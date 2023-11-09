20 человек, которые просто занимались бытовыми делами, а потом что-то пошло не так

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Многие из нас любят смотреть залипательные видео про уборку, организацию хранения домашних мелочей или готовку. После них сразу же хочется навести дома генеральный порядок и все расставить по своим местам. Но не всегда все складывается так же удачно, как в этих видео. Мы собрали фотографии людей, которым явно нескоро захочется вернуться к бытовым делам.

1. «Вот что бывает, когда забываешь добавить в кастрюлю немного воды»

2. «Я хотел запечь свинину, но форма для готовки просто лопнула в духовке»

3. «Теперь я знаю, что пластиковые емкости не подходят для горячего масла»

4. «Ручка аэрофритюрницы решила отвалиться именно в тот момент, когда я доставал из нее лосося»

5. «Разница между двумя этими фото — 5 минут»

«Я уронила его на пол своей машины.»

6. «Только что у меня разорвалась миска из закаленного стекла»

7. У кого-то утренний тост с рыбой и авокадо отменяется

8. «Моя кошка решила испортить партию свежего хлеба. По крайней мере, ей было удобно...»

9. «Я девять лет пользовался этой бутылкой ежедневно, а посудомоечная машина уничтожила ее с первого раза»

10. «Меня уволили, и я решил приготовить себе торт. Глазурь немного уплыла»

11. «Попытка приготовить тирамису потерпела неудачу»

12. «Моя любимая кофейная чашка разбилась прямо в руках, пока я ее мыла»

13. «По крайней мере, я не порезался»

14. «Моя мама случайно уронила что-то на плиту»

15. «Хорошо, что миксер автоматически остановился в этот момент»

16. «Видимо, моя плита имеет функции блокировки. В следующий раз буду знать, что правило „просто потянуть сильнее“ не работает»

17. «На неделю забыл, что в моем холодильнике лежит открытое мясо»

18. «Сгребла плед в кучу, чтобы постирать, а после осознала, что внутри был пульт»

19. «Попросила своего восьмилетку отнести яйца в холодильник и вот что получилось. Он смог меня удивить»

20. «Надолго забыл газировку в морозилке».