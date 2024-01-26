20+ крутышек, которые берут и изящно ставят наглецов на место

Некоторые люди уверены, что неблаговидные поступки должны быть наказаны, иначе человек так и будет продолжать их творить. Эти мстители тщательно продумывают свою ответную реакцию и виртуозно ставят на место наглецов, которые посмели нарушит их личные границы. Иногда так и хочется взять у них пару уроков.