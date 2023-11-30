20+ человек, которые просто сделали фото, а получили шедевр эпохи Возрождения
В современном мире технологии достигли таких высот, что даже ребенок с помощью смартфона может сделать качественное фото. Не нужно даже думать о правильной постановке света или экспозиции, ведь всегда можно применить специальные фильтры. Однако иногда получаются фотографии, которые и без обработки получаются похожими на картины знаменитых художников.
«Соседский кот заглядывает в окно моей ванной комнаты»
- Его рисовал Ван Гог, да? © Tabris2k / Reddit
«Просто окно кофейни»
«Жена пытается уговорить нашего годовалого ребенка поесть»
- Годовалый ребенок? Чем вы его кормите? © limpykid4853 / Reddit
«Мне посоветовали поделиться этим фото со всеми»
- Да как такое вообще могло произойти? © These_Doubt1586 / Reddit
«Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»
«Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров»
«Затишье после грозы»
«Женщина с двумя собаками»
«Моя жена в день нашей свадьбы»
Кстати, посмотрите еще фото, на которых хочется рассмотреть каждую деталь, как на шедеврах живописцев.
«Готовлю маффины перед работой»
«Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет»
- Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit
«Собака и зеркало»
«Отец отправляется проверять чердак»
«Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком»
«Просто фотография моей мамы»
«Лошадиный стоматолог»
- Спорю, что он еще светскую беседу вести пытался". © Accomplished_Tell_35 / Reddit
«Это фото сделала моя бабуля»
- Мне только кажется, или это слегка отдает импрессионизмом? © Affectionate_Lock_87 / Reddit
«Коты наблюдают друг за другом»
«Фотография, которую я сделала на вечеринке»
«Ужин моего отца после того, как отключили электричество»
«Мой друг сидел в сценическом костюме за кулисами»
Зачастую самые крутые фотографии получаются именно случайно, без какой-либо подготовки. Некоторые из них выглядят так, словно их создали кистью художники Средневековья. Такие снимки даже не стыдно повесить в каком-нибудь музее искусств.
Фото на превью joebeat / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые просто сделали фото, а получили шедевр эпохи Возрождения
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