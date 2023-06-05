20 человек, которые просто сделали предложение руки и сердца, а в итоге получили эпичные фотографии

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Для большинства пар помолвка — яркий и одновременно трогательный момент. Некоторые молодые люди подходят к предложению руки и сердца с завидной изобретательностью, выбирая потрясающие места, чтобы встать на одно колено и вручить любимой кольцо. Но иногда всего одна деталь может превратить романтическое событие в комическое.

«Обручился со своей девушкой, которая всегда была моим лучшим другом, среди утесов в Ирландии»

«Наша подруга как раз жевала куриное крылышко, когда поняла, что я делаю предложение руки и сердце моей девушке»

Вот что происходит, когда делаешь предложение рядом с куриными крылышками. © inuhi / Reddit

«Мой жених сделал это фото за пару секунд до того, как предложил мне руку и сердце»

«Сделал предложение и только потом углядел парня на заднем плане. Похоже бедняге было нехорошо»

«Фотограф тут прислал кадры с нашей помолвки. Даже не заметили, что он сделал этот снимок»

«Я понятия не имею, кто эти двое, но они обручились перед моим домом несколько часов назад. Девушка согласилась, и все очевидцы аплодировали»

«Мы обручились 1 апреля. Наши друзья и родственники думают, что мы пошутили»

«Парень моей сестры неожиданно сделал ей предложение на нашем заднем дворе, но соседка умудрилась испортить фото»

«Делал предложение своей девушке и умудрился уронить кольцо в нору суслика»

Традиция дарить кольца по случаю помолвки появилась давно, но современный вид эти украшения приняли благодаря одной компании.

«Главное, обрадовать любимую предложением руки и сердца в самый неожиданный момент»

«Сестра и ее жених решили взять своего песеля на фотосессию, посвященную помолвке»

«Он сделал мне предложение с помощью Снитча и я проревела 3 часа»

«Девушка моего друга даже не догадывалась, что позирует в честь собственной помолвки»

«Сделал предложение на вершине горы»

«Спустя полгода после первого свидания попросил ее выйти за меня замуж. Она сказала „да“»

«Действительно волшебный момент для нас, маглов. Я сделал предложение своей девушке в Косом переулке»

Пользователь сети пытался разыскать пару, чью помолвку он случайно заснял

«Увидел эту пару на Ниагарском водопаде»

«Сделал предложение своей школьной любви. Мы решили сняться на фоне стены, где мы на выпускном оставили отпечатки своих ладоней»

«Мой младший брат обручился с потрясающей девушкой. Я невероятно рад за него»