20+ человек, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
В магазине может разыграться целая трагикомедия, ведь именно здесь одним встречаются темпераментные продавцы, а другим — своенравные покупатели. А уж если эти две категории граждан оказываются в одно время в одном месте, то фейерверка эмоций не избежать.
- Стою я с небольшим товаром в руках в очереди на кассу. Очередь медленная и длинная. Вот уже подошла к кассе почти, как передо мной влезает бабка с полной корзинкой. Я человек вообще неконфликтный, терпила, так скажем. Говорю тихонько, что я тут вообще-то стою. А она давай меня полоскать: «Мала еще спорить! Старших надо уважать и пропускать. Не учили тебя что ли, деточка?» Если бы у нее был мелкий товар, а у меня полная тележка, пропустила бы, мне не жалко. А тут наоборот: я должна буду ждать, пока она пробьет свою корзинку, найдет карточку, поругается с кассиром насчет баллов и цен, отсчитает мелочь. Ну уж нет! Сцепились мы с ней словесно, а бабка отбрехивается и уже товары на ленту начинает выкладывать. Но тут вдруг мужик, который стоял сзади меня, рявкнул на нее как следует и отправил в конец очереди. А я так не умею. © MISASUP / Pikabu
- Я парень застенчивый, работаю в деревне, на обед к маме езжу. Однажды она позвонила и попросила купить ей тампоны. Я заскочил в местную аптеку, а провизор там — глуховатая старушка со слуховым аппаратом. Говорю тихонечко: «Мне тампоны, пожалуйста». Она такая: «Не слышу. Чего-чего?» Я говорю погромче — она все равно не понимает. Пришлось орать на всю аптеку, что мне нужны тампоны. А бабуля в ответ: «А вам обычные или „супер“?» Да откуда я знаю! Взял «супер», потому что моя мама — супер. Когда пришел домой и передал маме покупку, она такая: «Откуда ты узнал, что я хочу именно такие?» Угадал. © Nicholas Pope / Quora
- Покупаю бутылку минералки в супермаркете. Кассир мне:
— Сходите, возьмите вторую бутылку, а то я случайно две пробила.
— Мне не нужна вторая бутылка.
— А что, денег не хватает?
Как говорится, почувствуй себя нищебродом. © Kordat / Pikabu
- Мне было около 20, когда мы с мамой пошли в новый крутой бутик. Я захотела прикинуть джинсы, продавец отвела меня в примерочную. Она выглядела очень необычно: красивое зеркало, удобный стульчик, стены задрапированы шторами. Я стала переодеваться. Сняла свои штаны, начала надевать джинсы и решила опереться на стену. К моему огромному удивлению, стены оказались подвижными — они смещались, как только я к ним прикасалась. В итоге я не удержала равновесие и грохнулась, выпав из раздевалки вместе со «стеной». А потом сверху на меня упала еще одна «стена» кабинки (к счастью, не тяжелая). Физически я не пострадала, но моя гордость получила смертельный удар. Оказалось, что модная примерочная представляла собой несколько деревянных досок, приставленных друг к другу и прикрытых тканью. Продавщица долго извинялась. © Estelle Mathers / Quora
- После работы забежала в садик, забрала 3-летнего сынишку и быстренько в универсам за покупками. Очереди неимоверные, вечернее время, все с работы спешат домой, толкутся — одним словом, кошмар. Идем к кассе. И вдруг какой-то мужчина поднимает моего ребенка и усаживает мне на плечи! Говорит: «Так быстрее». Картина была идеальной: мамочка (рост 1,53 м) с двумя сумками в руках и на шее 3-летнее чадо. Сказать, что я чуть не упала — ничего не сказать! © Ya Dezire / ADME
