доставить их обратно. Но таксист сказал, что уже поздно и он никуда не поедет. Высадил этих девушек у круглосуточного ресторана. © dougiebgood / Reddit
- Дело было в одной из арабских стран. В местном наречии слово «мелочь» звучит как «нхас», а «облизать» — «льхас». Разницы я не знала и требовала свой «льхас», когда расплачивалась наличкой. Таксисты, удивлено глядя на меня, отсчитывали деньги и провожали странным взглядом. И вот однажды попался мне таксист в годах. Я, как всегда, не подозревая о своей ошибке, попросила сдачу. А он с улыбкой до ушей ответил: «Милая девушка, я бы вас с удовольствием облизал, но мне можно только отдать вам вашу мелочь?» Тут-то до меня и дошло... И ведь до этого 4 месяца на меня косились водители, думая, что я прошу у них нечто странное. Рассказала об этом мужу, он от смеха валялся по полу. © Tamara Bikova
- Раннее воскресное утро, солнышко светит, у меня заканчивается ночная смена в такси. Прилетает последний заказ с пометкой «перевозка животных». Еду по адресу, настроение отличное, вспоминаю ролик из сети о том, как в «жигулях» перевозили корову. Представляю, как мне в Kia Rio будут запихивать корову, ржу в голос и с таким настроением подъезжаю. Выходит тетя с бумажным пакетом в руках, открывает заднюю дверь и ставит пакет за пассажирским сиденьем. Я поворачиваюсь к ней и с абсолютно серьезным выражением лица спрашиваю: «А где корова?» Тетка смотрит на меня как на больного. Когда я ей рассказал, в чем дело, она со смеху чуть не лопнула. Ржали вместе. А животными в итоге оказались 2 крысы в пластиковых коробках. © Валерий К. / Dzen
- Пошел таксовать. И вот на второй день своих покатушек подвозил одного мужчину. Довез я его, вышел из тачки передохнуть и случайно заглянул сквозь заднее стекло. Вижу, что на сиденье лежит сумка поясная. Кто оставил? Непонятно. Сообщил в поддержку такси — тишина. Я решил подождать, простоял минут 40, но никто не вышел. Уехал я домой. Дома открываю сумку, а там паспорт, права, медицинский полис, документы и ключи от 2 машин, ключи от квартиры, кошелек с наличкой, кредитками, дебетовыми картами. Вся жизнь человека... В 5 утра этот самый человек меня разбудил и попросил привезти ему документы. Я не очень хотел куда-то ехать в такое время, но $ 50 меня убедили. © 4ngry5miler / Pikabu
- Вызвал Uber, приехал чувак на автомобиле Tesla. Рассказал, что он инвестиционный банкир и вместо того, чтобы тратить 1–2 часа во время пробок просто так, он предпочитает подрабатывать в такси, чтобы и с людьми поболтать, и подзаработать немного. Вот оно как бывает. © Roland Wartenberg / Quora
- В час пик села ко мне в такси весьма скандальная особа. Недовольна была всем: машину ждать долго, цены высокие, водители хамы. Приказала (это был именно приказ), чтобы я объехал все пробки и доставил ее через 15 минут в нужное место. Говорю, мол, это невозможно: пробки, а маршрут неблизкий. Она вроде затихла. Доехали минут за 40. И тут она мне заявляет, что не будет платить, ибо я ее долго вез. На мои возражения молча выходит из машины и удаляется. Я в шоке. Уже начал было звонить операторам, чтобы сообщить об инциденте, и вдруг замечаю, что эта тетка выронила кошелек. Звоню, прошу связать меня с хабалкой, связывают. Она возвращается, но платить по-прежнему отказывается, а кошелек требует вернуть. Говорю ей, мол, ладно, подумай до завтра — и уезжаю с кошельком. На следующий день звонит ее муж, договариваемся о встрече. Приезжаю, рассказываю, как все было. Он расплачивается, накидывает еще сверху за возврат кошелька. Извиняется и уходит. Занавес. © Unknown author / Pikabu
- Вызвала такси. Когда села в машину, меня чуть не сбил с ног запах благовоний. Он был настолько сильным, что у меня сразу разболелась голова. Таксистка всю поездку пыталась уговорить меня стать участником сетевого маркетинга, продвигающего эфирные масла. Я вежливо отказалась. Когда мы добрались до места назначения, таксистка остановилась и заперла двери, а потом сказала, что не выпустит меня, пока я не дам ей свой адрес электронной почты. Я пыталась выйти из машины, но ничего не получалось. Было страшновато, если честно. Она повторила, что я должна дать ей свой адрес электронной почты, и вручила мне блокнот и ручку. Я написала какой-то набор букв и слиняла оттуда. А спустя несколько недель эта женщина каким-то образом нашла меня в соцсетях и отправила запрос в друзья. Излишне говорить, что я ее заблокировала. © ThisIsJezebelIn*** / Reddit
