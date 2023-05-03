20 человек, которые теперь 100 раз подумают, прежде чем делать покупки в интернете

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В современном мире практически все можно заказать в интернете. Но бывает так, что вместо заказанного товара приходит совсем другой либо вещь повреждается во время доставки. Мы надеемся, что вам не придется сталкиваться с подобными неудачами и что герои нашей подборки забудут свой горький опыт онлайн-заказов.

«Меня даже злость не берет, настолько мне смешно»

5 деталей отсутствуют. И вообще это другая картина

«Мне доставили просто 2 халапеньо вместо 2 фунтов»

«Думала, что заказала красивые вязаные перчатки для дочки»

Не пробовали так же подержать цветок? © canucksrule1 / Reddit

«Только что получил новый телевизор, распаковал и сразу повесил. Включил, и вот как он выглядит»

Совет на будущее: прежде чем вешать эту штуковину, проверяйте. © Chewbonga7 / Reddit

Это якобы сделано для того, чтобы ткань не натягивалась, когда вы сидите

«В рекламе предлагалась красивая елка из суккулентов, которые потом можно было пересадить. Заказала для подруги и получила это»

"Вместо 10 м обоев получил 10 рулонов по 1 м

«Заказала походные ботинки и вот что получила. Ну что ж, я готова пойти в них работать лесником»

«Ждала этот заказ 2 месяца и вот что получила»

«Ждал с нетерпением этот пекарский камень, чтобы приготовить свою первую пиццу... Спасибо за доставку»

Посмотри на это с хорошей стороны: ты можешь готовить кальцоне. © analogHedgeHog / Reddit

«В магазине перепутали и отправили не тот фартук — теперь у меня фартук с лицом незнакомца»

Отличный фартук! Теперь вы можете начинать каждое барбекю с расспроса гостей, знают ли они этого чувака. Когда все ответят «нет», нахмурьте брови и скажите что-нибудь вроде: «Значит, продолжим поиски». © Speakdoggo / Reddit

«Заказали вот такой торт на день рождения моей сестры. И вот что получили»

«Танцующая королева. Юная и нежная. Тебе только 17».

«Заказал в интернете микроволновку, чтобы взять с собой в общежитие. Завтра переезжаю, а микроволновку доставили сегодня в таком виде»

«Наконец-то доставили новый коврик для ванной»

«Снимай одежду!» «Снима й оrежду!»

«Заказал нашивку в интернет-магазине»

«Я хочу верить». «Я хочу уехать».

«Подумала, почему бы не попробовать онлайн-шопинг»

Вот поэтому я не покупаю в интернете. Выглядит как одежда немодного подростка. © TheTallestAspen / Reddit

Золотая маска для лица: ожидание и реальность

Выглядит как плавленый сыр. © trwwy321 / Reddit

«Мама перенесла серьезную операцию. Хотела поднять ей настроение и заказала вот такой букет, потому что она любит эти цвета. Доставили это. А мама как-то сказала, что терпеть не может фиолетовый. Я очень расстроена»

«Заказал, значит, кроссовки по интернету. И вот какие мне прислали. Бьюсь об заклад, кто-то получил точно такие же, но правые»