20+ человек, которые вынесли из магазина не только покупки, но и историю на миллион

Даже банальный поход за продуктами может превратиться в трагикомичный фарс, если на пути у человека встанут беззастенчивые покупатели или продавцы со своеобразной логикой. Благодаря таким персонажам о походе за хлебом в ближайший супермаркет можно рассказывать потом всем знакомым вместо новых анекдотов.

Бесячие люди могут подстерегать нас не только в магазине, но и в лифтах, в такси или даже в кино. Главное, не поддаваться на их провокации и смотреть на мир с улыбкой.