- Я на 8 месяце беременности. Стою в магазине, что-то выбираю. И тут сбоку в меня врезается тележка, которой управляет пацан лет 5-6. Я говорю «пожалуйста, аккуратнее» и дальше выбираю. Краем глаза замечаю, что пацан отошел, взял разгон и несется на меня. Когда он подбежал близко, я взяла и остановила тележку руками. Ребенок упал и заныл. Тут же его мамашка подбежала и давай орать, что из-за меня ребенок чуть ли не пострадал. Говорю ей, что он мог попасть мне в живот, и для меня мой ребенок важнее, чем ее, а она в ответ: «Ой, подумаешь, ничего бы не случилось. И вообще, нечего пузом сверкать там, где дети ходят. Сама виновата!» Если что, это был конец октября и пузом я «сверкала» через футболку, толстовку и куртку. © Юлия / Dzen
- Моя жена обожает торговаться, у нее круто получается. Я как-то решил, что тоже так смогу. И вот, будучи в командировке в Венеции, решил купить супруге подарок в бутике Prada. Нашел идеальное платье. Дороговато, конечно, но у меня созрел план. Когда подошла продавщица, я спросил так, как делает обычно моя жена: «Это лучшая цена, которую вы можете предложить?» Продавщица смерила меня взглядом и процедила: «Вы пытаетесь торговаться?» И это было сказано таким тоном, будто я — 9-летний ребенок, который только что попросил свою 24-летнюю няню стать его девушкой. Я замялся и сказал, мол, если есть возможность сбить цену, то почему бы и нет? Продавщица заявила: «Мы в Prada не торгуемся». Я все равно купил это платье. © Chris Lynam / Quora
- А у меня возле дома душевный магазин. Пробиваю сок, а мне кассир говорит: «Чего вторую коробку сока не взял? Там же акция: 2 сока по цене 1». А мне как-то неохота было опять идти искать там этот сок. «Не надо», — говорю. Так она встала молча и принесла мне вторую коробку, улыбаясь. Клевая тетенька. © FoxAnderson / Pikabu
- Мы с бывшим мужем однажды пошли в автосалон покупать машину. Мы были уверены в том, какую именно тачку хотим. Но продавец посадил нас в авто совершенно другого типа, да еще и более дорогое. Он убеждал моего бывшего мужа, что это просто лучшая машина для наших потребностей. Я сказала: «Спасибо, нам нужно еще подумать и обсудить это дома», потому что понимала — это вообще не то. Продавец посмотрел на моего бывшего и выдал: «Приструните свою женщину». Естественно, в этот салон мы так и не вернулись, а через месяц купили 2 машины в другом месте. © kelbelled / Reddit
- Было это, когда в маркетах позади кассира располагались весы. Передо мной в очереди стояла дама лет 50. Ей пробивают продукты, дело доходит до мандаринов. Продавщица, как положено, берет пакет с фруктами и ставит на весы, взвешивает и выбивает ценник. Вдруг дама достает из сумки свои весы, ставит на них мандарины и тоже взвешивает. Очередь в шоке, продавщица тоже. На что дама с невозмутимым видом говорит: «А я не доверяю вашим весам! Всегда со своими хожу!» Хорошо, что вес сошелся, а то ужас был бы. © Подслушано / VK
- Зашел в секонд-хенд, взял пальто примерить. Оно село идеально, материал оказался просто фантастическим. Смотрю на этикетку, а это Hermes. Такое пальто стоит $ 5 тыс., но здесь продается в 100 раз дешевле! Там же купил брендовый смокинг всего за $ 9. Говорю продавцу: «Что, мужчины к вам совсем не заходят?» Иначе как объяснить то, что такие вещи еще никто не урвал. Теперь я могу позволить себе одеваться, как Джеймс Бонд, за сущие копейки. © TheBoldManLaughsOnce / Reddit
- Я похудела, и мы с подружкой пошли в магазин за обновками. Мне понравилась одна юбка, я стала ее мерить. Размерчик оказался мой, сидела она красиво. Проблемы начались, когда я решила ее снять — молния не расстегивалась. Я и так, и эдак — все впустую. Позвала подружку. Она хохотушка еще та — увидела меня, начала ржать и помогать одновременно. Но бесполезно. Через голову тоже не получается снять. Позвали продавщицу, у той тоже ничего не выходит. Мы все втроем начинаем истерически смеяться уже просто от самой ситуации. Люди, которые ждали своей очереди в примерочную, наверное, думали, что туда забралась стая гиен. В итоге продавщица принесла огромные ножницы и разрезала эту злополучную юбку. Платить за нее меня не заставили, мол, это не моя вина, что молния сломалась. © Annie Ruth Harrison / Quora
