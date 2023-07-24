20+ человек, которые столкнулись с обнаглевшими родителями и не смогли сдержать эмоций
Есть такие родители, которые уверены, что мир обязан вертеться вокруг них самих и их малышей. Они совершенно не стесняются брать без спроса чужие вещи или требовать поделиться с ними чем-то ценным или вкусным. Не все умеют ставить таких наглецов на место, но некоторым людям это все же удается.
- Столкнулся с «яжемамкой» в магазине. Она шатается по супермаркету, а ее сынок лет 9-11 надкусывает яблоки, груши — в общем все, до чего может дотянуться, — и кладет их обратно. Я беру ребенка за руку, нахожу мамашу, пытаюсь объяснить ей ситуацию, а она как давай на меня орать: «Ты не имел права трогать моего ребенка!» А я в ответ соглашаюсь, что ребенка, может, трогать и не стоило, но объясняю, мол, вообще-то немытыми фруктами и отравиться можно — кто знает, чем их обрабатывали? Короче, кажется я был очень убедителен, и мамка помчалась вызывать ребенку рвотный рефлекс. © Unknown author / Pikabu
- Мы с мужем живем в хорошем доме с бассейном. Детей у нас нет. А по соседству с нами живет мать-одиночка с тремя детьми, у них бассейна нет. Мы иногда общаемся, но не вот прям дружим. Вчера утром, когда муж уже ушел на работу, я услышала шум со стороны нашего двора. Пошла посмотреть, что происходит, и застала такую картину: наша соседка со всеми своими отпрысками плескалась в нашем бассейне, как будто так и надо. Я сначала обалдела, потому что раньше она никогда не позволяла себе приходить без приглашения, но в итоге нашла в себе силы спросить, в чем дело. И соседка такая: «Ой, у меня выходной сегодня. Вот решила с детишками весело провести время в вашем бассейне. У вас-то детей нет, вам он и ни к чему». Я вежливо попросил ее уйти, а она в ответ: «Тебе что, жалко что ли?» Они свалили только тогда, когда я пригрозила вызвать полицию. Вот это наглость! © hippajibba / Reddit
- У меня есть младший брат, который один воспитывает 4-летнюю дочку (ее мамы не стало во время родов). Недавно он спросил меня, не посижу ли я с ней ночью, чтобы он мог сходить на свидание. Я отказался, потому-что, во-первых, у меня нет опыта общения с детьми, а во-вторых, просто не хочу. Но вечером около 19:00 я вдруг слышу, как в мою дверь кто-то стучит. Открываю — на пороге моя племянница. Одна. Я ее, конечно, домой впустил, а сам стал звонить брату. А он трубку не берет! Написал ему сообщение, что если он не вернется через 15 минут, то я заявлю на него в полицию. Он приехал за дочкой, но был в ярости и начал орать на меня прямо при ребенке. Я их выпроводил, но брат не успокоился: прислал мне кучу сообщений, что я ужасный дядя, потому что не люблю свою племянницу и считаю ее обузой. Как будто я должен решать его проблемы. © Money_Improvement274 / Reddit
- Знакомая рассказывала: одной «яжемаме» понравилось, как одевается ребенок подруги в садик. Она и говорит: «Мы вот тоже бы так хотели, но у нас денег нет». Подруга предложила отдать ей кое-какую одежду старшей дочери. Мамаша сначала согласилась, а потом высказалась, что думала, будто одежда будет с бирками и вообще, «могли бы взять мою дочь с вами „по магазинам“». © XeniySsun / Pikabu
- Подруга работает в промышленном холдинге по производству вышивального и швейного оборудования. Периодически они участвуют в выставках, после которых швейные машинки можно купить с большой скидкой (те, что после тест-драйвов посетителей). Однажды какая-то женщина написала им слезное письмо, что у нее 4 детей, она очень любит шить, но денег на машинку нет. Типа, подарите, вы ж богатые. Гендиректор разрешил подарить ей то, что после тест-драйвов осталась. Подруга на складе нашла хорошую японскую машинку, самую малость поюзанную, но с полным техобслуживанием и санобработкой от мастеров. И написала ответ матери, что, мол, располагаем японской фирменной машинкой, б/у, но в очень хорошем состоянии, готовы передать. А в ответ получила: «Зачем мне машинка после кого-то? А если ее трогали заразные люди? А у меня дети. Вы — богатая организация, которая даже не хочет помочь многодетной семье!» Гендир сказал, что больше ей отвечать не надо. © OlgaLeo / Pikabu
