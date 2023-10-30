20+ человек, которые просто заглянули в ресторан, а потом долго челюсть с пола подбирали
Большинство заведений общественного питания идут на разные ухищрения, чтобы запомниться своим клиентам. Кто-то тратит массу усилий на создание необычного декора, другие все внимание уделяют приготовлению незабываемых блюд. И некоторым действительно удается потрясти даже самых бывалых гурманов.
«В этом ресторане на каждом столе можно найти зубчики чеснока и чеснокодавилку»
«В местечке, куда я забрел, есть специальные кабинки для одиноких посетителей»
Специи в форме медведя
От освещения в ресторане многое зависит
- Приятели позвали меня в ресторан. Говорят, хотим тебя чем-то удивить, пойдем пробовать эфиопскую кухню. Еда и вправду оказалась вкусная, там на лепешках подавали всякие разные закуски. Единственное, что меня смутило, в заведение было темно, хоть глаз выколи. Я эту лепешку на столе на ощупь находила. Долго потом думала, что же все-таки в эти закуски входило и чем я в результате полакомилась.
В китайском ресторанчике находится вход в чью-то квартиру
«В ресторане в раковину зачем-то положили кучу шариков»
- Они нужны для того, чтобы из раковины не вылезали тараканы. В некоторых районах это довольно серьезная проблема. © w*****-and-plants / Reddit
Крыша в ресторане сделана так, чтобы не приходилось срубать деревья
«Значок на двери в туалет, который я увидел в местном ресторане, подающем морепродукты»
«В любом случае, просто вымойте руки»
«Мне подали счет в мини-сейфе»
«Самый укомплектованный женский туалет, который мне встречался когда-либо в ресторане»
Стоит поискать ресторанчик подальше от туристических троп
- Забрели с мужем в маленький семейный ресторанчик в Италии. Есть особо не хотелось, заказали на двоих салат, пиццу и мясную тарелку. Смотрим, а на нас все официанты как на диво дивное таращатся, даже повар прибежал поглядеть. Нам аж неловко стало. А потом тайна раскрылась. Притаскивают нам еду и оказывается, что порции тут расчитаны скорее на великанов. Салат лежал в чем-то напоминающим тазик, пицца была размером с автомобильное колесо, что уж говорить о мясной тарелке. Я-то быстро сдалась, а муж решил все доесть. Терзал эту мясную тарелку час наверное, даже шеф-повар опять выглянул, чтобы на это шоу полюбоваться. И вдохновленный подвигом моего супруга еще и десертом нас угостил. Вот на этом моменте мы чуть не лопнули.
В колорадском ресторане есть такие беседки с кондиционером, где можно уединиться с семьей
Черная туалетная бумага в ресторане в Нидерландах
Вот так здесь решили проблему протечек на потолке
Раковина, одна сторона которой располагается в женском туалете, а другая — в мужском
В суши-ресторане придумали сиденья, которые симулируют традиционные японские, но при этом позволяют гостям сидеть удобно, как на стуле
В туалете ресторана на двери 2 ручки: для тех, кто вымыл руки, и для тех, кто не мыл
Когда не были готовы к такому уровню сервиса
- Мы как-то в Индии зашли в ресторан, заказали что хотели. Официанты принесли нам все и встали у нас за спиной. К слову, нас трое, их пятеро. Мы у них и спрашиваем, мол, чего там стоите. А они выдают: «Ну это, подкладывать будем, когда вы съедите то, что на тарелках. Сервис». И мы обедали как короли во дворце. © _Gouranga_ / Twitter
Надпись на столовом приборе для потенциальных воришек
«Украдено из „Крабовой хижины Джо“».
«Пришел в ресторан, а там есть диспенсер с ополаскивателем для рта»
«Я был в ресторане, там в туалете стоит ванна. Она нужна, чтобы мыть руки. Да, ванна вместо раковины»
А вот еще несколько статей, о том почему людям запомнился поход в ресторан:
- 16 человек, которые просто хотели поесть в ресторане, а вышли оттуда с глазами по пять копеек и историей на миллион
- 20+ человек, которые навсегда забыли дорогу в свой любимый ресторан, потому что в один прекрасный день на них решили сэкономить
- 18 человек, которые пришли в ресторан и обалдели от того, что им принесли
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые просто заглянули в ресторан, а потом долго челюсть с пола подбирали
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