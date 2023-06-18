20+ человек, которые просто радовались этому деньку, а тут взрослая жизнь такая: «Привет»

Взрослая жизнь наступает внезапно. В один прекрасный момент мы осознаем, что задумываемся о практичности вещей, обзаводимся любимым продуктовым, а в партнере для жизни ценим умение оказать первую медицинскую помощь. Мы восхищаемся людьми, которые с юмором относятся к своему возрасту, и постараемся быть столь же позитивными, как замечательный человек из нашего примера.

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Бонус: лучше относиться к своему возрасту с юмором, как этот мужчина в свои 82 года

«Cтранно быть того же возраста, что и старики».