20+ человек, которые умеют мастерски создавать себе проблемы на ровном месте

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Люди не роботы, поэтому неудивительно, что они ошибаются. Иногда исправить оплошность проще простого — главное, вовремя ее заметить. А вот если сделать это не удалось, то тут уж остается только посмеяться над собой и собственной «удачливостью».

Когда решение покрасить машину пришло спонтанно и не хозяину

«Мой зять впервые делает прорубь»

Кофемашина в офисе сломалась. Теперь понятно почему

Теперь ясно, что средство для мытья посуды не стоит заливать в посудомоечную машину

«Хотел запечь картошку в духовке, а она взорвалась»

«Сегодня я не воспользовалась спреем от насекомых. А надо было»

«Я знал, что где-то оставил пиццу на потом, но забыл где»

«Открыл окно, чтобы машина быстрее просохла после мытья»

«Утром я был таким уставшим, что заварил воду вместо кофе. Чудесный понедельник!»

«В середине рабочего дня с моими штанами случилось это»

«Я включила духовку, чтобы приготовить обед, и не заглянула внутрь. Иначе увидела бы, что муж положил туда пластиковые контейнеры и забыл убрать»

«Теперь-то я понимаю, что заниматься промышленной сваркой в ​​шортах было плохой идеей»

«Я мечтал об этом блюде несколько месяцев и наконец сегодня приготовил. И только в самом конце понял, что в моем порошке чили были жуки»

Совет дня: если у вас дома есть кошки, накрывайте чем-нибудь коробки с конструктором

«Поехал на своем новеньком внедорожнике и застрял в грязи за много километров от шоссе»

«Видимо, я включил не ту конфорку»

«Разогрел в микроволновке свой обед быстрого приготовления и только потом понял, что забыл добавить воду»

«Хотел освободить дерево от пластикового пакета и бросил в него ключами от машины. Сам не знаю, почему именно ими...»

«Я менял светильник. Он упал и разбил мою варочную панель»

«У мамы в машине загорелся значок, указывающий, что осталось мало топлива. Машина у нее на газу. Она взяла и вместо газа заправила бак дизельным топливом»

«Сегодня я узнал, что дно моего блендера съемное»

«Купили замороженный зеленый горошек, съели полпакета и только потом обнаружили в нем сюрприз»