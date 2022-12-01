20+ доказательств того, что самодельная одежда — это стильно, модно, молодежно

Зима побуждает нас следить за тем, чтобы одежда была не только модной, но и теплой. Подобрать достойный гардероб для холодного времени года бывает непросто, но у тех, кто умеет создавать наряды своими руками, проблем с этим не бывает. Самодельные вещи отличаются не только оригинальным дизайном, но и способностью согреть даже в лютые морозы.

«Эту „шубу“ я шила 2 месяца: взяла старый халат и приделала к нему около 400 помпонов. Но ее фишка в другом: она еще и светится в темноте»

«Дело в том, что я прицепила к ней гирлянду, которая работает от аккумулятора (его я прячу в специальный кармашек)».

«Связала шапку в виде шлема викинга — с рогами и бородой. Борода очень теплая, и косички можно переплетать по-всякому. Она отстегивается, конечно же»

«Внезапно подкралась зима, ребенок растет, а ручки у меня золотые. Я решила рискнуть и сшить дочке комбинезон. Выглядим мы теперь как представители одного клана»

«Сделала так: обвела на кальке старый китайский комбинезон и сшила аналогичный. Только на размер больше и в 3 раза теплее. Чужая тетя на детской площадке спросила, откуда такой красивый наряд у ребенка и что это за фирма. Это ли не счастье?»

«Потратил 500 часов, чтобы связать кардиган для своей жены. Но я передумал: оставлю его себе!»

«Обожаю своего котика! Связала свитер с его портретом»

«Сшил теплый костюм из стеганого одеяла»

«Я вяжу своим детям шапки. В основном по их запросам и идеям. Люблю детский восторг, с которым ребенок надевает шапку в первый раз»

«Дошила свое первое зимнее пальто. Чувствую себя в нем сказочно и уютно!»

В такой «пчелиный» плед с капюшоном приятно кутаться холодными зимними вечерами

«Я сделала стеганую толстовку из флисового одеяла, простыни и занавески для душа»

«Я сам придумал узор для этого свитера»

«Сшила себе винтажное зимнее пальто по выкройке из журнала Vogue»

«Всегда удивлялась, как маме хватает терпения вязать такие сложные вещи. Причем довольно быстро. Этот свитер она связала за неделю»

«Сшила к зиме теплый плащ. Купила 4 очень дешевых флисовых одеяла, вырезала из каждого четверть круга и сделала плащ солнце»

«Неровно, с дырками, но завершил-таки свой первый шарф. Виталик, 27 лет»

Шить крутую одежду умеют не только женщины

«К холодам готова!»

«Я пару лет хотела плюшевую куртку. Поэтому, когда увидела выкройку в журнале, решила, что пора ее сшить»

Как же долго вяжутся свитера со сложным рисунком! И это совершенно не медитативное занятие. Но в итоге получается такая уютная вещь!

«Сидя в декрете, стала шить детям одежду. Приятное и полезное хобби!»

«Муж очень просил связать свитер как в фильме „Брат“. Хотя на вид и вес он прямо мужицкий, но на ощупь — нежнятина»

«Сшила комбинезон для катания с горок и прогулок с детьми. Сделала только 2 кармана: на рукаве и на груди. Все необходимое буду класть в поясную сумку»

«Может, и не шедевр, но это мой первый шарф!»

«Я начала рукодельничать несколько лет назад и уже пробовала шить пальто. Это первое, которое я считаю достаточно презентабельным для выхода на улицу»

«Решила навязать шапочек из пуха норки. Вяжутся 2 отдельные шапки и соединяются крючком. Получается очень теплый зимний вариант»

«Однажды муж подошел ко мне и спросил: „А почему это у меня до сих пор нет носков из собачьей шерсти?“ Носки было велено связать из шерсти наших песелей»

«Справедливость требовала примерно равной представленности. Вот результат».

«К 30 годам захотелось для себя чего-то элегантного. Как только увидела эту ткань на распродаже, сразу поняла, что именно нужно сшить из нее»