20 человек, которые так ведут подготовку к празднику, что любо-дорого взглянуть

Необязательно бежать за однотипными украшениями в магазины или сутки напролет искать их в маркетплейсах. Подготовка к празднику может быть творческим процессом, когда украшения делаются своими руками. А если желания или времени возиться с декором нет, можно украсить себя и внести тем самым свою лепту в подготовку к празднику.

«Работаю парикмахером. Пришла клиентка и попросила, чтобы я сделала ей новогоднюю прическу, но не прям чтобы мозолило глаза. Считаю, что вполне справилась»

«Я сделала этот сливочный торт на Рождество своими руками»

«С октября все свое свободное время шила по выкройкам и вышивала эти фигурки — 12 дней до Рождества. И ф-у-ух! Успела вовремя»

«Небольшой шарик ручной работы на новогоднюю елку»

У вас есть маленькие эльфы, которые вяжут это, сидя в шаре? © Deyona / Reddit

«Я сделала этого малыша с рождественской звездой из ваты»

Когда очень хочется домик из сказки, полимерная глина придет на помощь

«Мама спросила, какие у меня 5 любимых книг, и удивила этим украшением»

«Моя попытка сделать маникюр к Рождеству. Мне нравится, как получилось»

«К Новому году я сделала подушки на тему Щелкунчика и Мышиного короля. А мой 4-летний ребенок собственноручно набил кукол и сшил их»

Ручная ковка — для любителей более брутальных украшений на елку



«Моя мама месяцами мастерила рождественские украшения на пляжную тематику. Эти мои любимые!»

«Посмотрите на эти сережки, которые я сделала и разрисовала сама!»

«Вручную нарисовала на рождественском пироге»

Из кусков дерева не так уж сложно сделать новогоднюю игрушку

«Я вырезала традиционное немецкое рождественское украшение в подарок моему парню. Надеюсь, ему понравится»

А иногда украсить можно не елку и дом, а себя

«Из полимерной глины я сделала крошечную елочку»

«Этой работой я открываю серию рождественских картин»

«Мама подарила коллеге рождественский маникюр в моем исполнении»

«Дочурка страсть как любит лошадей, а мне, само собой, купить ей живого коня не по карману. Ну я, поразмыслив, упаковал ее подарок вот так»

«А внутрь запихнул подарочную карту на уроки верховой езды».