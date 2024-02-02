20 человек, которые просто хотели вкусно поесть, но у поваров были другие планы

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Отправляясь поесть в заведении, мы ожидаем определенного качества. Но фото, которыми поделились пользователи интернета, лишний раз показывает, что разочарование может прийти даже в фешенебельном заведении. А наш бонус докажет, что иногда реальность превосходит ожидания и радует.

Когда просил принести бутерброды с сыром и ветчиной, а получил набор «Собери сам»

«Я заказала макароны с сыром в серьезном итальянском ресторане. Кажется, тут имело место преступление на почве ненависти»

Обратите внимание на количество моркови и красной капусты в этом овощном наборе

Когда приходишь в ресторан, ожидаешь чего угодно, но явно не консервную банку с куском хлеба

«Заказал мороженое-сэндвич в Таиланде»

«Мы с женой были в Доминикане и заказали салат цезарь»

«Заказал яйца бенедикт в кафе, и мне принесли этих монстров»

Когда стремление к экологичности не совпало с практичностью столовых приборов

«Живу в Нидерландах. Заказал пиццу и салат»

«На картинке все красивое. Заказал блинчики. Ожидание и реальность»

Такая вот «фруктовая чашка», состоящая из одного неочищенного апельсина

«Завтрак в моей школе, который стоит $ 15»

«На новогоднем корпоративе нам подали картофельное пюре с мясом и зеленым горошком в бокалах»

Так себе подставка под горячее

«Ой, девочки, сварила огромный китайский пельмень, делюсь очень простым рецептом: 1) пачка пельменей; 2) плохо работающий холодильник»

«Вот как подали еду. Точно такую же „подставку“ видел у них в туалете»

«Заказал салатный бургер, думая, что в нем будет пара листов салата»

«Худшая „пицца“ которую я когда-либо заказывал»

Это не пицца. Это то, чем убирают вашу пиццу, если она упала на пол. © VeryStableGenius / Imgur

«Моя свекровь заявила, что готовит гавайскую пиццу (с ананасами которая). А затем подала нам вот это... Блин, это же бананы!»

Бонус: когда реальность круче ожиданий

«Прихожу в кафе, беру большой кофе. Бариста говорит: „Самый большой стакан у нас — 710 мл, вас устроит?“ Я не понимал, о чем он, пока не увидел своими глазами».

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.