20+ человек, которые столкнулись с таким крутым сервисом, что всем бы в пример ставить

Каждому приятно сталкиваться с высококлассным обслуживанием. В кафе, магазине, да и где угодно. А если вместе с заказом прислали какой-то бонус, то хочется сразу отсыпать комплиментов продавцу. Герои нашей статьи решили поделиться такими приятными случаями и похвастаться ими, рассказав всем вокруг.

Вместе со сковородой в упаковке была еще и полноценная отвертка для сборки ручки. Лишь для одного болтика!

«Мы попросили добавить к нашему заказу чуть больше шоколадных конфет»

Коммивояжер показывал потенциальным покупателям эту миниатюрную модель бассейна, убеждая их купить полноразмерную версию

«Отправилась в круиз. В ресторане официант спросил меня, что я хочу на десерт. Я ответила: „Ничего“, и вот что он мне принес»

«Мой парень заказал обувь. В коробке он нашел еще и пробник геля для душа»

В ванной комнате этого отеля телефон находится рядом с унитазом

«Обращаюсь к стюардессе в 3 часа ночи: „Извините, можно мне еще пакетик печенья?“ Она: „Конечно, вот вам пакетик печенья!“»

«Я заказал гитарную педаль из Японии, и посылка пришла с оригами в виде журавлика и с написанной от руки благодарственной запиской»

«Робот-котенок только что привез мне мой чай»

А этот робот привозит посетителям тарелки

Когда заказал киви, а вместе с ними доставили еще ножик-ложку

В одном из такси в Маниле на зеркале висит ежик

«Я купила через интернет стельки, и мне прислали их с леденцом в виде стопы»

«Вызвала девушек из клининговой фирмы, чтобы они сделали генеральную уборку. Так они еще сделали на туалетной бумаге это симпатичное украшение»

В Гонконге вместо знака «Мокрый пол» используют световую проекцию

«Купила средство для волос, а к нему прилагались вот эти игрушки для ванны»

Волынщик принимает вознаграждение как наличными, так и картой

«Заказали в кафе пиццу, и нам принесли ее вместе с ножницами»

«Мой ортодонт подарил мне попкорн сразу после того, как снял с моих зубов брекеты»

«Заказал онлайн нож для резьбы по дереву, и мне прислали его с 2 лейкопластырями»

«К моей посылке прилагался канцелярский нож»

«Разбилась крышка у термокружки. Такой же крышки в продаже не нашла и написала производителю без надежды на успех. Думала, отправят крышку, а они прислали это»

«А тут в упаковке вяленой говядины еще и зубная нить есть»

«Местная пиццерия сделала пиццу и для моей кошки»

«А мы ведь просто пошутили при заказе пиццы, чтобы и для кошки что-то привезли».

«Мой новый шеф-поварской нож был упакован вместе с пластырем»

«В моей школе есть бесплатный набор для месячных, если вдруг не оказалось с собой нужных принадлежностей»

«Вот это прикрепили к колпачку лака. Пробник, чтобы сразу было понятно, как будет смотреться этот цвет на ногтях»

Просто заберите мои деньги, это стоит любых возможных переплат. © triplec787 / Reddit

«Цвет средней кнопки отличается. Теперь без шансов запутаться, застегивая детскую одежду»