- Увидела офигенную вывеску магазина сладостей. Там были вкусные конфетки и милые котики! Решила зайти туда и выбрать себе что-то на вечер, но глаза так разбежались, что пришлось брать много. Стою на кассе, продавщица пробивает мне все эти пакеты со сладостями, а потом спрашивает: «Вы так любите своего кота?» Я не поняла сначала, но через пару секунд до меня дошло, что я покупаю вовсе не конфеты, а кошачий корм... Вот это нынче для животных магазины делают! Я и для людей такого ассортимента не видела никогда! © Палата № 6 / VK
- Приехала за газовым котлом в гипермаркет, спрашиваю консультанта, как купить. Он говорит: «Везите на кассу и оплачивайте». Прошу помочь погрузить котел в тележку, он же тяжелый, а продавец нагло улыбается и такой: «Сама, сама». Я пошла в администрацию. Там сделали огромные глаза, а потом начали куда-то звонить, что-то выяснять. Я подумала: «И что, я буду ждать и терпеть это издевательство?» Поехала и купила котел в газовой конторе. Там ребятки мне все объяснили, дешевле на $ 100 продали, котел в багажник запихнули. Так-то! © helen2766 / Pikabu
- Ходила сегодня в магазин, а там девочка посреди маркета стоит и громко поет: «Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет!» К ней из соседнего отдела прибежала ее мама и они вместе пошли дальше по магазину. © Палата № 6 / VK
- Возле нашего дома есть небольшой магазинчик продовольственных товаров. Продавщица там работает уже много лет, она прекрасно знает каждого по имени, может дать товар «на запись», обязательно вернет покупку, если кто-то что-то забудет. Когда мы купили рядом квартиру, я была для нее новым человеком. Наше знакомство происходило постепенно. Сначала: «Здравствуйте, как ваши дела?», «Как прошел день?» Всегда приветлива, улыбается. Однажды я забыла там печенье, вспомнила уже дома, но не стала возвращаться за ним. На следующий день зашла в магазин, продавщица мне его вернула. Получила я обратно пакет с печеньем, а на целлофане приклеена бумажка с надписью: «Девушка, которая ржет как лошадь». Вроде бы и понимаю, что записка для опознавания, кому принадлежит покупка, но блин... «Как лошадь!» © Палата № 6 / VK
- Я как-то насмешила всю очередь, когда заступилась за мальчика перед скандальной дамой. Она мне тоже что-то буркнула, а я ей: «Вы мне тоже очень понравились». Она еще громче орать, а я: «И вам добра и здоровья!», «Как приятно пообщаться с такой красивой и воспитанной дамой! Подскажите, где выступаете в следующий раз, мы все обязательно придем посмотреть». Дама в гневе решила ретироваться, а я ей вслед: «Куда вы? Нормально же общались, прикольно было». © Ирина Шишкина / Dzen
- Вывела меня одна кассирша. Пробила продукты, спрашивает, есть ли у меня карта. Я сказал, что есть, и полез в телефон открывать приложение. Она посмотрела на меня и пробила свою карту из кармана телогрейки. Я спросил: «Что это было? Зачем вы это сделали?» На это сотрудница магазина промолчала и придвинула мне терминал для оплаты. Я сказал, чтоб она сначала отменила свою карту и пробила мою. Женщина заявила, что это невозможно. Я возразил, что это не мои проблемы. Молчаливое моральное давление со стороны очереди усилилось, мои уши начали пылать пунцовым цветом. Но я героически дождался, пока она пробьет все продукты заново. Кассирша пробила мою карту и снова подвинула мне терминал для оплаты. Я пристально посмотрел в ее черные глаза и отчетливо сказал: «Извините, забыл кошелек дома». И вышел из магазина.
