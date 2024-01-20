20 человек, которым дай комок грязи, они и из него сокровище добудут

Мало у кого уборка и чистка разных вещиц вызывает восторженные чувства, но вот результат зачастую радует всех. Поэтому, как ни крути, приходится уделять этому делу внимание. Сегодня мы собрали некоторые поразительные результаты, которые ждали пользователей интернета после того, как они решительно взялись за чистку любимых предметов. Тут и старые украшения, и одежда, и разные бытовые приспособления.

«Мои соседи выкинули эту кастрюлю в мусор, а я подобрала и отмыла ее»

«Сначала я использовала немного уксуса, чтобы удалить ржавчину, затем поработала металлической мочалкой, дважды натерла маслом и поставила в духовку».

«Убирала на кухне свекрови 30 часов, заодно и раковину почистила. Теперь все выглядит намного лучше!»

«Я просто почистила его зубной пастой»

«Больше 20 лет это кольцо не видело ухода и вот оно после того, как его почистили»

«Это бабушкин кружевной халат 1920-х годов. Он был таким грязным, что сначала я брезговала к нему прикасаться. Но я его отстирала, и теперь он такой красивый!»

«Я очистил от грязи 90-летнюю сковородку»

«Вот что я сделал благодаря моей первой мойке высокого давления!»

«Варочную панель не чистили 2 года. Мне потребовалось 2 часа времени и очень много сил, чтобы удалить засохшие слои»

«Почистила эту лампу и теперь я невероятно счастлива. Понятия не имею, почему кто-то решил, что этот цвет краски будет на ней хорошо смотреться,»

«Кто-то выбросил детский игровой домик, а мы подобрали и отмыли его»

«Вот что будет, если отмыть старую скамейку мойкой высокого давления»

«Почистила эту музыкальную шкатулку, созданную по мотивам „Унесенные ветром“. Она еще и рабочая »

«Люстра до и после того, как мой приятель ее почистил. До этого она постоянно подвергалась воздействию дыма»

«Эту стену заднего дворика нашего дома не чистили около 40 лет»

«Эту кастрюлю не чистили годами, пока я не взялся за дело»

«Я потеряла дар речи. Я искренне считала, что наши внутренние дворики и дорожки выложены коричневыми плитами»

«После профессиональной чистки мое столетнее помолвочное кольцо выглядит совсем по-другому»

Глядя на такой результат, хочется немедленно перемыть все в доме

«Этот милый посеребренный держатель для колец достался мне за бесценок. Я его почистила и теперь он просто восхитителен»

«Впервые использовал мойку с сильным напором, и я влюблен в результат»