- Еду я в автобусе. Напротив села дамочка с ребенком. Пацан начал своим грязным ботинком бить по моим светло-серым джинсам. Я, естественно, стала возмущаться, а его мать мне: «Он же ребенок! Постираешь ты свои джинсы, тоже мне проблема». Ну я взяла и положила свой не менее грязный ботинок прям на светлый пуховик мадам. На ее возмущенные крики я спокойно ответила: «Моя мама говорит, что я ребенок» (Настя, 20 годиков). © HaHkA / Pikabu
- Я вел лабораторные работы по химии у первокурсников в колледже. После первой же работы мне на почту пришло письмо от возмущенных родителей: «Вы поставили нашему сыночку „4“, но наш ребенок никогда не получал в школе ничего, ниже „5“. Вы как-то предвзято к нему отнеслись, а мальчик только начинает обучение. Мы будем жаловаться!» Они наябедничали профессору. Тот лично посмотрел результаты лабораторной работы парня и поставил ему «3». © huphelmeyer / Reddit
- Пошли мы с мужем и сыном на шашлыки к пруду недалеко от дома. Расположились рядом с милым семейством из родителей и дочки лет 6-7. Через какое то время девочка подходит к нам и спрашивает: «Вы мяско жарить будете?» Муж сказал: «Да», улыбнулся, и милое дитя отчалило к своим. Когда шашлык был уже готов, девочка снова пришла и потребовала: «Дайте мне мяска!» Муж начал вилкой снимать с шампура мясо (ну мы ж не изверги — ребенку отказывать), но малышка просто забрала у него из рук шампур и ушла. Мы похохотали, надеясь, что это шутка, и сейчас ее родители вернут нам мясо, ну хотя бы предложат вернуть. Но нет. И когда я уже подошла к ним со смехом и сказала: «Шампур-то отдайте, господа. Могли б сами ребенку мяско купить!», родители девочки просто кинули шампур в сторону нашего мангала. «Для ребенка пожадничали!» — буркнула мама малышки, доедая наше мясо. © sowavochkah / Pikabu
- Летела в самолете. Передо мной сидела пара с ребенком. Меня укачивает во время полетов, поэтому я выпила таблетки и попыталась уснуть. Сначала меня разбудил плач малыша. Но это нормально: дети испытывают стресс во время полета, с этим ничего поделать нельзя. Меня возмутило другое: они начали менять чрезвычайно вонючий подгузник ребенку прямо на сиденьях, положив малыша на откидной столик. Надо отметить, что мы сидели в задней части самолета прямо у туалетов, в которых были столики для пеленания. Меня начало мутить от этого запаха, я рванула в туалет и еле успела. Вернулась, промолчала. Но когда через некоторое время услышала, что они снова собираются менять подгузник, то просто обалдела. Спросила их, не хотят ли они сделать это в туалете, чтобы не вонять на весь салон. Мама обиделась на меня и сказала: «Да ты понятия не имеешь, как это — путешествовать с детьми. Родишь — поговорим!» Я обратилась за помощью к стюардессе, и через несколько минут пилот объявил, что все смены подгузников нужно производить в туалетах. Парочка была в ярости. © No_Cartographer8186 / Reddit
- Знакомая крайне неудачно прикусила язык, лежит в больнице. Говорить нормально не может, рацион ограничен. И среди разрешенной пищи, как небольшая радость, есть зефир. Дальше рассказ со слов знакомой: «Лежу я в кровати, читаю. И тут ко мне в палату с грохотом вваливается дамочка, проклинает меня и желает мне всего самого недоброго. Ответить я не могу из-за зашитого языка и вообще не понимаю, что происходит. Оказывается, в эту же больницу легли 14-летний ребенок и его мать, которая не могла выдержать разлуки с „малышом“. И это дитятко залезло в мой шкафчик и сожрало целую упаковку зефира. И теперь по моей вине у него диатез. Уточню: 14-летнее дите залезло в чужой шкафчик, съело чужой зефир, было наказано аллергической реакцией, а я, как владелец шкафчика, была в этом виновата». © maltegosha / Pikabu
