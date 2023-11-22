20+ человек, которые уверены, что они — пуп Земли. Но, кажется, ошибочка вышла

Есть люди, которые уверены, что они — пуп Земли, и весь мир должен вертеться вокруг них. На желания и удобства других таким персонажам плевать с высокой колокольни, зато свои интересы они готовы отстаивать с пеной у рта. Казалось бы, с ними можно просто не связываться, но жизнь иногда подкидывает нам те еще сюрпризы.

«Родители позволяют своим детям играть с игрушками в магазине и не убирают бардак после своих чад»

В мире так много людей с незамутненным сознанием

Обычный рейс, лететь 8 часов. В один прекрасный момент какая-то бабуля абсолютно невозмутимо ставит горшок между рядами и собирается примостить туда дите. На справедливое: «Гражданочка, вы в своем уме вообще?» прозвучало эпичное: «А что такого?!» Благо, этот цирк увидела стюардесса и отправила бабульку с дитем в туалет. Я просто в диком шоке от некоторых людей. © Chitoburito / Pikabu

«Мой сосед паркуется так, когда его жена уезжает. И отъезжает, когда она возвращается. Это все, чтобы они оба могли парковаться в одном из немногих мест в тени»

Когда любишь быть в центре внимания

Недавно присутствовал на годовщине свадьбы дочки друзей с торжественным просмотром видео, которое и так все давно посмотрели. Разумеется, смотреть было особо нечего, но постоянно прерывали крики мамы: «Ой, ой, а сейчас смотрите, как Катенька кокЭтливо отставила ножку!», «Ой, ой, теперь смотрите, как Валерочка изяЧно сделал ручкой!», «А вот тут не смотрите, это я, какая же я стала, эх...» И зырк-зырк по сторонам в ожидании комплиментов... Стало еще и противно, пришлось сослаться на срочные дела и уйти. © Максим Догадин

«Бесит, когда люди идут по середине проезда на парковке, не обращая внимания на все, что их окружает»

Когда самоутверждаешься только за счет слабых

Одна дама отодвинула моих детей и влезла перед ними, а когда они что-то пытались ей возразить, сказала, что она стояла, но отошла с тележкой найти еще продукты, про которые забыла. Зато другая кассир, увидев это, открыла кассу и мы были первые. © Larissa Rice

«Впервые пришел на хоккейный матч, но мне весь вид перегородил парень со своей шляпой. Попросил его убрать, он грубо сказал „нет“ и продолжил так сидеть»

Вечно недовольная дама

Возвращалась я вчера из города, где была в недельной командировке. Соседями по купе была женщина с двумя детьми (девочка 7 лет и грудничок), они заняли нижние полки. За пару минут до отбытия поезда зашла еще одна пассажирка, полная и громкая женщина лет 40-45, с огромным чемоданом.



Увидев детей, она стала возмущаться и требовать у проводницы, что бы ее переселили в купе без детей. Получив отказ, она принялась запихивать свой чемодан под полку, едва не сломав столик, попутно возмущаясь, что там коляска, и вообще теперь всю ночь не уснем, потому что ребенок будет орать. Что детей нужно селить отдельно от нормальных людей и вообще куда-то ехать с младенцем — это плохой тон, нельзя мешать людям отдыхать.



После она решила, что поменяться полками с девочкой — это хорошая идея. И просто сказала: «Так, ты, ребенок, лезь на верх, там интересно, а я на нижней буду». И плюхнулась на нижнее место, буквально вытолкнув девочку. Мама девочки с таким раскладом не согласилась и начался очередной виток криков с проводницей. Пассажирка кричала: «Я дама в теле и мне тяжело наверх лезть, а ребенку наверху самое место». Получив отказ, дама кое-как взобралась на полку и потом бурчала весь вечер, что ей мешают спать, кричат, гогочат. Вздыхала и бормотала. Она кому-то звонила и жаловалась на детей и проводницу, которая не пошла ей навстречу, ведь она так устала, ей так нужна тишина и покой, а ее вынудили лезть наверх. И вообще она терпеть не может детей.



На ее беду вагон был полон детей и они действительно бегали, смеялись и кричали. Но раздражали не дети, а причитания дамы, которая не затыкалась ни на секунду. Она была громче и противнее всех детей вместе взятых. Сначала ей было жарко («включите кондиционер»), потом холодно («выключите кондиционер»), свет яркий, запахи противные и т.д. и т.п. И она оказалась права, мы не спали всю ночь. Она жутко храпела. А младенец даже не пикнул за все время. © Erisalia / Pikabu

«Владелец пикапа еще несколько раз переспросил, мол, я точно не смогу сесть с свою машину?»