Жаль, что финал я придумал. На самом деле я оплатил покупки и ушел домой. Мне нужна была эта еда, добытая с таким трудом. Но мысль, что так можно было сделать, потом еще несколько раз меня терзала. © Nabigatorr / Pikabu
- Стоим с отцом в маркете на кассе. Перед нами шикарная блондинка моего возраста. Я, не скрывая интереса, пялился на нее, пока моего батю это не достало и он громко не сказал: «Что говоришь? Шикарные ножки, сынок? А ты знаешь толк в дамах. Согласен, благословляю!» Она обернулась, посмотрела на нас. Папа засиял, улыбнулся, а я покраснел, как помидор. А папа не унимается: «Да, сынок, она — богиня. Но и Андрюша — почти как Зевс!» Все в маркете уже смотрят на нас, смеются, а я и слова сказать не могу. И тут мы с папой офигеваем: эта блондинка достает ручку, пишет номер телефона на чеке и протягивает в нашу сторону. Папа решил меня совсем добить и говорит: «Надеюсь, это моему сыну? Если мне, то я на развод не смогу подать — 25 лет с женой вместе, привык». Магазин лежал... А я завтра с ней встречаюсь. Удачи мне! © Палата № 6 / VK
- Первый раз за границей. Иду по супермаркету, меня обгоняет бабуля лет под 80 — розовые ногти, педикюр, кольца, голубые тени — и говорит мне: «Крутая тату». Ее сопровождает парень, видимо, внук, и тоже такой: «Да-а-а, тату и правда крутая». А бабуля в ответ: «А ты посмотри на ее ногти на ногах!» Они так просто это сделали! Наделали комплиментов и ушли. А я иду потом, улыбаюсь. И даже спустя 2 года все еще вспоминаю момент в маркете длительностью 5 секунд. © Подслушано / VK
- А я недавно поучаствовала в магазинном «беспределе». Маленький овощной магазинчик, вламываюсь с дочкой в «тамбур», там женщина пол моет. Говорю: «Здрасьте!», прохожу мимо и понимаю, что за прилавком никого. Женщина откладывает швабру, приходит. Спрашиваю: «А что, зеленый лук весь разобрали?» Она спокойно: «Нет. Я его убрала уже, мы закрыты». Мне так неловко было! Но тут она достала лук, спрашивает: «Столько достаточно?» Я, пытаясь не провалиться под пол от смущения, оплачиваю лук, 500 раз извиняюсь. Продавщица улыбается, говорит, мол, ничего страшного, кассу еще не снимали. Ужас как неловко было. © Svetlanych / ADME
- У нас в деревне есть один магазин, в котором посменно работают 2 продавца-кассира. К первой нет вообще никаких претензий, а вот со второй постоянно какие-то стычки. Из последнего: решила купить соленой грудинки, чтобы поесть с картошкой. А там в холодильнике лежит такой приличный шмат, килограмма на полтора. Я беру его и говорю, что мне надо отрезать граммов 300-400, не более. Выражение лица продавщицы в этот момент было непередаваемым, ведь я отвлекла ее от просмотра телефона такой мелочью. Она смотрит на этот кусок и изрекает: «Вы хотите сказать, что от этого куска еще надо отрезать?» И вот скажу честно: раньше меня бы это смутило, и я бы ответила что-то типа «Ой, да нет, я все возьму, а еще ящик „Краковской“ в довесок». Но сейчас я умею делать морду тяпкой и говорить, если меня что-то не устраивает. © Xomyashik / Pikabu
- Зашла в магазин у дома, а там акция на прокладки. Взяла 6 пачек, встала в очередь. Вдруг кто-то толкает меня в бок, оборачиваюсь — бабка в платочке. Шипит мне: «Ни стыда, ни совести! Набрала сраму всякого, а на кассе парнишечка молодой!» Я посмотрела на нее и как тресну себя рукой по лбу: «Точно! Я ж еще тампонов взять хотела. Подержите корзинку, я сейчас приду». Притаранила еще 3 пачки тампонов. Бабка не выдержала и сбежала. Кассир пробил все с каменным лицом — кажется, обошлось без моральной травмы.
- Шла однажды мимо магазина, и так мне захотелось вдруг булочку сгрызть, прям сил нет сопротивляться. Зашла, думаю: «Я булочку сгрызу, а домочадцам, значит, фигу? Несправедливо. Возьму 3 булочки, чтоб всем хватило». Кладу в корзинку 3 булочки, топаю к кассе. У самой ленты меня лихо подрезает дева с 4 предметами в корзинке и бросает мне через плечо: «Я без очереди, потому что мне пробивать мало!» Что это было? © Визель / Dzen
Не только покупатели, но и продавцы зачастую уходят из магазина с тележкой впечатлений. Все же работа в сфере обслуживания — это либо тяжкий труд, либо призвание. Хотя даже во втором случае обойтись без клиентов со странностями наверняка не получится.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
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