20+ человек, которые собирались просто поскучать на работе, а вот нетушки

В среднем взрослый человек проводит на работе около трети своей жизни. И хотя в большинстве своем трудовые будни — это скучная рутина, когда одни и те же действия повторяются изо дня в день, некоторые начальники, коллеги или клиенты могут придать им неожиданной перчинки.

«У нас на работе в аптечке лежит пара медицинских перчаток и банка сардин»

«Коллега хвастает, что ее креслу больше 20 лет. При этом каждый месяц берет отгулы, так как у нее уже спина отваливается. Пытались ей всучить новое, а она ни в какую»

Вежливый клиент может скрасить даже неприятный рабочий день

Дело было, когда работал в магазине электроники. Помог женщине выбрать телефон, она попросила отложить его до завтра. На следующий день возвращается и говорит:

— Извините, я передумала, зашла предупредить, что не буду покупать.

— Спасибо, что предупредили, но не стоило ради этого тратить свое время.

— Вы же потратили свое время, а я обещала вернуться, было бы непорядочно не предупредить?

— Вы первая за несколько лет моей работы здесь, кто вернулся сказать, что он передумал. © oranke_dino / Pikabu

«Приятель на работе решил уволиться. Я наконец подобрала подходящие слова»

«Ну и отлично. Уходи»

Некоторые правила вызывают больше вопросов, чем ответов

Был тут на врачебном приеме. Заскочил в туалет и вижу там такое объявление: «Из-за неправильного использования, мыло теперь можно получить только у администратора». Честно говоря, просто постеснялся спросить, как же мыло можно использовать неправильно. © Unknown author / Reddit

«Коллега принесла на работу этого малыша, которому всего день от роду»

За правилами может скрываться целая история

Работаю в финансовой организации. Мои коллеги умудрились не один раз, а целых два сжечь попкорн в микроволновке. Да так, что у нас все здание эвакуировали. Теперь трескать попкорн в офисе нам запретили. © katrascythe / Reddit

«Сегодня случайно пришлепала на работу в домашних тапочках»

Иногда простая вежливость может сотворить чудеса

Работаю в пункте выдачи заказов. Так вот, пришла тут женщина, и прям с порога давай орать, что у нас интернет плохо ловит. Заявляет: «У меня связи в вашей конторе, если не поставите усилители связи, то я им позвоню и вас закроют». Самое смешное, если бы она спокойно сказала, что у нее ничего не загружается, я бы дала пароль от рабочего вайфая — он отлично работает. © Anastas0o / Pikabu

«У меня на столе стоит специальный лоток для документов. Но босс все равно каждое утро плюхает мне папки на стул»

У работы в зоопарке есть неожиданные нюансы

Тружусь в зоопарке и на каждом рабочем совещании, где встречаются все смотрители, у нас разворачивается настоящая драма. Просто все считают, что от их коллег пахнет, скажем так, не слишком приятно. Я вот не понимаю, как можно даже стоять рядом с теми, кто присматривает за пингвинами и морскими львами. Мне кажется, им даже душ не помогает. © TYHIU / Reddit

«Приехал тут один клиент. Говорит, что у него в глушителе похоже дырка. А их там оказалось 50 штук. И что самое странное их видимо кто-то просверлил дрелью»

Вопросы дресс-кода могут вызвать массу споров

У нас в головном офисе уже месяцами пытаются решить, могут ли сотрудники приходить на работу в джинсах по пятницам. Вся контора разделилась на два лагеря: одни считают джинсы приличной одеждой, другие с пеной у рта доказывают, что перемены ни к чему хорошему не приведут. Тем временем мы в своих региональных офисах спокойно носим и джинсы и шлепанцы. © writingskimmons / Reddit

«Коллеги закатили для меня гулянку в честь дня рождения. Жаль только ребята забыли, что я работаю в ночную смену. Так что погуляли они без меня»

Вредные клиенты надолго западают в душу

Заехала к нам в гостиницу мама с двумя спиногрызами. На первом же завтраке мальцы всю еду перелапали. Что-то хватают с шведского стола, надкусывают, и обратно на тарелку. Другие гости в шоке — маме до лампочки, а завтрак им отменить нельзя. Ну я на следующий день просто отправила им завтрак в номер. И объяснила маме, что либо они будут питаться там, либо придется доплачивать за каждое испорченное блюдо.

«Вот что мама получила в подарок после 50 лет работы в компании. Они и вспомнили-то про юбилей после того, как она тортик принесла»

«Каждую ночь наш принтер выдает вот такую белиберду»

Некоторые люди умудряются устроить настоящую бурю в стакане

Прибегает ко мне коллега в волнении. Заявляет: «Тут что-то странное происходит. Я на эти часы уже час смотрю и стрелки даже с места не сдвинулись». Пришлось объяснить бедняге, что просто батарейки закончились, и он не попал во временную петлю. © Scrappy_Larue / Reddit

«На работе я должен проверять грузовые вагоны. Но ночью все выглядит немножко иначе»

Каждый ведет делопроизводство по-своему

Пришла к нам в контору ежегодная проверка. Ничего особенного, сто раз проходили. У нас все тип-топ, но начальник все равно психовал. Просмотрели они все бумажки и спрашивают: «А где дела уволившихся?» И тут наш босс выпучивает глаза и трагически шепчет: «Грешен буду, я их сжигаю. В мангале, на участке». Проверяющие так обалдели от подобного признания, что больше вопросов не задавали и вскорости ушли.

«Мой первый день на работе после декретного отпуска»

«В нашу сеть магазинов прислали новые значки для покупателей о том, что продавец скоро вернется. Как-то на них многовато часов и минут выходит»

«Вернусь обратно через секнду!»

Главное, уйти с работы красиво

До того, как нашего босса вытурили, он умудрился купить отвратные розовые кресла в конференц-зал. Заказать новые мы сможем только через 5 лет, раньше бюджет не позволяет. Сидеть на этом кошмаре совершенно невозможно. Так что мы просто перешли на онлайн встречи. © dredreidel / Reddit

«Если вы думаете, что у вас день не задался, просто представьте беднягу, которому все это придется отскребать»

«Каждый день сражаюсь с неизвестным коллегой по поводу того, как должна быть расположена туалетная бумага»