«Водитель собирался пойти в магазин, хорошо, что я вовремя подошла к машине. Так мне еще пришлось их убеждать припарковать свою машину нормально, чтобы я могла сесть в свою».

«Моя жена считает, что совершенно нормально пойти в сидячий ресторан в 21:51, когда они закрываются в 22:00»

Например, вчера у нас был подобный случай. После киносеанса мы проголодались и отправились в заведение неподалеку. Когда мы вошли, внутри уже никого не было, на часах было 21:51, закрываются они в 22:00. Я предложил жене уйти, но она не хотела, а спорить с ней бесполезно. Да и делать это на людях я не хотел.



В итоге она заказала фирменную пиццу с кучей начинок. Когда официантка ушла, я лишь в шутку сказал: «Они плюнут на твою пиццу». Она почувствовала сарказм в моем голосе и спросила, в почему я так считаю. Я объяснил ей, что мне неловко заходить в ресторан, когда время уже близко к закрытию. Жена в ответ сказала, что их работа — обслуживать клиентов до указанного времени закрытия. Я попытался объяснить, что персонал хочет успеть привести себя в порядок и пойти домой. Да и это банальная вежливость — не врываться прямо в последнюю минуту. © AppleBottmBeans / Reddit

«Вот так сегодня прошел 4-часовой полет. К слову, я женщина с ростом 173 см»

«Вот что со мной случилось во время полета в Европу»

Пуп земли на автомойке

Родственник рассказал. Приехал он со своего участка на рабочей машине, в рабочей спецовке. Заезжает на мойку. Попросили его подождать. Говорит: «Наклонился ветку из-под крыла вытащить, чувствую, кто-то меня в спину ногой толкает. Оборачиваюсь. Стоит типок и говорит: „Ты бросай эту машину обтирать, иди мою мой“. Типа с персоналом перепутал. Ну я его сразу на место поставил, чтобы подумал о своем поведении». Так потом на мойке родственнику скидку дали, потому что крендель борзотой всех уже достал, а после этого случая — как отшептало. © Zerrrr / Pikabu

«Моя жена целую вечность делает заказ в ресторанах быстрого питания»

Когда мы посещаем заведения фастфуда, моя жена (ей 46) слишком долго просматривает меню. Причем, она могла изучить меню еще когда была в очереди, но нет, ей нужно это делать только у стойки. А потом задает кучу вопросов о различных блюдах, а еще всегда хочет, чтобы из заказанного блюда что-то было удалено или добавлено. Меня это жутко раздражает. © TheElMatadORR / Reddit

«Многие люди пришли на эту смотровую площадку, чтобы сфотографироваться, но какая-то семья заняла все место»

Когда встречаешь папашу года

Ездили в отпуск с семьей друзей. Трансфер был под утро. Мама детей всю ночь с ними возилась. В самолете она попросила у мужа дать ей подремать хоть полчаса. Заснула. Муж стал кино смотреть. А дети как давай орать! Когда стюардесса попросила его их угомонить, он заявил: «Вот их мать. А я кино смотрю, не мешайте». Отец — молодец! © user4705615 / Pikabu

«Сейчас 3 часа ночи. В моем доме свет выключен. Это мой сосед установил прожектор, который каждую ночь (с 19:00 до 7:00) освещает мой дом, включая мою спальню»

«Мой друг всегда опаздывает. Мы забронировали столик на 19:00. Сейчас 19:35»

Важная особа, которой некогда ждать

Я одну мадам у грумера недавно встретила. Два мастера в салоне, одна вычесывает собачку (без хозяина), вторая — моего кота (я его удерживаю, мастер чешет). Заходит мадам: «Собаке когти надо постричь». Вопрос: «записывались?» «Нет». «Ну, значит подождите, мастера заняты, закончат, сделают».



Через минут 15 заходит в комнату, где работают мастера, и начинает очень громко возмущаться, сколько можно ждать? Что, так трудно сделать свою работу? Мастера объясняют, мол, суббота, запись плотная на весь день, скоро хозяин придет за животным, а вы не записывались, и т. д.



Мадам продолжает повышать голос, но тут уже я не выдержала (может, до этого она меня за сотрудницу приняла, т.к. я в фирменном фартуке салона была), говорю: "Хватит орать, во-первых, у меня кот и так нервничает. Во-вторых, вы хотите, чтоб сейчас мастер бросила меня, моего кота, и пошла вам когти стричь? А мы типа подождем? После этого она умолкла и ушла в приемную по телефону жаловаться кому-то, как ее обслуживать не хотят. © januel / Pikabu

«Два парня в тренажерке собрали вокруг себя все гантели»