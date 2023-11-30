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20+ человек, которые просто сделали фото, а получили шедевр эпохи Возрождения

Народное творчество
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В современном мире технологии достигли таких высот, что даже ребенок с помощью смартфона может сделать качественное фото. Не нужно даже думать о правильной постановке света или экспозиции, ведь всегда можно применить специальные фильтры. Однако иногда получаются фотографии, которые и без обработки получаются похожими на картины знаменитых художников.

«Соседский кот заглядывает в окно моей ванной комнаты»

«Просто окно кофейни»

«Жена пытается уговорить нашего годовалого ребенка поесть»

«Мне посоветовали поделиться этим фото со всеми»

«Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»

«Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров»

«Затишье после грозы»

«Женщина с двумя собаками»

«Моя жена в день нашей свадьбы»

Кстати, посмотрите еще фото, на которых хочется рассмотреть каждую деталь, как на шедеврах живописцев.

«Готовлю маффины перед работой»

«Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет»

«Собака и зеркало»

«Отец отправляется проверять чердак»

«Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком»

«Просто фотография моей мамы»

«Лошадиный стоматолог»

«Это фото сделала моя бабуля»

«Коты наблюдают друг за другом»

«Фотография, которую я сделала на вечеринке»

«Ужин моего отца после того, как отключили электричество»

«Мой друг сидел в сценическом костюме за кулисами»

Зачастую самые крутые фотографии получаются именно случайно, без какой-либо подготовки. Некоторые из них выглядят так, словно их создали кистью художники Средневековья. Такие снимки даже не стыдно повесить в каком-нибудь музее искусств.

Фото на превью joebeat / Reddit
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185-4
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые просто сделали фото, а получили шедевр эпохи Возрождения
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