- Живу в таунхаусе, работаю из дома. Соседские дети 5 и 7 лет звонят мне в дверь по несколько раз в день, чтобы поиграть с моей собакой или спросить, не хочу ли я поиграть с ними. Я просила их прекратить — ноль эмоций. Их родители говорят: «Ну это же дети! Что мы можем сделать?» Малыши так меня достали, что я посадила «стену» из ежевики и малины с двух сторон своего сада, чтоб они не могли пробраться на мой участок. Некоторое время было тихо. Но неделю назад на кустах поспели ягоды. Соседи это заметили. Сначала я застукала мальчиков за сбором и поеданием малины, отругала их и отвела к матери, объяснив, что они воруют. Та только фыркнула и закрыла перед моим носом дверь. А вчера я застукала отца семейства с детьми посреди своего сада — они рвали ягоды. Я не стала ничего говорить и просто вызвала полицию. Полицейские приехали и объяснили папаше, что сбор чужих ягод считается воровством. Впервые я заметил страх на лице соседа. Надеюсь, теперь они успокоятся. © cactusloverforever / Reddit
- Временно работаю в достаточно дорогом для нашего города ресторане. Заходят как-то раз 2 женщины гламурные, с одной из них годовалая девочка. Вечер, народу много за столиками. Тут одна из этих дам достает горшок, ставит его посреди прохода и уговаривает малышку сделать пи-пи. На мое замечание, что у нас вообще-то так не принято, и объяснение, где находится женский туалет, это чудо-мама выдала: «Ну она же маленькая, зачем с ней идти куда-то?» © Ekateronq / Pikabu
- Работала я в известной сети общественного питания. Чего только не видела там! Но больше всего удивили 2 девушки с ребенком, которые подошли к прилавку и потребовали дать бесплатно «дитачке» вафельный рожок без мороженого. На мой отказ последовали претензии: «Вам что, жалко? Мороженое нам не нужно, а ребенок будет плакать». Удивляют люди, которые думают, что всех должны волновать их отпрыски! Этот рожок стоит копейки. Можно было бы и оплатить, но нет, на халяву нужно. © Подслушано / VK
- Зашла с ребенком в магазин. Смотрю: детский сок по акции, взяла 5 штук. Расплатилась, стою, укладываю покупки в пакет. Вдруг подходит мальчик лет 3-4 и требовательно так: «Дай сок!» Я стою в непонятках от такой наглости. Тут подлетает его мамаша с воплями: «Тебе что, сока для ребенка жалко?!» Я уже просто обалдела! Говорю, что сок я купила своему ребенку и отдавать его не намерена, что стоит он копейки и мама вполне может купить его своему сыну. Тут мамаша начала орать, что это не мое дело, на что ей тратить деньги, чтоб я не совалась в ее карман! На этом я, уложив покупки, со словами «вот и в мой лезть не надо!» вышла из магазина. © Mulyon / Pikabu
- Свекровь подарила мне пальто стоимостью более $ 20 тыс. Я даже не подозревала, что оно такое дорогое, но моя 16-летняя племянница открыла мне глаза. Я стала относиться к вещи крайне бережно. И вот на прошлой неделе, собираясь уходить от сестры, я надеваю пальто и чувствую удар в спину. Племянница начинает ржать, в воздухе витает запах краски. Девчонка даже не извинилась, а потом еще и выложила в сеть ролик со словами: «Я собираюсь бросить в пальто моей тети за $ 20 тыс. шарик с краской. Посмотрим, как она отреагирует». Сестра сказала, что оплатит мне химчистку, но пальто оказалось безнадежно испорчено, поэтому я потребовала полного возмещения стоимости. А она в ответ: «Если ты хочешь новое пальто, то попроси муженька его купить, а я за это платить не собираюсь!» Я сказала, что пойду в суд. После долгих препирательств мы пришли к следующему решению: машина моей племянницы будет продана, и если этих денег не хватит — ей придется устроиться на работу и выплатить мне остаток. Вот так-то. © throooowaaaayt / Reddit
- Летела я на самолете. Вытерпела 3 часа детских воплей и стуков в спинку кресла. Когда ребенок схватил меня за волосы, я не выдержала и сделала родителям замечание. Ответ папашки меня убил: «Нам что, что-то сказали? Я не понял». © Инна / Dzen
- В 5 или 6 классе подруга-одноклассница позвала к себе на дачу на выходные. Разумеется, с родителями. В первый день мы купались и загорали, ягоды с куста ели. А вечером ее мама уже орала на меня ультразвуком: «Ты что это, отдыхать сюда приехала?! Да я в твоем возрасте уже всю картошку прополола бы! Да вот соседская девчонка, которую с собой брали в прошлый раз, весь домик помыла и ковры выбила! А ты — лентяйка!» Мой шок трудно себе представить. У нас в семье не орали, и уж тем более на меня. Было это давно, ни мобильных, ни интернета, ни даже телефонной будки в этом поселке не было. Родителям не сообщить, самой не уехать. Вот и пришлось остаток выходных пахать, как на плантациях.
