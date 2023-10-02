20+ человек, которые выпали в осадок от глупости окружающих

Человеку свойственно ошибаться, и это нормально. Но когда взрослые люди уверены, что Куба находится в Европе, а тигры водятся только в джунглях, становится немного не по себе. Иногда от подобных предубеждений взрослых страдают дети, а порою достается и ровесникам.