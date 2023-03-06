20+ человек, которые так круто поработали над свадебными аксессуарами, что теперь все гости завидуют

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Подготовка к свадьбе всегда занимает огромное количество времени: нужно выбрать платье из сотни вариантов, определиться с дизайном торта и, конечно же, не забыть об украшениях и цветах. Однако некоторые выбирают другой путь — сделать необходимые атрибуты самостоятельно. Это и бюджет сохранит, и избавит от многочисленных походов по магазинам. Наша статья посвящена именно таким умельцам.

«Уже несколько месяцев делаем с мамой фату для сестры. Вот, почти закончили»

«Я связала свадебную шаль для лучшей подруги»

Еще больше экономных и креативных невест тут.

«Вязаная дорожка на стол в качестве подарка на свадьбу. Получилось просто супер»

«Решила сделать свой собственный свадебный букет»

«Сделала украшения на центр стола. Использовала все, что нашла на улице, клеевой пистолет и лак для дерева»

«Сделала себе свадебную шаль всего за 2 недели»

С рукавами? Да это же моя мечта! © bul1etsg3rard / Reddit

«Отчим сделал 30 мини-мольбертов на мою свадьбу. На них мы с женихом планируем поставить фотографии, которые накопились за годы нашего знакомства»

Отличный пример того, что букет невесты можно даже не покупать, а просто связать

«Меня бесит покупать что-то дорогое на один раз. Поэтому сшила себе свадебное платье, но такое, чтобы можно было и потом носить»

Считаете, что вышло круто? Тогда посмотрите сюда и вот сюда.

«У подруги будет свадьба зимой. Связала для нее зимнюю шаль»

Вау! Я еще никогда не видела настолько идеальный градиент. © insertcleverthought / Reddit

«Сделала фигурки на свой свадебный торт. Жених-мышонок еще в процессе»

«Мы с супругой вместе работаем в энергетике, поэтому такой атрибут обязателен»

«Вчера была наша свадьба. Букет из фетра я сделала сама!»

Интересно, а на обручальном кольце написано «Невеста — гений»? © Lupiefighter / Reddit

«Фото моего свадебного платья, которое связала своими руками»

«Украшения из цветов, которые я сделала на свою свадьбу»

«Мы с мужем сделали 1 000 маленьких бумажных журавликов»

«Мне не хватало денег на цветы, поэтому свадебные букеты я сделала из книг о Гарри Поттере и цветного картона»

«На свою свадьбу я связала себе вот такие чулки»

«Весь цветочный декор для своей свадьбы я сделала сама и горжусь этим»

Если вам понравились самодельные букеты, загляните сюда. Барышни из этой статьи расстарались на славу.

«На свою свадьбу решила сделать самодельные украшения. Буду невестой в стиле ар-деко»

А здесь мы собрали девушек, которые даже макияж на свадьбу делают самостоятельно.

«Решила поделиться со всеми своей работой над свадебными кедами. Потратила на них кучу времени, но это того стоило»