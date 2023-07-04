20 человек, которые в один момент поняли, что слово «молодежь» к ним уже не относится

Многие из нас даже не замечают пролетающие годы и порой чувствуют себя моложе своего настоящего возраста. Вот только однажды наступает момент, когда приходится тяжело вздохнуть и признаться, что душой мы, конечно, молоды всегда, но на самом деле нам уже давно не 18. Главное, после этого не расстраиваться, ведь в любом возрасте есть свои плюсы.