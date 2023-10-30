20+ человек, которые просто заглянули в ресторан, а потом долго челюсть с пола подбирали

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Большинство заведений общественного питания идут на разные ухищрения, чтобы запомниться своим клиентам. Кто-то тратит массу усилий на создание необычного декора, другие все внимание уделяют приготовлению незабываемых блюд. И некоторым действительно удается потрясти даже самых бывалых гурманов.

«В этом ресторане на каждом столе можно найти зубчики чеснока и чеснокодавилку»

«В местечке, куда я забрел, есть специальные кабинки для одиноких посетителей»

Специи в форме медведя

От освещения в ресторане многое зависит

Приятели позвали меня в ресторан. Говорят, хотим тебя чем-то удивить, пойдем пробовать эфиопскую кухню. Еда и вправду оказалась вкусная, там на лепешках подавали всякие разные закуски. Единственное, что меня смутило, в заведение было темно, хоть глаз выколи. Я эту лепешку на столе на ощупь находила. Долго потом думала, что же все-таки в эти закуски входило и чем я в результате полакомилась.

В китайском ресторанчике находится вход в чью-то квартиру

«В ресторане в раковину зачем-то положили кучу шариков»

Они нужны для того, чтобы из раковины не вылезали тараканы. В некоторых районах это довольно серьезная проблема. © w*****-and-plants / Reddit

Крыша в ресторане сделана так, чтобы не приходилось срубать деревья

«Значок на двери в туалет, который я увидел в местном ресторане, подающем морепродукты»

«В любом случае, просто вымойте руки»

«Мне подали счет в мини-сейфе»

«Самый укомплектованный женский туалет, который мне встречался когда-либо в ресторане»

Стоит поискать ресторанчик подальше от туристических троп

Забрели с мужем в маленький семейный ресторанчик в Италии. Есть особо не хотелось, заказали на двоих салат, пиццу и мясную тарелку. Смотрим, а на нас все официанты как на диво дивное таращатся, даже повар прибежал поглядеть. Нам аж неловко стало. А потом тайна раскрылась. Притаскивают нам еду и оказывается, что порции тут расчитаны скорее на великанов. Салат лежал в чем-то напоминающим тазик, пицца была размером с автомобильное колесо, что уж говорить о мясной тарелке. Я-то быстро сдалась, а муж решил все доесть. Терзал эту мясную тарелку час наверное, даже шеф-повар опять выглянул, чтобы на это шоу полюбоваться. И вдохновленный подвигом моего супруга еще и десертом нас угостил. Вот на этом моменте мы чуть не лопнули.



В колорадском ресторане есть такие беседки с кондиционером, где можно уединиться с семьей

Черная туалетная бумага в ресторане в Нидерландах

Вот так здесь решили проблему протечек на потолке

Раковина, одна сторона которой располагается в женском туалете, а другая — в мужском

В суши-ресторане придумали сиденья, которые симулируют традиционные японские, но при этом позволяют гостям сидеть удобно, как на стуле

В туалете ресторана на двери 2 ручки: для тех, кто вымыл руки, и для тех, кто не мыл

Когда не были готовы к такому уровню сервиса

Мы как-то в Индии зашли в ресторан, заказали что хотели. Официанты принесли нам все и встали у нас за спиной. К слову, нас трое, их пятеро. Мы у них и спрашиваем, мол, чего там стоите. А они выдают: «Ну это, подкладывать будем, когда вы съедите то, что на тарелках. Сервис». И мы обедали как короли во дворце. © _Gouranga_ / Twitter

Надпись на столовом приборе для потенциальных воришек

«Украдено из „Крабовой хижины Джо“».

«Пришел в ресторан, а там есть диспенсер с ополаскивателем для рта»