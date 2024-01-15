20+ человек, которые с помощью иглы и нитки творят маленькие чудеса

Многие до сих пор считают, что вышивание — это удел бабушек, которым заняться нечем. На самом деле, вооружившись иголками и нитками, можно создавать настолько красивые, трогательные и полезные вещи, что аж дух захватывает.

«Бабушка моей жены сделала эту вышивку, изобразив на ней 3 поколения женщин их рода»

«Вот какой свадебный подарок я приготовила для близкого родственника. На вышивку ушло около 200 часов»

«Закончила вышивку на джинсовке. Работа заняла у меня 3 месяца»

Брошь в виде лисы. Кто еще будет смотреть на вас так?

«Вышивала в подарок деду на 80 лет всю нашу семью: дети, внуки, правнуки»

Во-первых, это шикарный подарок! Во-вторых, идея — огонь! Никогда бы до такого не додумалась. © larkinsya / Pikabu

«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»

«Футболка испортится и износится быстрее, чем эта ручная вышивка на ней»

Обычные кеды можно превратить в дизайнерский проект

«Подарю тарелку с раменом другу на День рождения!»

«Я эпично грохнулась на колено и порвала джинсы. Решила задекорировать дыру с помощью вышивки с удаляемой канвой»

«На каком-то этапе казалось, что джинсы надо выбросить, что дырка была меньшим злом. В итоге получилось не так плохо, как ожидалось».

«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»

«Год назад мы с мужем расстались. Ему не нравилось, что я вышиваю. Вот как я отпраздновала год своей свободы»

«Я вышиваю кошачьи лапки»

Божечки-кошечки, даже мех между подушечками есть! © rahyveshachr / Reddit

«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»

«Я создала вышивку по рисунку племянницы и подарила этот шедевр моей сестре (маме девочки)»

«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»

«Была у меня мечта поехать в Норвегию, и я неосознанно визуализировала красоты, которые хотела увидеть. Так родилась вышивка с набережной Брюгген в Бергене»

«Я украсила вышивкой свои ботинки!»

У меня есть такая же обувь. Спасибо за идею, я тоже так сделаю! © PrincessBananaha / Reddit

«На портрет этой красотки ушло 3 месяца и, наверное, 40 с лишним цветов. Я очень довольна результатом!»

Вышивка может преобразить даже старую толстовку

Брошка в виде бурундука выглядит так, словно он сейчас доест и убежит