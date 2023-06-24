20+ человек, которые выглядят не на свой возраст и теперь что ни день — то приключение

Часто мы слышим фразу о том, что возраст — всего лишь цифра, и гораздо важнее то, как мы себя чувствуем. Однако, что происходит, когда наше самоощущение не соответствует нашему внешнему виду? Ведь некоторые люди выглядят гораздо старше или моложе, чем на самом деле. Мы изучили некоторые странные ситуации, в которые попадали такие люди, чей реальный возраст не соответствовал их внешности.