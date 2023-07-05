20 человек, которых в самое сердце ранила глупость окружающих
Людей, которые знают все обо всем, наверное, не существует. Поэтому мы часто относимся снисходительно к тому, что кто-то не в курсе, сколько элементов в таблице Менделеева или притоков у Ганга. Но люди, которые понятия не имеют о существовании амурских тигров или верят в то, что макароны растут на дереве, кого угодно доведут до ручки. Слушаешь таких и не знаешь, плакать или смеяться.
- Ходили с учительницей гуманитарных дисциплин на выставку народную. Там был экспонат в виде 12 куколок в разном одеянии. Мы с одноклассниками начали думать, что же они олицетворяют. Учительница говорит задумчиво: «Это, наверное, пальцы?» Я возразила: «А почему их тогда 12? Пальцев же 20», на что она ответила: «Ну я ж не математик». © Irene Adller / ADME
- В зоопарке. Пара возрастного диапазона 30-40 лет, созерцая венценосных журавлей в вольере, обсуждает: «Давай обойдем кругом, найдем табличку и посмотрим, страус это или кто». © Лживый Кусь / ADME
- Знакомая семья ждала первенца. Это произошло тогда, когда УЗИ еще не было, и пол ребенка узнать до рождения было невозможно. Муж ее мечтал о сыне. За 3 дня до родов знакомая купила очень красивый детский костюмчик красного цвета — что удалось урвать, то и взяла. Родилась у них дочь. Муж обиженно: «Вот зачем ты купила красный костюм? Я же так хотел сына! Купила бы синий...» Мы все были в шоке: «Неужели ты действительно думаешь, что за 3 дня до родов цвет костюмчика может как-то повлиять на пол ребенка?» © Елена Акодус
- Встречали подругу из роддома. Счастливый муж и отец первым схватил сверток с сыном, долго всматривался в спящего малыша, а потом спросил у жены: «А на какие сутки у детей глазки открываются?» Мы все засмеялись, но он строго на нас посмотрел и выпалил: «Чего вы ржете? У нас кошка родила в том году, так котята сначала слепые были и только через неделю видеть начали. И то котята, а тут целый ребенок!» К счастью, нас всех позвали фотографироваться, и тема была закрыта.
- Перед поступлением сына в первый класс мы с ним пришли на собеседование, которое проводила будущий классный руководитель. Среди вопросов было много откровенно глупых. На очередной вопрос: «Какое сейчас время года?» сын ответил: «Весна». Учитель впала в ступор: «Как весна? Посмотри в окно — там огромные сугробы!» На что сын ответил: «Вообще-то сегодня 10 марта». © alexpom / Pikabu
- У меня одноклассница спросила на уроке литературы: «А Лермонтов еще жив?» Я сказала, что да, жив, буквально вчера мне звонил. Она так обиделась, что я нагло ей вру: «Как же, звонил тебе! Он поэт, а ты кто?! Просто школьница! Хочешь крутой быть, типа поэты тебе звонят?» Хорошо, что она сказала «поэт», а не «художник». © Galina Galina
- У нас в классе проходила викторина. На доске были написаны слова, где одна буква была пропущена, и ее надо было вписать. Мне досталось слово КУ...ИК. Я вписала букву Л, получился КУЛИК. Учительница посмотрела на доску и сказала: «Это что еще за кулик? Нет такого слова! Надо было вставить букву Б — КУБИК!» И нашей команде сняли балл. Именно в тот день для меня рухнули все авторитеты. Я поняла, что взрослые могут ошибаться и вообще не знать элементарных слов. © RinaShi / Pikabu
- Я вчера была на родительском собрании в детском саду и 2,5 часа слушала, как воспитательница вставляет слово «дабы», причем звучит оно абсолютно неуместно: «Дабы мы с ней обе в образовании» и так далее. И еще она говорит, что «дети одевают пижамы». Скорее всего, она использует слово «ложите». И при этом человек получает высшее образование, диплом пишет. © Katie M. / ADME
- В 10 классе отправили меня на конференцию юных географов. Каждый должен был выступить с докладом об известном ученом-географе, а потом отвечать на вопросы комиссии. Рассказала я о своем исследователе материков, жду вопросики. И вот верховный дед комиссии спрашивает меня, в каком году умер этот ученый. Я ответила. Спрашивает, в каком месяце. Ответила. Тогда он спрашивает, где этот географ похоронен. Я такая: «В Париже, на таком-то кладбище». Дед радостно: «Неправильный ответ! Это не в Париже, а во Франции». И отминусовал мне баллы.
- Как-то знакомая в общем чате сообщила, что «такими темпами и опокалипсис не за горами». — Что или кто не за горами?
— Опокалипсис. Ты что, слова такого не знаешь? Вроде начитанной считаешься!
— Я только апокалипсис знаю.
— Не апокалипсис, а опокалипсис, потому что слово латинское!
— Ну, допустим, оно древнегреческое. Но даже если бы оно было латинским, то почему оно вдруг должно обязательно начинаться на «О»?
