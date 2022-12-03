20+ человек, которые уверены, что неудачных кадров не бывает, и выкладывают в сеть все подряд
Во времена, когда кожу ретушируют так, что не видно пор, втягивают живот и застывают с маской на лице, чтобы сделать идеальное фото, нужно обладать смелостью и самоиронией, чтобы показать не только лучшие снимки, но и неудачные дубли. Хорошо, что есть веселые ребята, которые не стесняются того, что осталось за кадром: смешные животные, забавные выражения лица, не такие уж аппетитные завтраки — все это реальная жизнь, далекая от совершенной картинки в соцсетях, и это именно то, что стоит увидеть.
Улыбайся шире
Примерно так выглядят эти мимимишные собачки в домашней обстановке
Пожалуйста, не отписывайтесь от меня из-за этого
- Отлично! Быть смешным — большое дело. © Martianmanhunter94 / Reddit
Для всех тех, кто спрашивал: «Как удалось усидеть на месте и не съесть печенье?»... Ну, вот «закулисный» момент
«Просто не могла остаться в стороне»
Для хорошего котофото требуются сноровка и терпение
Вы не поверите
- Великолепно и ужасно. Идеально сбалансированно, как и должно быть. © TheSunaTheBetta / Reddit
Все кошатники в курсе, как в реальности выглядят такие идеальные завтраки в постель
Главное, что на фото осталось красивое блюдо
У всех бывают неудачные кадры
Незаметный макияж против реального отсутствия макияжа
Но ведь удалось поймать кадр
Даже котикам нужны идеальные фото... или нет?
«Может, угадаете, кем я работала в „черную пятницу“?»
«Если бы мой макияж на той свадьбе не представлял собой такой густой слой штукатурки, все заметили бы, как я покраснела»
Познакомьтесь с Пабло, щенком корги
Иногда сразу двое норовят испортить фото
Как вы выглядите, прокручивая ленту, по сравнению с фото, которые вы публикуете
Когда у тебя свое представление о позировании
Иногда без макияжа и прически снимки получаются даже милей
«Вот что случилось, когда я покрасила волосы в розовый цвет и узнала, что они светятся»
- Вы помните ту сцену во «Властелине колец», когда Галадриэль светится? Я полагаю, у вас теперь тоже есть подобный опыт. © NorthCatan / Reddit
Сколько дублей делаете вы, чтобы найти тот самый идеальный кадр? Или выкладываете фото как есть, во всей красе?
Фото на превью Casual_Lies / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые уверены, что неудачных кадров не бывает, и выкладывают в сеть все подряд
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