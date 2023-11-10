20+ человек, которые считали себя еще молодыми и пылкими, но тут нежданчик прилетел

Кажется, что еще вчера ты радостно тусил каждую пятницу, а сейчас понимаешь, что ну его — лучше дома посидеть в уюте. Да и коллеги внезапно стали по имени-отчеству обращаться. И в эти моменты лучше не хандрить, а относиться ко всему с юмором.

А в бонусе вас ждут доказательства того, что порой на комментарии о чьем-то возрасте может прилететь забавный ответ.

Мои молодые коллеги жаловались на то, как тяжело знакомиться с женщинами в соцсетях. Я спросил, приходилось ли им когда-то позвонить девушке домой и попасть на ее батю. Они были в ужасе. А однажды один коллега спросим, что такое таксофон. Мы все работали в телефонной компании, на секундочку. © Zelcron / Reddit

Друзья пришли ко мне на шашлыки и взяли своего 13-летнего сына. Парнишка спросил, как подключиться к нашему Wi-Fi. Всучил мне свой телефон, а я понятия не имел, что делать, потому что таким никогда не пользовался. Пацан выхватил телефон обратно и закатил глаза. Я почувствовал себя таким древним. Мне, к слову, было 30. © Feralmedic / Reddit

Моя 9-летняя дочь не понимает, почему я не могу мгновенно загрузить на телефон свои детские фотографии так же, как загружаю ее снимки. Еще она не понимает, почему мы не носили с собой фотоаппараты. А ведь фотики мы доставали только по особым поводам, а пленку проявляли спустя несколько месяцев. В лучшем случае. © Jo Poy / Quora

В детстве смотрел всякие фильмы ужасов, истории там были вполне стандартные: семейная пара с детьми приобретает старинный особняк по дешевке, и там начинает твориться всякая дичь. Всегда думал: «Почему им просто не съехать из этого дома в другой, обычный?» А сейчас смотрю цены на жилье и понимаю, что за такие суммы я бы и привидений выгнал. Вы видели цены на недвижимость? Вот про что нужно снимать фильмы ужасов. © Sever3000 / Pikabu

Я работаю в больнице. Обедала как-то прямо на работе, и тут одна молодая мамочка, лет тридцати, тронула меня за плечо:

— Можете 5 минут посмотреть за моей дочкой? Я пока что сына в приемную отведу.

— Конечно!

— Спасибо!

Тут она поворачивается к дочке: «Сиди здесь и кушай, хорошо? Эта тетушка за тобой присмотрит». Мне 25, я даже не замужем... © KC Kiew / Quora

— Можете 5 минут посмотреть за моей дочкой? Я пока что сына в приемную отведу. — Конечно! — Спасибо! Тут она поворачивается к дочке: «Сиди здесь и кушай, хорошо? Эта тетушка за тобой присмотрит». Мне 25, я даже не замужем... © KC Kiew / Quora Мне 50 лет. Один мой молодой коллега как-то спросил, слышал ли я что-то о группе ABBA, и добавил, что «некоторые песни реально качают». А еще спросил, слушал ли я The Beatles, когда они еще были популярны. © ***theforcebewithyou / Reddit

Работал в ресторане, к нам пришла новая сотрудница. Девочке 18 лет. Как-то болтали мы с ней о сериалах и я почему-то вспомнил про телепрограммы. Она вообще не поняла, о чем речь. Я объяснил, что раньше в специальном журнале мы смотрели время, когда по ТВ будет идти какой-то сериал, чтобы его не пропустить. Она смотрела на меня как на сумасшедшего. Мысль о том, что нельзя получить мгновенный доступ к контенту или хотя бы записать его, была ей чужда. Мы посмеялись потом, конечно, но именно тогда я понял, что уже чертовски стар. © Jormungand1342 / Reddit

Я по работе общалась с парнем, ему 18 или 19 было, а мне 30. Но я всегда моложе выглядела, да и вообще в душе такая юная трепетная лань. А тут слышу, как этот мелкий говорит коллегам: «К вам сейчас женщина подойдет». И понимаю, что это про меня. Я тут же просто рвать и метать была готова. © Инесса Федоровна / ADME

Мне 30 лет. Как-то вызвала такси, а там уже был один пассажир. Когда я подсела, он вежливо поздоровался и улыбнулся. Я еще подумала: «Какой воспитанный молодой человек». На выходе он поблагодарил водителя, я снова отметила про себя его манеры. Но тут этот кадр поворачивается ко мне и выдает: «Пока, тетя!» Машет рукой и уходит. © Rachel Yap / Quora

Вчера с дочкой подошли к окну, чтобы посмотреть на вечерние звезды. Было пасмурно, поэтому ни одной не увидели. Говорю:

— Не вижу, Дашуль.