- Довез барышню до назначенного места, но так вышло, что у нее была крупная купюра, а у меня не нашлось сдачи. Выслушал от нее, что у нас, таксистов-крохоборов, вечно сдачи нет и что я обязан сам менять деньги. Говорю, мол, я не против сходить разменять, давайте купюру. Она дает 1 000 и добавляет: «Купи мне 2 кг лука, все равно в магазин идешь». Я чуть в осадок не выпал, но взял себя в руки и ответил: «Сударыня, вы, случайно, не попутали берега? Не треснет у вас ничего?» Она в крик. В итоге я купил ей лук, принес чек и взял доплату за свои услуги. Было много истерик и жалоб, но в офисе посмеялись и посочувствовали мне. © Unknown author / Pikabu
- Прилетел в чужой город ночью. Хотел остановиться у друга, взял такси. Ехать час. Чуть поболтал с водителем и вырубился. Проспал недолго, просыпаюсь со свежей головой и с ужасом замечаю, что наше такси сносит вправо и машина вот-вот врежется в отбойник. Через долю секунды я понял, что водитель спит, и закричал так громко, что он пришел в себя и каким-то чудом вырулил. Я попросил остановиться и вышел из машины. Оказалось, водитель трудился 30 часов подряд, чтобы заработать деньги и получить какие-то бонусы. Я предложил ему, чтобы он поспал, а я бы сел за руль и доехал по навигатору куда мне надо. Так и сделали. © Paritosh Walvekar / Quora
- Подрабатывал в такси. Пришел как-то заказ из центральной больницы. Подъезжаю к входу, где идет выписка. Садятся бабушка и ее дочь. Поздоровались, поехали. В машине играет радио, и буквально сразу включается песня «Моя любовь на пятом этаже». Бабушка как заревет белугой! Я непонимающе смотрю на вторую женщину, а она говорит: «Отца сегодня не стало, а он всегда маме пел эту песню». Всю дорогу ехали молча. Как будто не трое людей было в машине, а на одного больше. © moskoff / Pikabu
- Поехала я однажды в командировку в незнакомый город. Январь, ночь, температура почти минус 40 °С. Я кинулась к стоящим у аэропорта такси, сказала название гостиницы, договорились о цене. Приехали, и тут я вижу, что на отеле красуется вывеска с совершенно другим названием. Я в шоке. «Уважаемый, — говорю таксисту, — это же не моя гостиница!» Водитель тоже в шоке: «Как это не ваша? Вы же говорили „Восток“?» А мне вообще-то «Источник» нужен был. Поехали туда. Сначала я любовалась безлюдными улицами в свете ярких фонарей, но в какой-то момент поняла, что мы уже пересекли черту города, а вместо домов слева и справа пошел густой лес. Где-то под ложечкой тревожно заныло: «А вдруг этот таксист маньяк?» Тут он сбавил скорость и медленно свернул по узкой дорожке в лес. Я вжалась в сиденье. И вот пока я, парализованная ужасом, прощалась с жизнью, машина неожиданно выехала на освещенную лужайку и остановилась. «Ну все, приехали», — сказал водитель. Я не верила своим глазам! Перед ними было нечто вроде небольшой турбазы. Я медленно выползла из такси и на ватных ногах зашла внутрь. Первым, что я увидела, была парочка мужиков в шлепках и полотенцах на бедрах. «Какой-то притон!» — зазвучало в голове. Но потом я заметила девушку за стойкой. Оказалось, это был гостиничный спа-комплекс, на территории которого расположены горячие источники. Отсюда и его название. И те полуголые мужики в фойе просто шли в них купаться. © Людмила / ADME
- В день своего 50-летия поехала по делам на такси. Таксист, обаятельный армянин, сказал, что он взял последний заказ, так как ему ну совсем по пути. Пока мы ехали, у меня все время звонил телефон, друзья поздравляли. Водитель спросил: «У вас сегодня день рождения?» Я говорю: «Не просто день рождения, а юбилей, 50 лет». Он страшно обрадовался и заголосил, что у него тоже сегодня юбилей, что он вообще-то уже закончил работу и ехал отмечать, но тут ему попалась я и нам по пути! «Я должен позвонить маме и немедленно ей рассказать!» — прокричал он. Мама не отвечала, и он позвонил сыну. Очень эмоционально ему эту историю рассказал, размахивал руками, при этом ухитряясь ни во что не врезаться. Довез до места и денег не взял категорически. «Это нам с вами на счастье!» — сказал. © Варвара Миронова
