20 человек, которые сделали такие украшения, что даже ювелиры Тиффани ахнули бы от восторга

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Когда мастерицам хочется чем-то занять руки, им на помощь приходят не только бисер и полимерная глина, но и весьма экзотические материалы. Так, из обычных рисунков и даже старинных столовых приборов ювелиры-самоучки создают настоящие произведения искусства, которые впору показывать в музеях и на выставках.

1. Что можно сделать со старыми рисунками? Конечно же, превратить их в кулоны!

2. «Уже несколько месяцев я делаю кольца из винтажных вилок и ложек. Кажется, у меня неплохо получается»

3. «Я смастерила кулон из настоящих цветов, смолы и бусин»

4. «Я сделала это кольцо из метеорита и необработанного алмаза совсем недавно»

5. «Кажется, я придумала колье для королевы колдуний»

6. «Только что закончила делать вот такие собачьи мордашки для своих цепочек. Надеюсь, вам они тоже понравятся»

7. «Как вам мои колечки из необработанного аквамарина?»

До чего же они прекрасны! А ногти-то, ногти! Сколько же труда надо вложить, чтобы они выглядели именно так! © -longhairdontcare- / Reddit

8. «Вот такого петушка я скоро отдам его новому владельцу»

9. «Летом я сделала из бисера брошь в виде бабочки, чтобы она порхала всю зиму»

10. Когда захотелось чего-нибудь египетского и на помощь пришли полимерная глина, металл и краски

11. «Этой зимой я вдруг вдохновилась красными розами и придумала вот такую вельветовую брошку с бусинами»

12. «Этот кулон в виде матки я сделала из серебряной лески, кварца и жемчуга»

Вот теперь я точно знаю, что попрошу у мужа на день рождения! © jcorp98 / Reddit

13. «Хотелось сделать что-нибудь осеннее. Вот так и родилось колье из серебра и лабрадорита»

14. Что ж, 7–8 часов работы — и вот вам результат

15. А вы так представляли себе веганскую брошь?

16. «В свободное время я делаю украшения в виде домашних животных. Как вам мой кулон в виде хаски?»

17. «Кажется, я влюблена в свою работу»

Они просто невероятны! Глаза + этот цвет + слайм неожиданно оказались идеальным сочетанием. © CukeJr / Reddit

18. Ох уж эти милейшие сережки из полимерной глины в виде морских свинок

19. «Вот такую я придумала брошь в виде паука»

20. «Смотрите, что я смастерила»

Вау! Неужели она не настоящая? Просто сумасшествие какое-то! © thepineapplesuprise / Reddit