20+ человек, которые точно не ждали от обычных вещей вот этого всего

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Свежая пицца, изодранная собачья игрушка или новые джинсы — на первый взгляд обычные вещи, ничем не примечательные. Но люди нашли в них сюрпризы, которых не ожидал ну вообще никто. Мы подготовили для вас подборку таких находок, которые придают этим вещам особый шарм. А еще в качестве бонуса предлагаем небольшую фотоисторию о том, как обычная игрушка стала настоящим чудом в глазах маленькой девочки.

В наборе белоснежных украшений затесался огурчик

Это неслучайно. На самом деле это основано на давней немецко-американской традиции, по которой тот, кто первым найдет среди украшений огурец, получает подарок. © AcidCatfish___ / Reddit

«Протерлись джинсы. Пошел за новыми, а тут такие же продают»

«В моем здании нет этажей 4, 13, 14»

В гостиничном номере было зеркало, которое в центре не запотевает

«Один из моих снежных шаров стал внутри таким. И лишь снег внутри все еще белый»

Жидкость внутри, вероятно, содержит немного растворенного кислорода. Так что он просто заржавел. © S_A_N_D_ / Reddit

«Мой шарик-антистресс взял и лопнул»

«Моя зарплата таинственным образом сгорела при доставке по почте»

«Грех говорить, конечно, что часы, которые купила жена, фиговые, но будильник на них сегодня не сработал, а время сейчас 9:77»

«Мы остановились в отеле и заметили, что в обычной вентиляции горела красная лампочка»

Я раньше работал электриком отеля и знаю, что это датчик движения для включения вытяжного вентилятора рядом с душем. Так руководство отеля решает проблему гостей, которые оставляют свет или вентиляторы включенными. © WirtThePegLeggedBoy / Reddit

Даже после того, как картофель вытащили, он сохранил форму банки

Ключ никогда не вынимали из замочной скважины

Новая картофелина решила вырасти прямо внутри старой

Начинку пиццы положили не на ту сторону

«Моя собака разорвала игрушечного динозавра, и вот как, оказалось, выглядит его пищалка. Какой милый и забавный сюрприз»

«Собираюсь замуж через 4 дня, и мы с моим женихом хотели написать приятные письма нашим близким. И вот что нам прислали по почте»

«Моему папе в день моей свадьбы». «Напишите свой текст здесь или оставьте бланк пустым, если вы хотите позже написать ваше личное послание от руки».

Эта антиплесневая краска для стен умудрилась обзавестись плесенью в родной упаковке

«Часы решили поздравить меня с тем, что я встал с кровати»

«Великолепно! Хорошая работа, оставайтесь и дальше активным!»

«На моих часах сделали деления на 72 минуты»

Вот как помидоры в морозилке покрыл лед

Вот такая в отеле туалетная бумага

Так красиво, что вообще не практично. © kg850 / Reddit