20+ человек, которые создают новогоднее настроение получше Деда Мороза

Пожалуй, не так просто вспомнить миг, когда мы повзрослели и перестали верить в новогоднюю магию так же искренне, как делают это дети. Но согласитесь, в любом возрасте так приятно ощущать праздничное чудо. И когда мы его создаем для других. И когда кто-то для нас решает сделать нечто сказочное.

«Каждые 2 года дарю своей дочке на Рождество щенка»

«Моим родителям было трудно, они даже не имели права на пособие по безработице. Но все же сумели накопить денег, чтобы купить мне новый стул к Рождеству»

«Мне нельзя открывать до Рождества этот таинственный подарок, который подарил мой отец»

«Сказала друзьям, что не буду праздновать Рождество, потому что развожусь и чувствую себя несчастной. Они пришли, чтобы сотворить это. Реву от счастья»

«Мамуля сделала рождественское украшение для меня и переживала, что будет выглядеть глупо»

«А я в восторге, ведь мама умудрилась смастерить его из моей униформы, в которой я работала подростком».

«Наш почтальон, которого мы никогда не видели, подарил по почте рождественскую открытку»

«Счастливого праздника».

«У меня 3-летний ребенок. Я не могу позволить себе купить многое ему на Рождество. И кто-то подарил нам эту кучу новых принадлежностей для рисования»

«Мама до сих пор украшает мою детскую комнату, когда я приезжаю к ней на Рождество. Мне 33 годика»

«Моя жена уехала в командировку на 6 недель, и я переделал ее комнату в качестве рождественского сюрприза»

Она будет реветь от счастья — вот это подарок. © InevitableCloud / Reddit

«Свекровь подарила мне перед Рождеством подарки, например такую пижаму. Мне 28. Не переставай любить то, что делает тебя счастливым»

«Решили пожениться на Рождество»

«Я сделала сюрприз маме на Рождество. Она ревела от счастья. Ведь я подарила ей карандашный портрет моего дорогого дедушки на память»

«Моя прабабушка балдела от пузырчатой ​​пленки во время празднования Рождества»

«Вот подарки, которые мы с женой купили для матери-одиночки и ее 5 детей. Чтобы детки не грустили и получили не только по малюсенькому подарку»

«Мой свекор ходит по магазинам во время праздников, фотографируется и работает волонтером»

«Сколько себя помню, каждый декабрь папа покупал мне адвент-календарь с шоколадными конфетами в форме подарочков. До сих пор он находит их для меня. Мне 25»

«Я надела наушники и обнаружила, что звук какой-то странный. Оказывается, мой жених подсунул туда записку и немного рождественских денег»

«Я делаю все возможное, чтобы заботиться о тебе в течение всего года. Но здесь еще немного денег для тебя».

«С деньгами туго, но я сделал картонную елку и завернул небольшие подарки, чтобы моя девушка чувствовала дух праздника»

«Подарок моей сестре. Это поможет ей с новым домом и бизнесом. К тому же у нее 2 детей. Я работал на износ, чтобы заработать побольше денег»

«В прошлом году у меня не было денег, чтобы купить родителям подарки. Теперь я могу подарить им хорошее Рождество»

«Когда была маленькой, мечтала об одном подарке. Но мы были бедны, чтобы позволить его себе. Сейчас мне уже 30. И вот родители дарят то, что я хотела все детство»