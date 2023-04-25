20+ человек, которые решили обновить свои кухни и теперь наглядеться на них не могут
Кухня — это сердце дома, место, где не только готовят блюда, но и собираются семьи и создаются новые воспоминания. Пользователи интернета знают, что красиво обустроенное пространство поможет создать атмосферу уюта и комфорта, а также вдохновит на новые кулинарные шедевры. Насмотревшись на эти фото, мы и сами захотели немного освежить свою кухню.
«Недавно мы переехали в монреальскую квартиру, построенную в 1893 году, и сделали вот такой ремонт на кухне»
- Так кухня выглядит гораздо лучше. Сначала я не поняла, где теперь хранятся тарелки, потом взглянула на раковину: «Ах да. Там же, где и у меня». © merdub / Reddit
«Моя воздушная уютная кухня»
- Цвета симпатичные, но почему столешницы заставлены? © SkootchDown / Reddit
- Потому что мне так нравится. Все эти предметы винтажные и навевают воспоминания. © artedellavita / Reddit
«Я переделываю кухню и не могу не поделиться промежуточным результатом»
- Обычно мне не нравится крашеное дерево, но для размера и планировки вашей кухни белый цвет — идеальный выбор! © jazeration / Reddit
«Самостоятельно сделали ремонт. Сохранили все оригинальные дверцы шкафов — просто отшлифовали и перекрасили»
«Мой клиент 14 лет жил с недоделанной кухней, пока наконец не решился все изменить»
«Сам срубил дерево для столешницы. Я еще не закончил все работы здесь, но уже полюбил эту комнату»
«Я перекрасил кухню в черный цвет и подобрал более темный декор»
- Выглядит потрясающе! Так уютно! © amydunnesgaybf / Reddit
«Я спросила у интернета, как мне обустроить обеденную зону. В результате мое пространство выглядит значительно лучше»
«Пустое место справа от плиты меня ужасно раздражало. Я пыталась найти готовый вариант, но ничего не вышло. В конце концов я сама придумала, что туда поставить»
Кухня, которая выглядела скучно и непримечательно, ожила и заиграла новыми красками после замены цвета фасадов
«Заехали мы в новую квартиру с ремонтом от застройщика. Вот так выглядел временный вариант кухни, собранный из того, что было. Я решил переделать все сам»
«Некоторое время кухня представляла собой что-то жуткое, но приходилось терпеть. Собирал по выходным, один, поэтому было очень долго. Но для меня было важно сделать самому, своими кривенькими ручонками: вот, мол, смотрите, старый шакал еще может».
«У меня дома есть целых 92 растения, и некоторые из них находятся на кухне»
«Мы просто внесли немного цветового разнообразия»
«Дверцы были уже совсем заляпаны, ящики прикипели к полу. Да и выглядело все очень несвежо. Было решено делать самому. Смастерил за 2 месяца»
«Недавно переделал кухню. Постарался максимально рационально использовать пространство, чтобы избежать ощущения тесноты»
«Мы решили освежить дизайн наших шкафов, которые раньше были белыми, и сделать их ярче»
«Если бы я делал все заново, то, наверное, покрасил бы шкафы в более теплые цвета, чтобы помещение не казалось таким однообразным»
«Я обновила фартук и столешницу на кухне, которая была построена в 1930-х годах»
Помещение выглядело мрачновато. Но после покраски верхних шкафчиков, переделки столешницы и кухонного фартука — совсем другое дело
«Украсила окно макраме, и теперь мне хочется развесить это по всему дому»
«Отремонтировали нашу 111-летную кухню. И хотя некоторые говорят, что черный цвет — смелое решение, я очень довольна, что выбрала именно его!»
«Вот так красиво утреннее солнце освещает мои „джунгли“»
«Преобразили нашу кухню. Нам пришлось приложить усилия, чтобы сэкономить, но мы смогли уложиться в меньшую сумму, чем $ 1 тыс.»
«Кухня была построена в 1967 году. Сначала мы думали немного ее освежить, однако, когда заглянули внутрь шкафов, почувствовали не самый приятный запах и осознали, что переделывать нужно все»
Пространство как будто расширилось
«Наш дом был построен в 1830-х годах, а кухне всего лишь около 60 лет. Однако мы решили ее обновить и потратили на это менее $ 1,2 тыс.»
На другие фотографии домашнего уюта можно взглянуть здесь:
Фото на превью mdDoogie3 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые решили обновить свои кухни и теперь наглядеться на них не могут
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