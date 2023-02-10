20 человек, которые сделали такие украшения, что даже ювелиры Тиффани ахнули бы от восторга
Когда мастерицам хочется чем-то занять руки, им на помощь приходят не только бисер и полимерная глина, но и весьма экзотические материалы. Так, из обычных рисунков и даже старинных столовых приборов ювелиры-самоучки создают настоящие произведения искусства, которые впору показывать в музеях и на выставках.
1. Что можно сделать со старыми рисунками? Конечно же, превратить их в кулоны!
2. «Уже несколько месяцев я делаю кольца из винтажных вилок и ложек. Кажется, у меня неплохо получается»
3. «Я смастерила кулон из настоящих цветов, смолы и бусин»
4. «Я сделала это кольцо из метеорита и необработанного алмаза совсем недавно»
5. «Кажется, я придумала колье для королевы колдуний»
6. «Только что закончила делать вот такие собачьи мордашки для своих цепочек. Надеюсь, вам они тоже понравятся»
7. «Как вам мои колечки из необработанного аквамарина?»
- До чего же они прекрасны! А ногти-то, ногти! Сколько же труда надо вложить, чтобы они выглядели именно так! © -longhairdontcare- / Reddit
8. «Вот такого петушка я скоро отдам его новому владельцу»
9. «Летом я сделала из бисера брошь в виде бабочки, чтобы она порхала всю зиму»
10. Когда захотелось чего-нибудь египетского и на помощь пришли полимерная глина, металл и краски
11. «Этой зимой я вдруг вдохновилась красными розами и придумала вот такую вельветовую брошку с бусинами»
12. «Этот кулон в виде матки я сделала из серебряной лески, кварца и жемчуга»
- Вот теперь я точно знаю, что попрошу у мужа на день рождения! © jcorp98 / Reddit
13. «Хотелось сделать что-нибудь осеннее. Вот так и родилось колье из серебра и лабрадорита»
14. Что ж, 7–8 часов работы — и вот вам результат
15. А вы так представляли себе веганскую брошь?
16. «В свободное время я делаю украшения в виде домашних животных. Как вам мой кулон в виде хаски?»
17. «Кажется, я влюблена в свою работу»
- Они просто невероятны! Глаза + этот цвет + слайм неожиданно оказались идеальным сочетанием. © CukeJr / Reddit
18. Ох уж эти милейшие сережки из полимерной глины в виде морских свинок
19. «Вот такую я придумала брошь в виде паука»
20. «Смотрите, что я смастерила»
- Вау! Неужели она не настоящая? Просто сумасшествие какое-то! © thepineapplesuprise / Reddit
А у вас какое хобби? Как часто вам приходится делать что-либо своими руками?
Фото на превью Eningwireart / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые сделали такие украшения, что даже ювелиры Тиффани ахнули бы от восторга
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