20+ человек, которые просто сделали фото, а получили шедевр эпохи Возрождения

В современном мире технологии достигли таких высот, что даже ребенок с помощью смартфона может сделать качественное фото. Не нужно даже думать о правильной постановке света или экспозиции, ведь всегда можно применить специальные фильтры. Однако иногда получаются фотографии, которые и без обработки получаются похожими на картины знаменитых художников.

«Соседский кот заглядывает в окно моей ванной комнаты»

Его рисовал Ван Гог, да? © Tabris2k / Reddit

«Просто окно кофейни»

«Жена пытается уговорить нашего годовалого ребенка поесть»

Годовалый ребенок? Чем вы его кормите? © limpykid4853 / Reddit

«Мне посоветовали поделиться этим фото со всеми»

Да как такое вообще могло произойти? © These_Doubt1586 / Reddit

«Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»

«Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров»

«Затишье после грозы»

«Женщина с двумя собаками»

«Моя жена в день нашей свадьбы»

Кстати, посмотрите еще фото, на которых хочется рассмотреть каждую деталь, как на шедеврах живописцев.

«Готовлю маффины перед работой»

«Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет»

Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit

«Собака и зеркало»

«Отец отправляется проверять чердак»

«Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком»

«Просто фотография моей мамы»

«Лошадиный стоматолог»

Спорю, что он еще светскую беседу вести пытался". © Accomplished_Tell_35 / Reddit

«Это фото сделала моя бабуля»

Мне только кажется, или это слегка отдает импрессионизмом? © Affectionate_Lock_87 / Reddit

«Коты наблюдают друг за другом»

«Фотография, которую я сделала на вечеринке»

«Ужин моего отца после того, как отключили электричество»

«Мой друг сидел в сценическом костюме за кулисами»