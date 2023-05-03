20 человек, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем делать покупки в интернете
В современном мире практически все можно заказать в интернете. Но бывает так, что вместо заказанного товара приходит совсем другой либо вещь повреждается во время доставки. Мы надеемся, что вам не придется сталкиваться с подобными неудачами и что герои нашей подборки забудут свой горький опыт онлайн-заказов.
«Меня даже злость не берет, настолько мне смешно»
5 деталей отсутствуют. И вообще это другая картина
«Мне доставили просто 2 халапеньо вместо 2 фунтов»
«Думала, что заказала красивые вязаные перчатки для дочки»
- Не пробовали так же подержать цветок? © canucksrule1 / Reddit
«Только что получил новый телевизор, распаковал и сразу повесил. Включил, и вот как он выглядит»
- Совет на будущее: прежде чем вешать эту штуковину, проверяйте. © Chewbonga7 / Reddit
Это якобы сделано для того, чтобы ткань не натягивалась, когда вы сидите
«В рекламе предлагалась красивая елка из суккулентов, которые потом можно было пересадить. Заказала для подруги и получила это»
"Вместо 10 м обоев получил 10 рулонов по 1 м
«Заказала походные ботинки и вот что получила. Ну что ж, я готова пойти в них работать лесником»
«Ждала этот заказ 2 месяца и вот что получила»
«Ждал с нетерпением этот пекарский камень, чтобы приготовить свою первую пиццу... Спасибо за доставку»
- Посмотри на это с хорошей стороны: ты можешь готовить кальцоне. © analogHedgeHog / Reddit
«В магазине перепутали и отправили не тот фартук — теперь у меня фартук с лицом незнакомца»
- Отличный фартук! Теперь вы можете начинать каждое барбекю с расспроса гостей, знают ли они этого чувака. Когда все ответят «нет», нахмурьте брови и скажите что-нибудь вроде: «Значит, продолжим поиски». © Speakdoggo / Reddit
«Заказали вот такой торт на день рождения моей сестры. И вот что получили»
«Танцующая королева. Юная и нежная. Тебе только 17».
«Заказал в интернете микроволновку, чтобы взять с собой в общежитие. Завтра переезжаю, а микроволновку доставили сегодня в таком виде»
«Наконец-то доставили новый коврик для ванной»
«Снимай одежду!» «Снима й оrежду!»
«Заказал нашивку в интернет-магазине»
«Я хочу верить». «Я хочу уехать».
«Подумала, почему бы не попробовать онлайн-шопинг»
- Вот поэтому я не покупаю в интернете. Выглядит как одежда немодного подростка. © TheTallestAspen / Reddit
Золотая маска для лица: ожидание и реальность
- Выглядит как плавленый сыр. © trwwy321 / Reddit
«Мама перенесла серьезную операцию. Хотела поднять ей настроение и заказала вот такой букет, потому что она любит эти цвета. Доставили это. А мама как-то сказала, что терпеть не может фиолетовый. Я очень расстроена»
«Заказал, значит, кроссовки по интернету. И вот какие мне прислали. Бьюсь об заклад, кто-то получил точно такие же, но правые»
Здесь вы найдете еще примеры неудачных онлайн-покупок, а в этой статье узнаете, как не попасться на хитрые уловки интернет-магазинов.
Фото на превью PichieBear / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем делать покупки в интернете
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