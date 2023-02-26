20+ человек, которые умеют мастерски создавать себе проблемы на ровном месте
Люди не роботы, поэтому неудивительно, что они ошибаются. Иногда исправить оплошность проще простого — главное, вовремя ее заметить. А вот если сделать это не удалось, то тут уж остается только посмеяться над собой и собственной «удачливостью».
Когда решение покрасить машину пришло спонтанно и не хозяину
«Мой зять впервые делает прорубь»
Кофемашина в офисе сломалась. Теперь понятно почему
Теперь ясно, что средство для мытья посуды не стоит заливать в посудомоечную машину
«Хотел запечь картошку в духовке, а она взорвалась»
«Сегодня я не воспользовалась спреем от насекомых. А надо было»
«Я знал, что где-то оставил пиццу на потом, но забыл где»
«Открыл окно, чтобы машина быстрее просохла после мытья»
«Утром я был таким уставшим, что заварил воду вместо кофе. Чудесный понедельник!»
«В середине рабочего дня с моими штанами случилось это»
«Я включила духовку, чтобы приготовить обед, и не заглянула внутрь. Иначе увидела бы, что муж положил туда пластиковые контейнеры и забыл убрать»
«Теперь-то я понимаю, что заниматься промышленной сваркой в шортах было плохой идеей»
«Я мечтал об этом блюде несколько месяцев и наконец сегодня приготовил. И только в самом конце понял, что в моем порошке чили были жуки»
Совет дня: если у вас дома есть кошки, накрывайте чем-нибудь коробки с конструктором
«Поехал на своем новеньком внедорожнике и застрял в грязи за много километров от шоссе»
«Видимо, я включил не ту конфорку»
«Разогрел в микроволновке свой обед быстрого приготовления и только потом понял, что забыл добавить воду»
«Хотел освободить дерево от пластикового пакета и бросил в него ключами от машины. Сам не знаю, почему именно ими...»
«Я менял светильник. Он упал и разбил мою варочную панель»
«У мамы в машине загорелся значок, указывающий, что осталось мало топлива. Машина у нее на газу. Она взяла и вместо газа заправила бак дизельным топливом»
«Сегодня я узнал, что дно моего блендера съемное»
«Купили замороженный зеленый горошек, съели полпакета и только потом обнаружили в нем сюрприз»
«Был в батутном парке. Попрыгал, надел свои синие кроссовки и ушел домой. И только дома до меня дошло, что я не надевал синие кроссовки, отправляясь в батутный парк»
Фото на превью Kampanius / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые умеют мастерски создавать себе проблемы на ровном месте
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