На это знакомая сказала «Ой, все!», и так я и не узнала секреты латинского словообразования. © Anastomus / ADME
- Недавно я что-то искала на сайте с объявлениями, и одна дама продавала «платье с поедками». В моей голове промелькнули все возможные варианты, включая забредшую случайно моль, но нет: на фотке было платье с нашитыми блестяшками, которые «пайетки». © squirrel / ADME
- Школа, первый класс. Учительница спрашивает, кто каких диких животных знает. Дочка, фанатка кошек, рвется отвечать. Начинает перечислять: «Лев, тигр, рысь, пума, оцелот». Учительница смеется и говорит так снисходительно: «Деточка, что ты несешь? Оцелот — это жидкость для снятия лака, а я про животных спрашивала». Весь класс начал ржать, моя дочка от обиды заплакала даже. Дома я ей объяснила, что учительница оцелота с ацетоном перепутала и посоветовала энциклопедию про кошек взять с собой на урок завтра. Педагог книгу посмотрела и сказала только: «Ну надо же!»
- Сказала знакомому (тот был студентом мединститута), что собираюсь наготовить домашней лапши. Он так удивился! 20-летний парень был уверен, что макаронные изделия растут на деревьях. На макаронных деревьях. А разные они все потому, что разные сорта, ну как у яблок, например. Аргументировал он свои предположения тем, что есть же хлебное дерево! К счастью, о том, что хлеб пекут, он знал. Но то, что макароны делают из обычной муки, для него стало открытием. © Оксана Корогод
- Однажды я пришла в магазин белья и попросила продавца показать мне, где находятся обычные хлопковые трусы, на что получила ответ: «У нас нет хлопковых трусов». Я пошла, сама посмотрела, нашла, принесла на кассу, показала продавцу, на что получила: «Вы что, не видите? Это не хлопок, это cotton!» © Кристина Малютина
- Когда я работала в магазине косметики, каждый день перлы записывала. Например: «Мне нужна помада яркая, но бледная». Или «Пастельный тон — это как цвет постельного белья? А если у меня оно красное?» Помню еще случай: девушка-блондинка хотела покраситься в брюнетку. Она на полном серьезе считала, что можно состригать отросшие кончики и оставаться брюнеткой всю жизнь. Когда я сказала, что отрастают родные корни, она вытаращила глаза и предложила мне пойти поучиться. © Елена Дубинина / ADME
- Моя первая учительница, Анна Ананьевна, приехала из деревни. Конечно, она была для нас авторитетом и мы повторяли за ней все. Когда я приносила домой эти перлы, мама приходила в ужас. Больше всего запомнилось одно ее высказывание: на 8 Марта родительский комитет подарил ей новый портфель (в те времена это был хороший дорогой подарок). Она оценивающе его осмотрела и выдала: «Какой он ёмистый!» © Марина Смирнова / Дзен
- Мы проходили букву «Ё» в первом классе. Учительница написала на доске несколько слов с этой буквой, в том числе «коёт». Я сказала ей, что пишется «койот», но та ответила, что я неправа. С таким еще подтекстом, мол, глупости говоришь. Я очень расстроилась тогда, потому что много читала и наверняка знала, как это пишется. И была озадачена тем, что учительница не признает свои ошибки. © Oochilka / Pikabu
- Работаю в зоопарке, помогаю ухаживать за овцами и козами. Недавно кто-то из посетителей спросил у меня:
— Есть ли здесь еще домашние животные?
— Конечно, — отвечаю я. — Лошадки, ослик, птицы, кролики и бык.
— А кто такой бык? © Яровой Ястреб / ADME
- Сын в школе решал задачу: «Было 3 тарелки, на каждой по 2 яблока. Сколько всего яблок?» Он записал так: «2 × 3 = 6». Учительница в тетради перечеркнула все красной ручкой и влепила двойку. Я, увидев эти художества, пошла разбираться. Педагог такая: «А что вы хотели? У нас так принято: если в условиях задачи сначала шли тарелки, то они должны быть первым множителем. Надо было писать „3 × 2 = 6“». Я спрашиваю: «Вас не смущает, что вы тарелки на яблоки умножаете? Ведь тогда в ответе тарелки должны получиться. Сын все логичнее записал. Хотя по сути никакой разницы нет: в ответе будет 6, как ни крути». Учительница выслушала меня и сказала: «Это ваше мнение. А нас так учили. Я считаю, что так правильно». Я перевела ребенка в другой класс от греха подальше.
- Принимаю экзамен по истории в вузе, сдает взрослая тетенька (заочники). Прошу: «Назовите хоть одного из великих художников Возрождения». Тишина. Мне ее жалко, подсказываю: «Леонардо да...» Та в ответ радостно: «Ди Каприо!» © л к / Дзен
Человек может прожить 20, 30 или 50 лет, так и не узнав элементарных вещей, например, как варить макароны или ориентироваться по часам со стрелками. Именно такие люди выдают перлы, которые хоть сборником анекдотов потом выдавай.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которых в самое сердце ранила глупость окружающих
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