20+ человек, которые решили обновить свои кухни и теперь наглядеться на них не могут

Кухня — это сердце дома, место, где не только готовят блюда, но и собираются семьи и создаются новые воспоминания. Пользователи интернета знают, что красиво обустроенное пространство поможет создать атмосферу уюта и комфорта, а также вдохновит на новые кулинарные шедевры. Насмотревшись на эти фото, мы и сами захотели немного освежить свою кухню.

«Недавно мы переехали в монреальскую квартиру, построенную в 1893 году, и сделали вот такой ремонт на кухне»

Так кухня выглядит гораздо лучше. Сначала я не поняла, где теперь хранятся тарелки, потом взглянула на раковину: «Ах да. Там же, где и у меня». © merdub / Reddit

«Моя воздушная уютная кухня»

Цвета симпатичные, но почему столешницы заставлены? © SkootchDown / Reddit

Потому что мне так нравится. Все эти предметы винтажные и навевают воспоминания. © artedellavita / Reddit

«Я переделываю кухню и не могу не поделиться промежуточным результатом»

Обычно мне не нравится крашеное дерево, но для размера и планировки вашей кухни белый цвет — идеальный выбор! © jazeration / Reddit

«Самостоятельно сделали ремонт. Сохранили все оригинальные дверцы шкафов — просто отшлифовали и перекрасили»

«Мой клиент 14 лет жил с недоделанной кухней, пока наконец не решился все изменить»

«Сам срубил дерево для столешницы. Я еще не закончил все работы здесь, но уже полюбил эту комнату»

«Я перекрасил кухню в черный цвет и подобрал более темный декор»

«Я спросила у интернета, как мне обустроить обеденную зону. В результате мое пространство выглядит значительно лучше»

«Пустое место справа от плиты меня ужасно раздражало. Я пыталась найти готовый вариант, но ничего не вышло. В конце концов я сама придумала, что туда поставить»

Кухня, которая выглядела скучно и непримечательно, ожила и заиграла новыми красками после замены цвета фасадов

«Заехали мы в новую квартиру с ремонтом от застройщика. Вот так выглядел временный вариант кухни, собранный из того, что было. Я решил переделать все сам»

«Некоторое время кухня представляла собой что-то жуткое, но приходилось терпеть. Собирал по выходным, один, поэтому было очень долго. Но для меня было важно сделать самому, своими кривенькими ручонками: вот, мол, смотрите, старый шакал еще может».

«У меня дома есть целых 92 растения, и некоторые из них находятся на кухне»

«Мы просто внесли немного цветового разнообразия»

«Дверцы были уже совсем заляпаны, ящики прикипели к полу. Да и выглядело все очень несвежо. Было решено делать самому. Смастерил за 2 месяца»

«Недавно переделал кухню. Постарался максимально рационально использовать пространство, чтобы избежать ощущения тесноты»

«Мы решили освежить дизайн наших шкафов, которые раньше были белыми, и сделать их ярче»

«Если бы я делал все заново, то, наверное, покрасил бы шкафы в более теплые цвета, чтобы помещение не казалось таким однообразным»

«Я обновила фартук и столешницу на кухне, которая была построена в 1930-х годах»

Помещение выглядело мрачновато. Но после покраски верхних шкафчиков, переделки столешницы и кухонного фартука — совсем другое дело

«Украсила окно макраме, и теперь мне хочется развесить это по всему дому»

«Отремонтировали нашу 111-летную кухню. И хотя некоторые говорят, что черный цвет — смелое решение, я очень довольна, что выбрала именно его!»

«Вот так красиво утреннее солнце освещает мои „джунгли“»

«Преобразили нашу кухню. Нам пришлось приложить усилия, чтобы сэкономить, но мы смогли уложиться в меньшую сумму, чем $ 1 тыс.»

«Кухня была построена в 1967 году. Сначала мы думали немного ее освежить, однако, когда заглянули внутрь шкафов, почувствовали не самый приятный запах и осознали, что переделывать нужно все»

Пространство как будто расширилось