С тех пор я ни с кем, кроме родителей, на дачи не ездила. © Immergruen / Pikabu
- Каждый день езжу на работу в автобусе. Удалось сесть. Через 4 остановки заходит папашка с мелким совсем дитем. Уступила. Через много-много остановок (а еду я далеко) заходит мамашка с таким же мелким. Их я вижу каждый день, обычно уступаю им место. И когда она увидела, что я не сижу, то начала на меня орать, мол, я ей место не приберегла. Ну офигеть теперь! Она, оказывается, мне «спасибо» не говорила не потому, что я в наушниках, а потому что я ей «обязана» была место отдавать. О как! © Подслушано / VK
- Работала учителем начальных классов. Был у меня в классе мальчик, с которым я ладила хорошо, оценки у него были тоже вполне нормальные. Но в один «прекрасный» день его мамаша прибежала ко мне с криками и угрозами. Оказывается, сын дома рассказал ей, что я его оскорбляю, унижаю, поэтому в школу он ходить не будет. Хорошо, что директор был адекватный и разрулил ситуацию. Вроде все пошло хорошо, но нет-нет, да и прибегала эта мамашка с точно такими же претензиями. Уволилась я по семейным обстоятельствам, со временем стала консультирующим психологом. И вот 8 лет спустя в один «прекрасный» день открывается дверь моего кабинета, влетает та же мать с криками о том, что я угробила жизнь ее ребенка! На вопрос: «Каким образом?» был дан ответ, что он начал обманывать еще в начальной школе, а я, как учитель, это не пресекла. © Подслушано / VK
- Мне 24 года, я инженер-программист. У меня есть основная работа за $ 40 в час и подработка за $ 60 в час. На Рождество я гостила у родителей. Моя двоюродная сестра с 3 детьми и мужем тоже была там. Сестра спросила, могу ли я посидеть с их детьми 3 дня, чтоб они могли навестить друзей без малышни. Я сказала, что вообще-то планировала поработать удаленно. Она предложила мне заплатить за то, чтоб я нянчилась с ее детьми. Я не стала загибать цены и сказала: «Ок. За $ 35 в час я попробую». И тут она просто взбесилась, крича, что это очень дорого, а я — эгоистка и пытаюсь на ней заработать. А ее муженек добавил: «Девочка, ты сама почти ребенок, твое время столько не стоит!» Я просто сказала: «Поищите кого-то по вашим средствам». © HENNYDEFN / Reddit
- В автобусе чье-то дитятко изгадило самокатом мое белое пальто. Я, естественно, возмутилась, а его мамаша заявила: «А нечего тут расфуфыренной ходить — тут дети ездят. Лучше бы детей рожала!» А когда я ей сказала, что у меня вообще-то уже внуков двое, дамочка прошипела: «Тогда с внуками сиди». © Вирулентная Фати / Dzen
- Ехал днем в маршрутке. Людей мало, проходы пустые. Зашла мамашка с ребенком. Сама села, а ребенок садиться отказался, носился по салону движущегося транспорта. На очередной остановке водитель не очень аккуратно затормозил. Пацан, естественно, полетел вперед. От падения его спас какой-то мужчина. А мамаша еще и наорала на мужика из-за того, что с мальчика шапка на пол упала, и стирать ее придется. Вот что у нее в голове творится?! © Палата № 6 / VK
- Подрабатывала продавцом в магазине взрослой одежды. Помню: осень, в магазин заходят трое: мама, бабушка и мальчик лет 6. Пока взрослые выбирают вещи, ребенок садится пятой точкой прямо на аккуратно сложенные футболки и вдобавок ко всему начинает ногами, обутыми в грязные ботинки, бить по стойке. Мама и бабушка ходят мимо всего этого экспромта с невозмутимым видом. Поняв, что никто прекращать данное безобразие не собирается, старший продавец делает ребенку замечание: «Мальчик, слезь, пожалуйста, с одежды. Тут нельзя сидеть». О, что тут началось! Мать и бабушка налетели, словно коршуны, и начали кричать в два горла: «Какое право вы имеете?! Это ребенок, и он устал! Если в вашем магазине нет детского уголка, то и не вякайте, что ребеночек на вещах сидит!» Потом они попросили книгу жалоб и написали еще и туда. Ребенок все это время продолжал сидеть на вещах и бить ногами по стойке. © prum.yana / Pikabu
К сожалению, талантом ставить наглецов на место обладают далеко не все. Иногда поведение хамов кажется настолько вопиющим, что даже опытные люди могут растеряться. Главное, не принимать все близко к сердцу, ведь иначе никаких нервов не хватит.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые столкнулись с обнаглевшими родителями и не смогли сдержать эмоций
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