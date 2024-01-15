20+ человек, которые с помощью иглы и нитки творят маленькие чудеса
Многие до сих пор считают, что вышивание — это удел бабушек, которым заняться нечем. На самом деле, вооружившись иголками и нитками, можно создавать настолько красивые, трогательные и полезные вещи, что аж дух захватывает.
«Бабушка моей жены сделала эту вышивку, изобразив на ней 3 поколения женщин их рода»
«Вот какой свадебный подарок я приготовила для близкого родственника. На вышивку ушло около 200 часов»
«Закончила вышивку на джинсовке. Работа заняла у меня 3 месяца»
Брошь в виде лисы. Кто еще будет смотреть на вас так?
«Вышивала в подарок деду на 80 лет всю нашу семью: дети, внуки, правнуки»
- Во-первых, это шикарный подарок! Во-вторых, идея — огонь! Никогда бы до такого не додумалась. © larkinsya / Pikabu
«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»
«Футболка испортится и износится быстрее, чем эта ручная вышивка на ней»
Обычные кеды можно превратить в дизайнерский проект
«Подарю тарелку с раменом другу на День рождения!»
«Я эпично грохнулась на колено и порвала джинсы. Решила задекорировать дыру с помощью вышивки с удаляемой канвой»
«На каком-то этапе казалось, что джинсы надо выбросить, что дырка была меньшим злом. В итоге получилось не так плохо, как ожидалось».
«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»
«Год назад мы с мужем расстались. Ему не нравилось, что я вышиваю. Вот как я отпраздновала год своей свободы»
«Я вышиваю кошачьи лапки»
- Божечки-кошечки, даже мех между подушечками есть! © rahyveshachr / Reddit
«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»
«Я создала вышивку по рисунку племянницы и подарила этот шедевр моей сестре (маме девочки)»
«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»
«Была у меня мечта поехать в Норвегию, и я неосознанно визуализировала красоты, которые хотела увидеть. Так родилась вышивка с набережной Брюгген в Бергене»
«Я украсила вышивкой свои ботинки!»
- У меня есть такая же обувь. Спасибо за идею, я тоже так сделаю! © PrincessBananaha / Reddit
«На портрет этой красотки ушло 3 месяца и, наверное, 40 с лишним цветов. Я очень довольна результатом!»
Вышивка может преобразить даже старую толстовку
Брошка в виде бурундука выглядит так, словно он сейчас доест и убежит
В современном мире рукоделие — это не только способ скоротать время, но и возможность создавать нечто сумасшедшее всем на зависть, и наша статья — прямое тому доказательство.
Фото на превью perpetually_me / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые с помощью иглы и нитки творят маленькие чудеса
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