- Засиделись с дочкой в гостях, около полуночи вызвали такси. Звонок: «Здравствуйте, кто едет?» Отвечаю, что я с ребенком 12 лет. Выходим, стоит Lexus белый, который на свадьбы обычно в аренду берут. Садимся, я спрашиваю: «Не жалко такую-то красавицу в такси?» А водитель и говорит, мол, только сегодня на этой «ласточке» выехал, основная машина на техобслуживании. Поэтому и позвонил предварительно, чтобы убедиться, что пассажиры адекватные будут. © Superwin / Pikabu
- Вез молодую пару, они всю дорогу ругались. Доехали, высадил, они ушли. Я по привычке открыл заднюю дверь, чтобы проверить, не забыли ли чего. Да, в машине была потеряшка. Не телефон или ноутбук. На заднем сиденье спал 3-летний ребенок. Мысли, буря, эмоции. Как я не заметил, что они притащили ребенка в салон? Тариф у меня не детский, я бы и не повез. Темнота и отсутствие фонарей тому виной? Конец смены? Не знаю. Но факт есть факт: в машине спит малыш, время 2 часа ночи, я во дворе незнакомого дома. Пишу в поддержку такси, а там бот отвечает, что передал информацию о забытой «вещи» клиенту, номер телефона клиента мне не дает, советует сдать забытую «вещь» в бюро находок. Я уже собрался звонить в полицию, и тут появляются они. Бегут со всей мочи к машине. Дамочка, отталкивая меня, ныряет в открытую дверь, хватает ребенка и так же стремительно убегает. Парень подошел, извинился, дал денег за беспокойство. А я и взял. © sonic0013 / Pikabu
- Села в такси, и мне в нос ударил самый ужасный запах, который я когда-либо чувствовала в своей жизни. Пришлось задерживать дыхание на протяжении всех 20 минут езды. Но это еще не все: водитель привез меня не туда. Дважды. Во второй раз я просто решила пойти к месту назначения пешком, потому что эта вонь была невыносимой. Прежде чем я успела выскочить, таксист заорал: «Не забудь поставить 5 звезд!» © bunny_ducky / Reddit
- Помню, отчим таксовал по ночам. Однажды вернулся он со смены, я сажусь в машину, чтобы поехать на работу, и чувствую какой-то запах... Не очень аппетитный, как будто приправами какими-то пахнет. Спросила у отчима, что это, но он сказал, что не знает. После работы сажусь в машину — еще сильнее пахнет. Спустя сутки уже даже отчим начал морщить нос. Стали искать источник. Я потянулась в большие карманы на водительском сиденье и пассажирском и обнаружила там палку колбасы, что-то типа сервелата. Как ее можно было забыть? © Ainegve91 / Pikabu
- Трудилась я на очистных сооружениях в лесу. Однажды еду с работы, и тут из леса выбегает старушка с корзиной, чуть ли не под машину бросается. Останавливаюсь. Запыхавшаяся бабуля просит подвезти до города, а вслед за ней из леса «выбегают» еще 3 такие же бабуси. Одна из них открывает переднюю дверь и с удивлением восклицает: «Ой, это нас такая девочка повезет!» Тут надо сказать, что шел мне 55-й год. В пути разговорились. Оказалось, самой младшей в их компании 79 лет, остальным за 80. Целый день почтенные дамы собирали чернику. Пока мы ехали, они вчетвером дружно и весело отсыпали мне целый пакет ягод. До сих пор приятно. © Инна Лойко
- Работаю в театре. У подруги во время репетиции выпала челюсть и на место не встает. Говорить не может. Вызываю такси, говорю режиссеру что едем в больницу. Садимся, таксист ржет, я тоже. Но только от театра на 600 метров отъехали, как машина подпрыгнула на чем-то. Челюсть встала на место. Таксист говорит: «Ну что, обратно едем?» Короче, нормальный мужик был. Повеселил нас историей про такой же случай. © KuznecOgr / Pikabu
Большинство из нас уже давно привыкли заказывать такси онлайн и при необходимости вести переписку с водителем. Однако нередко это общение оказывается настолько странным и непредсказуемым, что и нарочно не придумаешь.
AdMe/Народное творчество/20+ пассажиров такси, которые теперь вздыхают: «Ох, и поездочка выдалась»
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