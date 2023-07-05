20 человек, которых в самое сердце ранила глупость окружающих

Людей, которые знают все обо всем, наверное, не существует. Поэтому мы часто относимся снисходительно к тому, что кто-то не в курсе, сколько элементов в таблице Менделеева или притоков у Ганга. Но люди, которые понятия не имеют о существовании амурских тигров или верят в то, что макароны растут на дереве, кого угодно доведут до ручки. Слушаешь таких и не знаешь, плакать или смеяться.