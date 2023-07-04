20 человек, которые в один момент поняли, что слово «молодежь» к ним уже не относится
Многие из нас даже не замечают пролетающие годы и порой чувствуют себя моложе своего настоящего возраста. Вот только однажды наступает момент, когда приходится тяжело вздохнуть и признаться, что душой мы, конечно, молоды всегда, но на самом деле нам уже давно не 18. Главное, после этого не расстраиваться, ведь в любом возрасте есть свои плюсы.
- Моя подружка на 8 лет меня младше, но дети у нас ровесники. Она родила в 18, а я в 26. Когда мои близняшки перестали помещаться в кроватку, я ее решила продать. А подружка, абсолютно не стесняясь, говорит: «Я сказала соседке, что тетенька продает кроватку». Тетенька! К слову, я на нее не тянула ни в 27 лет, ни сейчас, в 36. © Натуля / ADME
- Ждал как-то раз товарища возле подъезда и прислушался к разговору парней лет по 14–15. Один из них говорит: «Вчера в лес с классом ходили, и там начались танцы. Прикинь, наша училка танцевала с нами, хоть она и старая, ей же уже 23!» Мне на тот момент было за 40. Всплакнул. © Sv.73 / Pikabu
- Буквально вчера 10-летняя дочка спросила у меня, пробовала ли я в своем детстве есть пареную репу. © Missm9y / Pikabu
- Мне 35, моему сыну 4, завтракаем с ним на кухне. После еды начинаю убирать тарелки со стола, а ребенок улыбается и говорит: «Что, поел, старичок?» Стало так тоскливо из-за того, как летит время. Мы становимся старше, и ничего уже с этим не сделать. © boardrider / Pikabu
- Осознал, что постарел, во время поисков работы. Мне было 58. Я заметил, как по лицу девушки, принимавшей мое заявление, проскользнуло выражение жалости. © Allen Craft / Quora
- В 29 лет я был женат и воспитывал ребенка. Однажды у меня выдался выходной. В этот день я отвез дочку в школу и, по идее, мог делать все, что только душа пожелает. А я вернулся домой, постирал, подремал, разгадал судоку и уселся за компьютерную игру. Не потратил ни копейки, не покидал дом, но при этом отлично провел день. Вот тогда я и понял, что уже старею. © Matthew Bates / Quora
- Осознание того, что я старая, пришло, когда я начала искать в сети молодежный сленг. © fetch_theboltcutters / Reddit
- Дочка учится в 8 классе. На вопрос о том, сколько лет ее учителю, она выдала: «Он старый, лет 40». Потом осеклась и убежала в свою комнату. Кстати, мне и ее отцу как раз за 40. Она уже из своей берлоги кричала нам, что к нам это не имеет отношения, мы молодые. © Ludmila Kochegarova
- Пытался однажды подкатить ко мне 17-летний паренек. Начал заикаться, а потом перешел на «вы». Это произошло после того, когда он узнал, что мне уже 35, я в браке десяток лет и воспитываю 2 детей. © Alina Ivanova
- Не осознавала свой возраст, всегда выглядела не на свои годы и ощущала себя так же. А как-то утром я посмотрела в зеркало и увидела там копию своей мамы. Тут-то я и поняла, что мне уже 54. © Ayo Okoro / Quora
- Сын пару лет назад поинтересовался, жили ли на планете динозавры, когда я была ребенком. Не цари, не исторические фигуры какие-то, а динозавры! Но мне же всего 32, я вожусь со своими детьми будто маленькая, и совсем не желаю взрослеть. © Нургуль Матисакова
- Подходит ко мне как-то парень и предлагает помочь дотащить тяжелые сумки. Я думаю: «Симпатичный какой, подкатывать будет, наверное». Доходим с ним до остановки, я его от души благодарю. А он, подлец, берет и заявляет: «Все нормально, у меня ведь тоже есть мама». © Lalita Samsonova
- Понимаешь, что ты уже не молод, когда на концерте молодых музыкантов осознаешь, что по возрасту тебе ближе родители, которые пришли туда со своими детьми, чем сами эти дети и подростки. © Enoisa / Reddit
- 13-летний ребенок заявил, что я староват для того, чтобы сыграть в Grand Theft Auto 5. © mack__7963 / Reddit
- Мне было 35. Не завелась у меня как-то раз машина. Приехал на эвакуаторе молодой парень. Пока ехали до СТО спросил: «А у вас случайно в сумке аспирина нет? Тетеньки же всегда в сумке всякие лекарства носят. Я выпала в осадок: и тогда лекарств не носила, и сейчас, в свои 45, не ношу. © Марта Брахман / ADME
- Осознала, что старость все ближе, когда мои суставы с утра начали звучать будто пакетик с чипсами, по которому кто-то ходит ногами. © floral****trumpet / Reddit
- Я гуляла по району, где жила раньше. Мне было тогда 26 лет. В какой-то момент я поняла, что испытываю материнские чувства к местным детям. Так хотелось сказать им, чтобы они шли домой, учились, копили деньги и не тратили время на вечеринки. А в последнее время я заметила, что говорю о «современной молодежи». Кажется, это верный признак старости. © Jenny Hall / Quora
Впрочем, в современном мире возраст — не помеха для того, чтобы вести активный образ жизни, заводить новые знакомства и даже становиться родителями. Многие женщины сейчас рожают без оглядки на годы. Например, некоторые из знаменитостей решились на первенца в уже зрелом возрасте и не скрывают своей радости.
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые в один момент поняли, что слово «молодежь» к ним уже не относится
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