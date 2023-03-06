20+ человек, которые так круто поработали над свадебными аксессуарами, что теперь все гости завидуют
Подготовка к свадьбе всегда занимает огромное количество времени: нужно выбрать платье из сотни вариантов, определиться с дизайном торта и, конечно же, не забыть об украшениях и цветах. Однако некоторые выбирают другой путь — сделать необходимые атрибуты самостоятельно. Это и бюджет сохранит, и избавит от многочисленных походов по магазинам. Наша статья посвящена именно таким умельцам.
«Уже несколько месяцев делаем с мамой фату для сестры. Вот, почти закончили»
«Я связала свадебную шаль для лучшей подруги»
Еще больше экономных и креативных невест тут.
«Вязаная дорожка на стол в качестве подарка на свадьбу. Получилось просто супер»
«Решила сделать свой собственный свадебный букет»
«Сделала украшения на центр стола. Использовала все, что нашла на улице, клеевой пистолет и лак для дерева»
«Сделала себе свадебную шаль всего за 2 недели»
- С рукавами? Да это же моя мечта! © bul1etsg3rard / Reddit
«Отчим сделал 30 мини-мольбертов на мою свадьбу. На них мы с женихом планируем поставить фотографии, которые накопились за годы нашего знакомства»
Отличный пример того, что букет невесты можно даже не покупать, а просто связать
«Меня бесит покупать что-то дорогое на один раз. Поэтому сшила себе свадебное платье, но такое, чтобы можно было и потом носить»
«У подруги будет свадьба зимой. Связала для нее зимнюю шаль»
- Вау! Я еще никогда не видела настолько идеальный градиент. © insertcleverthought / Reddit
«Сделала фигурки на свой свадебный торт. Жених-мышонок еще в процессе»
«Мы с супругой вместе работаем в энергетике, поэтому такой атрибут обязателен»
«Вчера была наша свадьба. Букет из фетра я сделала сама!»
- Интересно, а на обручальном кольце написано «Невеста — гений»? © Lupiefighter / Reddit
«Фото моего свадебного платья, которое связала своими руками»
«Украшения из цветов, которые я сделала на свою свадьбу»
«Мы с мужем сделали 1 000 маленьких бумажных журавликов»
«Мне не хватало денег на цветы, поэтому свадебные букеты я сделала из книг о Гарри Поттере и цветного картона»
«На свою свадьбу я связала себе вот такие чулки»
«Весь цветочный декор для своей свадьбы я сделала сама и горжусь этим»
Если вам понравились самодельные букеты, загляните сюда. Барышни из этой статьи расстарались на славу.
«На свою свадьбу решила сделать самодельные украшения. Буду невестой в стиле ар-деко»
А здесь мы собрали девушек, которые даже макияж на свадьбу делают самостоятельно.
«Решила поделиться со всеми своей работой над свадебными кедами. Потратила на них кучу времени, но это того стоило»
«Самодельные фигурки для торта на нашу свадьбу»
Фото на превью Unknown author / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые так круто поработали над свадебными аксессуарами, что теперь все гости завидуют
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