20 человек, которые просто занимались бытовыми делами, а потом что-то пошло не так
Многие из нас любят смотреть залипательные видео про уборку, организацию хранения домашних мелочей или готовку. После них сразу же хочется навести дома генеральный порядок и все расставить по своим местам. Но не всегда все складывается так же удачно, как в этих видео.
Мы собрали фотографии людей, которым явно нескоро захочется вернуться к бытовым делам.
1. «Вот что бывает, когда забываешь добавить в кастрюлю немного воды»
2. «Я хотел запечь свинину, но форма для готовки просто лопнула в духовке»
3. «Теперь я знаю, что пластиковые емкости не подходят для горячего масла»
4. «Ручка аэрофритюрницы решила отвалиться именно в тот момент, когда я доставал из нее лосося»
5. «Разница между двумя этими фото — 5 минут»
«Я уронила его на пол своей машины.»
6. «Только что у меня разорвалась миска из закаленного стекла»
7. У кого-то утренний тост с рыбой и авокадо отменяется
8. «Моя кошка решила испортить партию свежего хлеба. По крайней мере, ей было удобно...»
9. «Я девять лет пользовался этой бутылкой ежедневно, а посудомоечная машина уничтожила ее с первого раза»
10. «Меня уволили, и я решил приготовить себе торт. Глазурь немного уплыла»
11. «Попытка приготовить тирамису потерпела неудачу»
12. «Моя любимая кофейная чашка разбилась прямо в руках, пока я ее мыла»
13. «По крайней мере, я не порезался»
14. «Моя мама случайно уронила что-то на плиту»
15. «Хорошо, что миксер автоматически остановился в этот момент»
16. «Видимо, моя плита имеет функции блокировки. В следующий раз буду знать, что правило „просто потянуть сильнее“ не работает»
17. «На неделю забыл, что в моем холодильнике лежит открытое мясо»
18. «Сгребла плед в кучу, чтобы постирать, а после осознала, что внутри был пульт»
19. «Попросила своего восьмилетку отнести яйца в холодильник и вот что получилось. Он смог меня удивить»
20. «Надолго забыл газировку в морозилке».
Еще больше людей, чей день не задался, вы найдете в другой нашей статье.
Фото на превью harold_the_cat / Reddit, CompetitiveFunny752 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые просто занимались бытовыми делами, а потом что-то пошло не так
Поделиться этой статьёй