— А ты покрути головой и увидишь.

Покрутил, увидел... Чертова гипертония. © georgiy20bk / Pikabu

— Не вижу, Дашуль. — А ты покрути головой и увидишь. Покрутил, увидел... Чертова гипертония. © georgiy20bk / Pikabu Мне 42, знакомому 60, работаем в одной области. Всегда обращалась к нему на вы. И вот на днях он говорит: «А с каких это пор ты обращаешься ко мне на вы?» Я отвечаю, что всегда так было. Не верит. Говорит: «Когда ты обращаешься ко мне на вы, я чувствую себя старым». А я думаю: «А если я буду обращаться к вам на ты, то это я буду чувствовать себя старой». Не сказала, конечно. © lesany / Pikabu

В детстве и юности всегда не понимал, насколько бедную фантазию нужно иметь, чтобы подарить человеку постельное белье. А сегодня заправлял кровать и мысль пробежала: «А неплохой ведь подарок, даже отличный! Надо намекнуть кому-нибудь, а то у меня день рождения скоро». © iDVS / Pikabu

Мне 29, но всегда давали меньше. На днях попал на дегустацию с опросом. Так вышло, что людей моего возраста уже опросили, меня попросили назвать другой возраст под запись. Требовались люди от 16 до 25 и от 36 до 45 лет. Я предложил сказать, что мне 25, на что мне ответили: «Ну нет, вам явно уже не 25. Вам больше подходит 36!» Моему разочарованию не было предела... © SergeyOlich / Pikabu

Сегодня проходил с сыном мимо спортплощадки. Он выдал: «Папа, а у вас в детстве уже были железные турники или вы на ветках деревьев подтягивались?» © Evgen84 / Pikabu

У сына были проблемы с почерком. Записала его на каллиграфию, а там собеседование. Пришли, молоденькая учительница рассказывает сыну, чем они будут заниматься. Улавливаю фразу: «А раньше было сложнее. Вот твоя мама, например, писала

чернилами и перышками». В свои 32 года я вдруг почувствовала, как покрываюсь пылью веков и сквозь мой натуральный цвет пробивается седина. Я, конечно, сообщила, что чернильниц, берестяной грамоты и каменных скрижалей не застала, но осадочек остался. © paranoidLynx / Pikabu

рассказывает сыну, чем они будут заниматься. Улавливаю фразу: «А раньше было сложнее. Вот твоя мама, например, писала чернилами и перышками». В свои 32 года я вдруг почувствовала, как покрываюсь пылью веков и сквозь мой натуральный цвет пробивается седина. Я, конечно, сообщила, что чернильниц, берестяной грамоты и каменных скрижалей не застала, но осадочек остался. © paranoidLynx / Pikabu Лет в 17-18 работала я в лагере вожатой. «Наташа, Наташа, а сколько тебе лет?» — спросила моя маленькая воспитанница. Я, кокетливо улыбаясь, спросила, сколько бы она мне дала. Девочка окинула меня оценивающим взглядом, задумалась и ответила: «Ну-у-у... Лет 50!» Тогда я пожалела о своем вопросе и поняла: ребенку что 20 лет, что 40, что 70 — все одно, глубокая старость. Эх. © Подслушано / Ideer

Ждал я маму от зубного, в машине сидеть надоело, так что пересел на качельки. Сижу, качаюсь, никого не трогаю, думаю о бренности бытия. Тут ко мне подходит тетенька и спрашивает, почему я не в школе. Ответил, что я там больше не работаю. Сижу, качаюсь дальше... © Luiren / Bashorg.org

Отсутствуют 3 зуба, планирую поставить импланты, но сначала нужно исправить прикус. Поставила брекеты, на что мама сказала мне: «Куда ты их на старости лет ставишь?» А мне всего 34 года... © Подслушано / Ideer

Занимался английским с преподавательницей. Мне 30 лет, ей — 20. Говорю ей:

— Вот сейчас Стинга слушаю часто.

— Кого?

— Ну Стинга, «шейп оф май харт» который поет.

— Что-то знакомое. Это кто-то из рэперов?

Бонус: иногда заявления о возрасте приводят к неожиданным ответам

Когда мне было 20, старшие родственники на какой-то праздник сбацали танец вприсядку на столе. С душой так. Я потом спросила одного из них, мол, слушай, вы ведь взрослые люди, как так, стыдно же? На что он мне выдал: «А мы твои ровесники в душе, только нам уже не стыдно». © Salivan / ADME

К нам на стажировку девчонку взяли 18-летнюю. Она пришла, поспрашивала кому сколько, и как заявит на весь офис: «Какие вы все старые!» Ну после парочки таких заявлений мы просто c ней попрощались. © Skunk / ADME